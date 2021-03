Los pedidos de renuncia de Cuomo aumentan a medida que emerge el tercer acusador

NUEVA YORK (AP) – Los llamamientos para la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se intensificaron el lunes por la noche después de que una tercera mujer lo acusó de comportamiento ofensivo, diciendo que le había tocado la cara y la espalda y le había pedido besarla momentos después de conocerse en la recepción de una boda. .

Anna Ruch le dijo a The New York Times el lunes por la noche que le quitó la mano de la espalda al gobernador demócrata, pero él dijo que parecía “agresiva”, de inmediato le puso las manos en la cara y le preguntó si podía besarla.

“Estaba tan confundido, conmocionado y avergonzado”, dijo Ruch, ahora de 33 años, al Times, que publicó una foto del encuentro que muestra las manos del gobernador en su rostro. “Volví la cabeza y no tenía palabras en ese momento”.

Se envió un correo electrónico en busca de comentarios al negocio de fotografía de Ruch. Sus cuentas de redes sociales eran privadas. También se envió un correo electrónico a la administración de Cuomo para que comentara.

El relato de Ruch, quien trabajó como fotógrafa en la Casa Blanca durante el segundo mandato del presidente Barack Obama, la convirtió en la segunda mujer en acusar a Cuomo de tocarla sin permiso, y alimentó llamados más amplios para que Cuomo renunciara, incluso de algunos en su propia fiesta .

“El patrón de acoso sexual y comportamiento depredador por parte del gobernador Cuomo es inaceptable, y creo que las mujeres se presentan”, tuiteó el concejal de la ciudad de Nueva York Antonio Reynoso en comentarios que se hicieron eco en otros lugares. “El gobernador Cuomo debe dimitir”.

La última acusación sigue a las acusaciones de acoso sexual contra el gobernador por parte de dos mujeres que habían trabajado para su administración, relatos que llevaron a la fiscal general electa de Nueva York a decir que estaba avanzando con una investigación de su conducta.

La procuradora general Letitia James recibió el lunes una carta de la oficina de Cuomo autorizándola a hacerse cargo de la investigación después de un fin de semana de discusiones sobre quién debería investigar.

La carta permite a James, también demócrata, delegar en un bufete de abogados externo para realizar una investigación con pleno poder de citación. Los hallazgos se darán a conocer en un informe público, dice la carta.

Cuomo ha sostenido que nunca había tocado o propuesto a nadie de manera inapropiada.

La ex asistente, Charlotte Bennett, rechazó el intento de disculpa de Cuomo en el que excusó su comportamiento como “juguetón”, diciendo el lunes que el gobernador se ha “negado a reconocer o asumir la responsabilidad de su comportamiento depredador”.

Bennett, quien alega que Cuomo la interrogó sobre su vida sexual y le preguntó si estaría dispuesta a tener una relación con un hombre mayor, tuiteó que “los abusadores, particularmente aquellos con enormes cantidades de poder, a menudo son delincuentes reincidentes que se involucran en tácticas manipuladoras para disminuir acusaciones, culpar a las víctimas, negar las irregularidades y escapar de las consecuencias “.

Después de que se conoció la noticia de la cuenta de Ruch, Bennett le tuiteó : “Su comportamiento inapropiado y agresivo no puede justificarse ni normalizarse. Gracias por su coraje y fuerza “.

El apoyo de Cuomo se ha desplomado en medio de crisis duales. Las acusaciones de acoso se producen inmediatamente después de las acusaciones de que encubrió el verdadero número de muertes por coronavirus en los residentes de hogares de ancianos.

Es todo un vuelco para Cuomo, quien había sido ampliamente celebrado por su liderazgo durante la pandemia, particularmente en las conferencias de prensa diarias en las que buscaba informar y tranquilizar al público con tablas, gráficos y un machismo al que denominó “Nueva York dura”.

