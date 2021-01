Los disturbios del Capitolio aumentan las preocupaciones de seguridad para la inauguración de Biden

WASHINGTON (AP) – La violenta insurrección en el Capitolio de Estados Unidos intensifica el escrutinio sobre la seguridad en la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Joe Biden, ya remodelado por una pandemia y la posibilidad de que su predecesor no asista.

Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris tomarán el juramento del cargo desde el frente occidental del Capitolio, uno de los lugares donde una turba violenta dominó a la policía y asaltó el edificio. También escalaron y ocuparon los andamios y las gradas en el lugar para las ceremonias.

Los planes de inauguración ya se redujeron debido al coronavirus. Pero el descarado ataque plantea nuevas preguntas sobre la preparación para el evento que da la bienvenida a la nueva administración después de una amarga elección.

Los líderes del Congreso encargados de coordinar la inauguración insistieron la noche del jueves en que los hechos seguirán adelante.

“Ayer fue un día triste y solemne para nuestro país”, dijeron el senador republicano Roy Blunt de Missouri y la senadora demócrata Amy Klobuchar de Minnesota. “Sin embargo, el escandaloso ataque al Capitolio no nos impedirá afirmar a los estadounidenses – y el mundo – que nuestra democracia perdura “.

“La gran tradición estadounidense de una ceremonia inaugural se ha producido en tiempos de paz, en tiempos de agitación, en tiempos de prosperidad y en tiempos de adversidad”, continuaron. “Juraremos al presidente electo Biden”.

Las fuerzas de seguridad ya han comenzado a tomar precauciones adicionales a raíz del caos del miércoles.

Aproximadamente 6.200 miembros de la Guardia Nacional de seis estados (Virginia, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Maryland) ayudarán a apoyar a la Policía del Capitolio y otras fuerzas del orden en Washington durante los próximos 30 días. Es posible que se modifiquen los cierres de carreteras del día de la inauguración.

Los equipos también erigieron en los terrenos del Capitolio cercas altas de metal negro diseñadas para ser imposibles de escalar. Anteriormente se han utilizado estructuras similares alrededor de la Casa Blanca y en otras ciudades que enfrentaron manifestaciones prolongadas.

Sin embargo, tales barreras habrían aumentado de todos modos en los próximos días, porque la inauguración es un Evento Nacional Especial de Seguridad supervisado por el Servicio Secreto y decenas de otras agencias federales, incluido el Departamento de Defensa, que ayuda a liderar los esfuerzos antiterroristas asociados con el evento. Ese es el mismo nivel de seguridad que se brinda durante las convenciones de los partidos políticos o cuando un dignatario se encuentra en el estado en el Capitolio, pero no durante una sesión normal del Congreso como cuando los alborotadores violaron el edificio.

“La seguridad y protección de todos los que participan en la 59ª Inauguración Presidencial es de suma importancia”, dijo el Servicio Secreto en un comunicado el jueves. “Durante más de un año, el Servicio Secreto de EE. UU., Junto con nuestros socios de NSSE, ha estado trabajando incansablemente para anticipar y prepararse para todas las posibles contingencias en todos los niveles para garantizar un Día de Inauguración seguro”.

Las autoridades tendrán la misma huella militar y civil para manejar una multitud de más de un millón de personas en un evento que se espera que atraiga una fracción de eso debido a las restricciones para combatir el coronavirus, según una persona familiarizada con la planificación de seguridad.

Quienes han trabajado en inauguraciones anteriores dijeron que si bien los eventos de este año se verán diferentes, la tradición de pasar el poder de una administración a otra continuará.

“¿Es tan impactante? No tienes una foto de un millón de personas alineadas, por lo que no tienes ese tipo de imagen poderosa. Pero creo que todavía tendrá la sensación allí ”, dijo Bill Daley, exsecretario de Comercio y jefe de gabinete de la Casa Blanca que ayudó a organizar la primera toma de posesión del presidente Barack Obama en 2009.“ El aura de cambio estará allí ”.

