Los legisladores actúan para evitar el cierre, ganando tiempo para las conversaciones sobre el virus

WASHINGTON (AP) – Aún girando sus ruedas sobre el alivio del COVID-19, los legisladores han obtenido una extensión de financiamiento del gobierno de una semana que da tiempo para más conversaciones, aunque existe un desacuerdo considerable sobre quién se supone que tomará la iniciativa a partir de ahí.

En medio de la incertidumbre, la Cámara aprobó fácilmente el miércoles un proyecto de ley de financiación para todo el gobierno de una semana que establece una nueva fecha límite para el 18 de diciembre para que el Congreso concluya tanto la medida de alivio COVID-19 como un proyecto de ley de gastos generales de $ 1.4 billones que también está atrasado. La votación de 343 a 67 envió el proyecto de ley de una semana al Senado, donde se espera que se apruebe fácilmente antes de la fecha límite de la medianoche del viernes para evitar un cierre parcial del gobierno.

La medida les daría a los legisladores más tiempo para resolver el lío candente que se han creado después de meses de negociaciones inútiles y posturas y rondas recientes de cambios bruscos.

Los principales líderes republicanos dijeron que las personas adecuadas para manejar las negociaciones finales son los cuatro principales líderes del Congreso y la administración Trump, centrados en una propuesta del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para eliminar la demanda demócrata de un paquete de ayuda de 160.000 millones de dólares aproximadamente para el estado y el local. gobiernos.

Top Demócratas. mientras tanto, están apostando por un grupo bipartidista de senadores que están tratando de arreglar un paquete de $ 908 mil millones. El grupo bipartidista no recibe el aliento de McConnell, pero los miembros afirman avances en quizás el tema más polémico, una demanda del republicano de Kentucky para otorgar a las empresas y otras organizaciones protecciones contra las demandas relacionadas con COVID-19.

“Estamos tratando de lograr un compromiso bipartidista en la línea del marco de la Banda de los Ocho”, dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y. “Necesitamos que el líder McConnell deje de sabotear las conversaciones y trabaje con esta banda de ocho, que es el grupo bipartidista más esperanzado y único “.

El líder de la minoría en el Senado, John Thune, RS.D., sin embargo, dijo que la única forma de resolver las negociaciones es que McConnell, Pelosi y la Casa Blanca se hagan cargo.

“El grupo bipartidista proporcionó una buena base como un lugar para comenzar. Y con suerte, las negociaciones son negociaciones reales sobre lo que finalmente puede aprobar la Cámara, el Senado y ser firmado “, dijo Thune.” Tenemos que ponernos en marcha “.

La administración Trump está nuevamente en medio de las negociaciones, ofreciendo un paquete de $ 916 mil millones el martes que enviaría un pago directo de $ 600 a la mayoría de los estadounidenses, pero eliminaría un beneficio de empleo de $ 300 por semana favorecido por el grupo bipartidista de negociadores del Senado.

La oferta que llegó el martes vino con el respaldo del principal republicano de la Cámara y el aparente respaldo de McConnell, quien anteriormente había favorecido un plan republicano de $ 519 mil millones que ya fracasó dos veces. Pero los demócratas criticaron de inmediato el plan por la negativa de la administración a respaldar la restauración parcial, a $ 300 por semana, de los beneficios por desempleo pandémicos adicionales que caducaron en agosto.

“Creo que todos se sienten alentados de que haya un marco real aquí en el que todos estén de acuerdo y hay algunos problemas que siguen siendo los puntos conflictivos”, dijo el miércoles el secretario del Tesoro, Steven Muchin, a los periodistas. “Los dos problemas más importantes son el dinero para el estado y el local gobiernos y protecciones de responsabilidad. Si no podemos resolverlos, podemos avanzar en todo lo demás. No quiero decirle a un grupo de pequeñas empresas que no pueden obtener préstamos (de protección de cheques de pago) “.

El presidente electo Joe Biden está presionando para obtener el mayor alivio posible para la pandemia, aunque no está involucrado directamente en las conversaciones. McConnell dice que el Congreso no levantará la sesión sin proporcionar el alivio de COVID-19 que se había atrasado mucho tiempo. La presión para cumplir es intensa: todas las partes dicen que el fracaso no es una opción.

El grupo de negociación bipartidista, liderado por el senador demócrata Joe Manchin de West Virginia y las senadoras republicanas Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, entre otros, busca reunir a los legisladores detrás de un marco de $ 908 mil millones que incluye $ 300 por semana. beneficio de desempleo pandémico y $ 160 mil millones para los gobiernos estatales y locales. Es más generoso que un plan elaborado por McConnell, pero mucho más pequeño que una lista de deseos elaborada por los demócratas de la Cámara.

El miércoles se filtraron detalles sobre elementos menos controvertidos de su plan, incluida una extensión de cuatro meses de los beneficios por desempleo que vencen a fin de mes, $ 300 mil millones para subsidios de “protección del cheque de pago” para empresas en dificultades, financiamiento para vacunas y pruebas, y un una gran cantidad de artículos más pequeños como ayuda a los sistemas de tránsito, el Servicio Postal de los EE.

Las negociaciones continúan sobre un escudo de responsabilidad muy controvertido de demandas relacionadas con COVID-19 entabladas contra empresas, universidades y otros que han reabierto durante la pandemia. El tema de la responsabilidad se considera clave para un eventual acuerdo que emparejaría el alivio empresarial con un paquete de ayuda estatal y local de 160.000 millones de dólares que buscan los demócratas.

“En este momento estamos apuntando a familias con dificultades, negocios en quiebra, trabajadores de la salud y no tenemos un cheque de estímulo para cada persona, independientemente de su necesidad”, dijo Collins.

Pero hay un impulso claro para otra ronda de pagos a los contribuyentes a pesar de las reservas entre los republicanos de base preocupados por los costos de acorralamiento.

Un posible acuerdo COVID-19 atraería un proyecto de ley de gastos de todo el gobierno de $ 1.4 billones de dólares que tiene su propio conjunto de problemas, incluidas las peleas por las protecciones para el urogallo, el censo y las maniobras contables empleadas por los legisladores para exprimir $ 12 mil millones más en la legislación.

“Todavía estamos buscando un camino a seguir”, dijo McConnell el miércoles por la mañana.

Pelosi dijo que se siente alentada por los informes que escucha de las conversaciones bipartidistas.

“Creo que estamos cerca”, dijo Pelosi. “Eso es lo que me dicen”.