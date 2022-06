TAMPA, Fla. (WFLA) – Varios artículos en el presupuesto de $ 110 mil millones de Florida que fueron vetados por el gobernador Ron DeSantis podrían ser una señal de las futuras prioridades legislativas del gobernador.

Por segundo año consecutivo, el gobernador vetó $2 millones que la legislatura había asignado para la anticoncepción reversible de acción prolongada (LARC) para mujeres jóvenes de bajos ingresos. El programa era una prioridad del presidente del Senado de Florida, Wilton Simpson, republicano por Trilby.

“Si les das esa opción a estas mujeres, puede tener un gran impacto en sus vidas”, dijo Simpson.

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida envió al gobernador DeSantis una carta instándolo a vetar el programa, argumentando en parte que financiar abortivos es perjudicial para la causa pro-vida y que los anticonceptivos ya están muy extendidos.

“Expandir la financiación pública de los proveedores de planificación familiar para los HLARC es totalmente innecesario”, decía la carta . También argumentó que los LARC pueden “tener un efecto abortivo ya que impiden la implantación de un embrión en el útero”.

La Dra. Cathy Lynch, vicepresidenta asociada y profesora de obstetricia y ginecología de la facultad de medicina de la Universidad del Sur de Florida , dijo que los LARC a menudo brindan múltiples capas de protección.

“Incluso en el momento de la implantación, si tuviera que hacer una prueba de embarazo, no sabría que estás embarazada”, dijo Lynch. “Hay muchas [of conceptions] que no resultan en un embarazo. No sé si conocemos la frecuencia con la que eso sucede, pero al menos 1/3 de todos los embarazos terminan en aborto espontáneo. Antes de que te pierdas la período, es probable que sea incluso un número mucho mayor”.

El senador Simpson y la oficina del gobernador no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de FCCB dijo que no estaba disponible para una entrevista y no proporcionó ningún comentario más allá de la carta.

El veto podría señalar la voluntad del gobernador de promulgar más restricciones al aborto más allá de la prohibición aprobada por los legisladores en esta sesión. La ley prohíbe casi todos los abortos después de las 15 semanas de embarazo, sin excepciones para las mujeres que quedan embarazadas por violación, incesto o trata de personas. Entra en vigor el 1 de julio.

El gobernador DeSantis también vetó $5.7 millones en fondos para 83 puestos en el Departamento de Agricultura y Servicios Comunitarios para manejar licencias de armas ocultas.

La comisionada Nikki Fried, que se postula para la nominación demócrata a gobernadora para desafiar a DeSantis en noviembre, dijo que el veto era una prueba de que el gobernador “quiere llevar abiertamente”.

DeSantis expresó recientemente su apoyo al porte sin permiso, a veces llamado porte constitucional, que permitiría a los floridanos portar un arma abierta u oculta sin ningún permiso, licencia o capacitación.