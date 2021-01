Lista completa: Todos los indultos y conmutaciones emitidos por el presidente Trump en 2021

WASHINGTON ( NewsNation Now ) – El presidente Donald Trump emitió 73 indultos y 70 conmutaciones , y anunció la madrugada del miércoles una lista de los que recibieron el indulto con menos de 12 horas restantes en su mandato de cuatro años, ya que el presidente electo Joe Biden prestará juramento en mediodía.

Lista completa de indultos y conmutaciones emitidos por el presidente Donald Trump en 2021:

Todd Boulanger: el presidente Trump otorgó un indulto total a Todd Boulanger. Boulanger es un cabildero que se declaró culpable de un cargo por cometer fraude de servicios honestos en 2008.

Abel Holtz – El presidente Trump otorgó un indulto total a Abel Holtz, quien se declaró culpable de impedir una investigación del gran jurado.

Representante Rick Renzi: el presidente Trump otorgó un indulto total al exrepresentante Rick Renzi de Arizona. Renzi, un republicano, cumplió tres años por corrupción, lavado de dinero y otros cargos.

Kenneth Kurson: el presidente Trump otorgó un indulto total a Kenneth Kurson. Kurson, amigo del yerno de Trump, Jared Kushner, fue acusado de acoso cibernético durante un divorcio en octubre.

Casey Urlacher – El presidente Trump otorgó un indulto total a Casey Urlacher, el actual alcalde de Mettawa, Illinois y ex jugador de fútbol. Urlacher enfrentaba cargos federales relacionados con una red ilegal de apuestas deportivas en alta mar

Carl Andrews Boggs: el presidente Trump otorgó un indulto total a Carl Andrews Boggs, un ejecutivo de negocios. Boggs se declaró culpable de dos cargos de conspiración en 2013.

Jaime A. Davidson – El presidente Trump conmutó la sentencia de Jaime A. Davidson. Fue condenado en 1993 por el asesinato de un agente encubierto y condenado a cadena perpetua.

James E. Johnson, Jr. – El presidente Trump otorgó un indulto total a James E. Johnson, Jr., quien se declaró culpable de cargos relacionados con aves migratorias. Johnson recibió un año de libertad condicional y se le prohibió cazar durante ese período.

Tommaso Buti – El presidente Trump otorgó un indulto total a Tommaso Buti, ciudadano italiano y ejecutivo de negocios. Buti fue acusado de fraude financiero que involucró a una cadena de restaurantes, pero no fue condenado en Estados Unidos.

Bill K. Kapri: el presidente Trump otorgó una conmutación a Bill Kapri, más conocido como el rapero “Kodak Black”. El rapero fue condenado por cargos de armas en Florida.

Jawad A. Musa – El presidente Trump conmutó la sentencia de Jawad A. Musa, quien fue sentenciado a cadena perpetua por un delito no violento relacionado con las drogas.

Adriana Shayota – El presidente Trump conmutó la sentencia de Adriana Shayota, quien fue condenada por un plan de conspiración en el sector de bebidas energéticas. Fue condenada por conspiración para traficar con productos falsificados, cometer una infracción de derechos de autor e introducir alimentos mal etiquetados en el comercio interestatal.

Glen Moss – El presidente Trump otorgó un indulto total a Glen Moss.

Anthony Levandowski – El presidente Trump otorgó un indulto total a Anthony Levandowski, un exingeniero de Google sentenciado por robar un secreto comercial sobre vehículos autónomos meses antes de encabezar brevemente la unidad rival de Uber Technologies Inc.

Aviem Sella – El presidente Trump otorgó un indulto total a Aviem Sella. Era el encargado del espía israelí convicto Jonathan Pollard, quien vendió secretos militares a Israel mientras trabajaba en el Pentágono en la década de 1980. Sella, un oficial retirado de la fuerza aérea israelí, reclutó a Pollard para espiar para Israel y huyó de Estados Unidos después de que Pollard fuera arrestado en 1985.

Michael Liberty – El presidente Trump otorgó un perdón total a Michael Liberty, un ex desarrollador y empresario inmobiliario de Portland. Liberty fue condenada por violaciones al financiamiento de campañas y luego fue acusada de delitos relacionados.

Greg Reyes: el presidente Trump otorgó un indulto total a Greg Reyes, ex director ejecutivo de Brocade Communications. Reyes fue condenado por fraude de valores.

Ferrell Damon Scott – El presidente Trump conmutó la sentencia de Ferrell Damon Scott, quien cumplió casi 9 años de cadena perpetua por posesión con intención de distribuir marihuana.

