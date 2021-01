Los manifestantes se reúnen en DC por segundo día; Trump está listo para hablar

WASHINGTON ( NewsNation Now ) – Cientos de partidarios del presidente Donald Trump están comenzando a reunirse en la capital de la nación nuevamente el miércoles antes de la votación del Congreso para afirmar la victoria de Joe Biden, que el presidente continúa disputando.

Los partidarios de Trump se están manifestando esta semana para reforzar las afirmaciones no probadas del presidente de un fraude electoral generalizado. Funcionarios electorales de ambos partidos políticos, gobernadores de estados clave en el campo de batalla y el ex fiscal general de Trump, William Barr, han dicho que no hubo fraude generalizado en las elecciones. Casi todos los desafíos legales de Trump y sus aliados han sido desestimados por jueces, incluidos dos rechazados por la Corte Suprema. El Congreso está listo para confirmar la victoria electoral de Biden sobre Trump

Los organizadores se reunieron el martes por la noche en Freedom Plaza y planearon hacerlo nuevamente durante todo el miércoles cerca de la Casa Blanca en la Elipse, incluida una marcha esperada el miércoles a la 1 pm hacia el Capitolio.

Las imágenes de Freedom Plaza del martes mostraron a grupos de manifestantes ondeando banderas, muchos sin máscaras. Incluso cuando las temperaturas bajaron a los 40 grados y una lluvia constante barrió las calles, cientos permanecieron en la plaza hasta el anochecer.

La afiliada de NewsNation, WDVM, informó que se realizaron al menos dos arrestos durante las manifestaciones del martes.

El Servicio de Parques Nacionales recibió tres solicitudes separadas para protestas el martes o miércoles, con una asistencia máxima estimada en alrededor de 15,000 personas, dijo el portavoz del Servicio de Parques, Mike Litterst. El alcalde de DC llama a la Guardia Nacional

Muchas empresas en el centro de DC han cerrado sus ventanas con tablas.

Preparándose para una posible violencia, el alcalde Muriel Bowser ha solicitado un despliegue limitado de la Guardia Nacional. Bowser pidió que los residentes del área local se mantengan alejados del centro de DC y eviten confrontaciones con cualquiera que esté “buscando pelea”. Pero, advirtió, “no permitiremos que la gente incite a la violencia, intimide a nuestros residentes o cause destrucción en nuestra ciudad”.

Una manifestación pro-Trump en diciembre terminó en violencia cuando cientos de partidarios de Trump, algunos vistiendo el característico negro y amarillo de la facción Proud Boys, lucharon esporádicamente con manifestantes anti-Trump que intentaban excluirlos de Black Lives Matter Plaza, un área cercana Casa Blanca.

Al menos 33 personas fueron arrestadas después de la manifestación y un hombre de 29 años fue arrestado en relación con los reportes de apuñalamientos cerca de las protestas.