El presidente saliente, Donald Trump, no lo ha puesto tan fácil. Ha argumentado falsamente que la elección fue robada, una afirmación que ha sido rechazada por sus compañeros republicanos en estados críticos críticos y su fiscal general recientemente fallecido. Sus muchas impugnaciones legales fueron rotundamente desestimadas por carecer de mérito, incluso por los jueces conservadores que nombró.

Una manifestación de Trump frente a la Casa Blanca el miércoles ayudó a irritar a la mafia que luego irrumpió en el Capitolio.

No está claro si Trump estará en la toma de posesión de su sucesor. El presidente saliente se ha saltado la juramentación del presidente entrante solo tres veces en la historia de Estados Unidos, y el último en hacerlo fue Andrew Johnson hace 152 años. Trump solo reconoció la próxima transferencia de poder después de que la capital fuera asaltada. El vicepresidente Mike Pence planea asistir a la ceremonia.

El ex presidente Jimmy Carter anunció que no estaría allí, la primera toma de posesión que el hombre de 96 años se perderá desde que él mismo asumió el cargo en 1977. Casi siempre se ha quedado en casa en medio de la pandemia. Los ex presidentes George W. Bush y Bill Clinton estarán presentes.

Los organizadores de la inauguración ya habían instado a los simpatizantes a no venir a Washington en persona debido a la pandemia. Los puestos de observación construidos para albergar a multitudes de espectadores frente a la Casa Blanca fueron desmantelados recientemente.

Tampoco habrá el tradicional almuerzo de inauguración y el desfile será virtual , similar a lo que hizo el Partido Demócrata durante su convención totalmente en línea en agosto.

El comité inaugural anunció que Biden recibiría una escolta oficial, con representantes de cada rama militar, durante una cuadra antes de llegar a la Casa Blanca desde el Capitolio.

La caravana presidencial generalmente recorre el viaje de más de una milla con el nuevo presidente y la primera dama caminando parte del camino y miles de simpatizantes vitoreando en las calles. Si bien aún se están resolviendo los detalles finales, no está claro que nada de eso ocurrirá esta vez.

Pase lo que pase, estará muy lejos de la inauguración de Obama en 2009, cuando los organizadores abrieron todo el National Mall, que se extiende hasta el Lincoln Memorial, para dar cabida a multitudes masivas. Sin embargo, la seguridad también era una preocupación.

La noche anterior, Michael Chertoff, el secretario de seguridad nacional del presidente George W. Bush, informó al equipo de inteligencia creíble de Obama, indicando que cuatro hombres somalíes aún prófugos que se pensaba que iban a cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá podrían estar planeando un terrorismo. ataque a la ceremonia de inauguración.

En su libro, “Una tierra prometida”, Obama escribe que “para estar seguros, pasamos por varias contingencias con Chertoff y su equipo”. Obama tenía un asesor que “borraba las instrucciones de evacuación que le daría a la multitud si se producía un ataque mientras yo estaba en el escenario”. Más tarde notó que guardaba esas instrucciones en el bolsillo del pecho mientras pronunciaba su discurso y que estaba “aliviado” de que no pasara nada y no tuviera que usarlas.

Jim Bendat, historiador inaugural y autor del libro, “El gran día de la democracia”, señaló que, además de asistir a la inauguración, los presidentes saliente y entrante generalmente se reúnen en la Casa Blanca y conversan antes de unirse a una procesión al Capitolio y ceremonias de juramento. Llamó a que no ocurrir “un asalto a nuestra democracia” similar a los disturbios del miércoles.

“Esos son momentos muy simbólicos que realmente nos abren los ojos”, dijo Bendat sobre los dos presidentes reunidos cordialmente. “El mundo observa esos momentos porque es algo que no ocurre en la mayoría de los países”.

Aún así, Daley dijo que Biden, quien se postuló por primera vez para presidente en 1988, puede estar especialmente calificado para una toma de posesión que en su mayoría carece de pompa y circunstancia tradicionales.

“Creo que es menos necesario para alguien que ha existido tanto tiempo como él. Y todo su impulso ha sido, ‘Puedo empezar a trabajar porque he estado allí, sé estas cosas’ ”, dijo Daley. “No creo que deba estar parado en el podio celebrándose por mucho tiempo”.