Jerry Donnell Walden – El presidente Trump conmutó la sentencia de Jerry Donnell Walden.

Jeffrey Alan Conway: el presidente Trump otorgó un indulto total a Jeffrey Alan Conway.

Benedict Olberding: el presidente Trump otorgó un indulto total a Benedict Olberding, quien fue condenado por un cargo de fraude bancario.

Syrita Steib-Martin: el presidente Trump otorgó un indulto total a Syrita Steib-Martin. Fue condenada por su participación en el robo y el incendio de un concesionario de automóviles cuando tenía 19 años y fue sentenciada a 10 años de prisión junto con casi $ 2 millones en restitución. Después de su liberación de la prisión, fundó Operation Restoration, que ayuda a las mujeres prisioneras en la transición después del encarcelamiento al brindarles oportunidades de educación y colocación laboral.

Michael Ashley – El presidente Trump conmutó la sentencia de Michael Ashley, un ejecutivo de Lend America. Fue declarado culpable y condenado a 3 años de prisión por fraude bancario.

Lou Hobbs – El presidente Trump conmutó la sentencia de Lou Hobbs, quien cumplió 24 años de cadena perpetua.

Matthew Antoine Canady – El presidente Trump conmutó la sentencia de Matthew Antoine Canady, quien tenía condenas previas relacionadas con las drogas que ocurrieron cuando era un adolescente.

Mario Claiborne – El presidente Trump conmutó la sentencia de Mario Claiborne, cumplía cadena perpetua y ya ha cumplido más de 28 años de prisión.

Rodney Nakia Gibson – El presidente Trump conmutó la sentencia de Rodney Nakia Gibson, quien fue condenado por tráfico de drogas. Gibson es un delincuente no violento por primera vez.

Tom Leroy Whitehurst – El presidente Trump conmutó la sentencia de Tom Leroy Whitehurst de cadena perpetua a 30 años. Whitehurst fue condenado por conspiración para fabricar metanfetamina y posesión de armas de fuego. Ha cumplido casi 24 años de la condena.

Monstsho Eugene Vernon – El presidente Trump conmutó la sentencia de Monstsho Eugene Vernon, quien ha cumplido más de 19 años de prisión por cometer una serie de robos a mano armada en Carolina del Sur. La evidencia mostró que muchos de estos delitos lo involucraron portando pistolas BB en lugar de una pistola real.

Luis Fernando Sicard – El presidente Trump conmutó la sentencia de Luis Fernando Sicard, quien fue sentenciado por narcotráfico y cargos de drogas. Ha cumplido 20 años.

DeWayne Phelps – El presidente Trump conmutó la sentencia de DeWayne Phelps. Ha cumplido más de una década en prisión por cargos de drogas.

Isaac Nelson – El presidente Trump conmutó la sentencia de Isaac Nelson, quien fue condenado por conspiración para poseer con intención de distribuir y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 50 gramos o más de crack.

Traie Tavares Kelly – El presidente Trump conmutó la sentencia de Traie Tavares Kelly, quien fue condenado por conspiración para poseer con intención de distribuir y distribuir 50 gramos o más de base de cocaína y 5 kilogramos o más de cocaína.

Javier Gonzales – El presidente Trump conmutó la sentencia de Javier Gonzales, quien fue condenado por conspiración para poseer con la intención de distribuir metanfetamina y distribución de metanfetamina en 2005.

Eric Wesley Patton – El presidente Trump otorgó un indulto total a Eric Wesley Patton, fue declarado culpable de hacer una declaración falsa en una solicitud de hipoteca en 1999.

Robert William Cawthon: el presidente Trump otorgó un indulto total a Robert William Cawthon, fue condenado en 1992 por hacer una declaración falsa en una solicitud de préstamo bancario.

Hal Knudson Mergler: el presidente Trump otorgó un indulto total a Hal Knudson Mergler, quien fue condenado por cargos de drogas.

Gary Evan Hendler – El presidente Trump otorgó un indulto total a Gary Evan Hendler, quien fue condenado por cargos de drogas.

John Harold Wall – El presidente Trump otorgó un indulto total a John Harold Wall, quien fue condenado por cargos de drogas.

Steven Samuel Grantham: el presidente Trump otorgó un indulto total a Steven Samuel Grantham, quien fue condenado en 1967 por robar un vehículo. Grantham tenía 19 años cuando fue condenado.

Clarence Olin Freeman – El presidente Trump otorgó un indulto total a Clarence Olin Freeman, quien fue condenado en 1965 por operar un destilador de whisky ilegal.