El alcalde Bill de Blasio y otros funcionarios electos han dicho que mientras Cuomo está bajo investigación, debería ceder los poderes de emergencia que tiene desde que comenzó la pandemia, hace casi un año. La Legislatura no ha tomado ninguna medida para revocar los poderes de emergencia de Cuomo, que expiran el 30 de abril, a pesar de la presión de los republicanos y algunos demócratas.

El lunes, Cuomo contrató al litigante de Manhattan Elkan Abramowitz para representarlo a él y a su oficina en investigaciones relacionadas con hogares de ancianos.

Abramowitz, quien anteriormente representó a la oficina de Cuomo en una investigación federal sobre su decisión de 2014 de cerrar una comisión estatal anticorrupción, dijo que no representa a Cuomo en el asunto del acoso sexual.

Bennett, de 25 años, presentó sus acusaciones en un artículo publicado el sábado en el Times. Dijo que Cuomo le dijo que se sentía solo y buscaba novia.

Cuomo no respondió a la declaración de Bennett el lunes.

La ex asistente Lindsey Boylan dijo que Cuomo hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia, la besó sin su consentimiento al final de una reunión y una vez sugirió que jugaran al póquer mientras estaban a bordo de su jet estatal. Boylan, quien se postula para presidente del distrito de Manhattan, acusó por primera vez a Cuomo en un tweet en diciembre pasado y explicó las acusaciones en una publicación de Medium la semana pasada.

Ella tuiteó el lunes sobre la experiencia de Ruch con el gobernador y dijo: “Esto no me hace sentir validada. Me hace sentir enfermo.”

Cuomo ha negado las acusaciones de Boylan. En un comunicado el domingo, reconoció que se había burlado de la gente sobre sus vidas personales en un intento de ser “juguetón” y divertido. Dijo que había querido actuar como un mentor de Bennett.

“Ahora entiendo que mis interacciones pueden haber sido insensibles o demasiado personales y que algunos de mis comentarios, dada mi posición, hicieron que otros se sintieran de una manera que nunca pretendí. Reconozco que algunas de las cosas que he dicho se han malinterpretado como un coqueteo no deseado. En la medida en que alguien se sintió así, realmente lo lamento ”, dijo.

La declaración de Cuomo provocó una reacción inmediata de los críticos que dijeron que estaba responsabilizando a las mujeres al decir que percibían sus declaraciones de manera incorrecta.

La carta que autorizaba la investigación de James decía que todos los empleados estatales recibieron instrucciones de cooperar plenamente con la revisión. La asesora principal de Cuomo, Beth Garvey, dijo que facilitaría entrevistas con testigos y solicitudes de documentos de la oficina de Cuomo.

Ross Garber, un abogado que ha representado a los exgobernadores Mark Sanford de Carolina del Sur y John Rowland de Connecticut, dijo que Cuomo está “esencialmente entregando su reputación a un forastero y diciendo: ‘Hazlo’. Ve a buscar lo que quieras y publica un informe para el público sobre lo que hayas concluido que hice o no hice ‘”.

La abogada de Bennett, Debra Katz, dijo que su cliente cooperará plenamente con la investigación del fiscal general.

“Él no estaba actuando como un mentor y sus comentarios no fueron malinterpretados por la Sra. Bennett”, dijo Katz. “Estaba abusando de su poder sobre ella para tener sexo. Esto es acoso sexual de libros de texto “.

Inicialmente, Cuomo parecía querer retener un nivel de control sobre la investigación. Su oficina dijo que le estaba pidiendo a una ex juez federal, Barbara Jones, que realizara la investigación. Luego, su oficina sugirió que el fiscal general y el juez superior del estado trabajaran juntos para nombrar un abogado externo.

Finalmente, el domingo, Cuomo accedió a las demandas de James de que ella tomara el control.

__

Villeneuve informó desde Albany, Nueva York. La reportera de Associated Press Karen Matthews en Nueva York contribuyó a este informe.

__

En Twitter, siga a Michael Sisak en twitter.com/mikesisak y a Marina Villeneuve en twitter.com/ReporterMarina