Fred Keith Alford: el presidente Trump otorgó un indulto total a Fred Keith Alford. Fue condenado en 1977 por una violación de arma de fuego.

John Knock – El presidente Trump conmutó la sentencia de John Knock. Knock fue un delincuente no violento de marihuana por primera vez, que ha cumplido 24 años de cadena perpetua.

Kenneth Charles Fragoso – El presidente Trump conmutó la sentencia de Kenneth Charles Fragoso. Fragoso es un delincuente de 67 años que cumplió más de 30 años de cadena perpetua por un delito no violento de drogas.

Luis González – El presidente Trump conmutó la sentencia de Luis González. González es un delincuente de drogas no violento de 78 años que ha cumplido 27 años de cadena perpetua.

Anthony DeJohn – El presidente Trump conmutó la sentencia de Anthony DeJohn, quien fue condenado por cargos de drogas.

Corvain Cooper – El presidente Trump conmutó la sentencia de Corvain Cooper, quien cumplió más de siete años de cadena perpetua por su participación no violenta en una conspiración para distribuir marihuana.

Way Quoe Long – El presidente Trump conmutó la sentencia de Way Quoe Long, quien fue condenado por conspiración no violenta para fabricar y distribuir marihuana.

Michael Pelletier – El presidente Trump conmutó la sentencia de Michael Pelletier, condenado por conspiración para distribuir marihuana.

Craig Cesal – El presidente Trump conmutó la sentencia de Craig Cesal, quien cumplía cadena perpetua por conspiración para distribuir marihuana. Cesal ya falleció.

Darrell Frazier – El presidente Trump conmutó la sentencia de Darrell Frazier, quien cumplía cadena perpetua por conspiración no violenta para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína.

Lavonne Roach – El presidente Trump conmutó la sentencia de Lavonne Roach, quien había cumplido 23 años por cargos no violentos de drogas.

Blanca Virgen – El presidente Trump conmutó la sentencia de Blanca Virgen.

Robert Francis – El presidente Trump conmutó la sentencia de Robert Francis. Francis cumplió 18 años de cadena perpetua por cargos no violentos de conspiración de drogas.

Brian Simmons – El presidente Trump conmutó la sentencia de Brian Simmons, condenado por conspiración no violenta para fabricar y distribuir marihuana.

Derrick Smith – El presidente Trump conmutó la sentencia de Derrick Smith. Smith cumplió más de 20 años de una sentencia de 30 años por distribución de drogas a un compañero que falleció.

Raymond Hersman – El presidente Trump conmutó la sentencia de Raymond Hersman, quien cumplió nueve años de una sentencia de 20 años.

David Barren – El presidente Trump conmutó la sentencia de David Barren, condenado por un cargo de conspiración de drogas no violenta.

James Romans – El presidente Trump conmutó la sentencia de James Romans, quien fue condenado por cargos de drogas.

Jonathon Braun – El presidente Trump conmutó la sentencia de Jonathan Braun, quien cumplió 5 años de una sentencia de 10 años por conspiración para importar marihuana y cometer lavado de dinero.

Michael Harris: el presidente Trump conmutó la sentencia de Michael Harris, también conocido como “Harry-O”. Harris fue cofundador de Death Row Records, lanzando álbumes de Tupac Shakur y Dr. Dre. Fue condenado por intento de homicidio y secuestro, y pasó más de 30 años en prisión.

Kyle Kimoto – El presidente Trump conmutó la sentencia de Kyle Kimoto, acusado por su participación en un plan de fraude de telemercadeo no violento

Chalana McFarland – El presidente Trump conmutó la sentencia de Chalana McFarland, quien fue acusada de lavado de dinero, fraude bancario y electrónico y otros delitos financieros. McFarland luego ayudó a las autoridades.

Eliyahu Weinstein – El presidente Trump conmutó la sentencia de Eliyahu Weinstein, condenado por fraude en inversiones inmobiliarias.

John Estin Davis – El presidente Trump conmutó la sentencia de John Estin Davis. Davis ha pasado los últimos 4 meses encarcelado por desempeñarse como director ejecutivo de una empresa de atención médica con un conflicto de intereses financiero.

Alex Adjmi – El presidente Trump otorgó un indulto total a Alex Adjmi.

Elliott Broidy: el presidente Trump otorgó un indulto total a Elliott Broidy. Broidy es un recaudador de fondos republicano que se declaró culpable el otoño pasado en un plan para presionar a la administración Trump para que abandone una investigación sobre el saqueo de un fondo de riqueza de Malasia.

Stephen K. Bannon – El presidente Trump otorgó un indulto total a Stephen Bannon, un exasesor de la Casa Blanca. Ha sido acusado de engañar a miles de donantes que creían que su dinero se usaría para cumplir la promesa principal de campaña de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera sur. En cambio, supuestamente desvió más de un millón de dólares, pagando un salario a un funcionario de campaña y gastos personales para él.

Douglas Jemal: el presidente Trump otorgó un indulto total a Douglas Jemal, un desarrollador inmobiliario. Jemal fue condenado por fraude en 2008.

Noah Kleinman – El presidente Trump conmutó la sentencia de Noah Kleinman, quien cumplió seis años de una sentencia de 20 años por un delito no violento para distribuir marihuana.

Dr. Scott Harkonen: el presidente Trump otorgó un indulto completo al Dr. Scott Harkonen, quien fue condenado por fraude electrónico en base a un comunicado de prensa que discutía los resultados de los ensayos clínicos.

Johnny D. Phillips, Jr. – El presidente Trump otorgó un indulto total a Johnny D. Phillips, Jr., quien fue condenado por conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal.

Dr. Mahmoud Reza Banki: el presidente Trump otorgó un perdón total al Dr. Mahmoud Reza Banki, un científico iraní-estadounidense. Banki fue acusado de violaciones monetarias de las sanciones iraníes y de hacer declaraciones falsas.

Tena Logan – El presidente Trump conmutó la sentencia de Tena Logan, quien cumplía una sentencia de 14 años por un delito de drogas no violento.

MaryAnne Locke – El presidente Trump conmutó la sentencia de MaryAnne Locke, quien cumplía una sentencia de 20 años por un delito de drogas no violento.

April Coots – El presidente Trump conmutó la sentencia de April Coots, quien cumplía una sentencia de 20 años por un delito de drogas no violento.

Caroline Yeats – El presidente Trump conmutó la sentencia de Caroline Yeats, quien cumplía una sentencia de 20 años por un delito de drogas no violento.

Jodi Lynn Richter – El presidente Trump conmutó la sentencia de Jodi Lynn Richter, quien estaba cumpliendo una sentencia de 15 años por un delito de drogas no violento.

Kristina Bohnenkamp – El presidente Trump conmutó la sentencia de Kristina Bohnenkamp, quien estaba cumpliendo una sentencia de 24 años por un delito de drogas no violento.

Mary Roberts – El presidente Trump conmutó la sentencia de Mary Roberts. que estaba cumpliendo una condena de 19 años por un delito de drogas no violento.

Cassandra Ann Kasowski – El presidente Trump conmutó la sentencia de Cassandra Ann Kasowski, quien estaba cumpliendo una sentencia de 17 años por un delito de drogas no violento.

Lerna Lea Paulson – El presidente Trump conmutó la sentencia de Lerna Lea Paulson, quien cumplía una sentencia de 17 años por un delito de drogas no violento.

Ann Butler – El presidente Trump conmutó la sentencia de Ann Butler, quien cumplía una sentencia de 20 años por un delito de drogas no violento.

Sydney Navarro – El presidente Trump conmutó la sentencia de Sydney Navarro, quien estaba cumpliendo una sentencia de 27 años por un delito de drogas no violento.

Tara Perry – El presidente Trump conmutó la sentencia de Tara Perry, quien cumplía una sentencia de 16 años por un delito de drogas no violento.

John Nystrom – El presidente Trump otorgó un indulto total a John Nystrom.

Gregory Jorgensen, Deborah Jorgensen, Martin Jorgensen – El presidente Trump otorgó indultos completos a Gregory y Deborah Jorgensen, y un perdón póstumo a Martin Jorgensen. Los Jorgensen vendieron carne procesada y la vendieron como saludable para el corazón y sin hormonas. Cuando la demanda se volvió excesiva, mezclaron cortes de carne de calidad inferior y vendieron a sabiendas carne de res mal etiquetada. Fueron condenados en 1996.

Jessica Frease – El presidente Trump otorgó un perdón total a Jessica Frease, luego de que fuera declarada culpable de convertir cheques robados y negociarlos a través del banco donde trabajaba como cajera.

Robert Cannon “Robin” Hayes – El presidente Trump otorgó un indulto total a Robert Cannon “Robin” Hayes, quien se ha desempeñado como presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte y presidente del Consejo Nacional de Presidentes del Partido Republicano. Hayes estaba cumpliendo un período de libertad condicional de un año por hacer una declaración falsa durante el curso de una investigación federal.

Thomas Kenton “Ken” Ford: el presidente Trump otorgó un indulto total a Ken Ford, gerente general de una compañía de carbón. Ford se declaró culpable de hacer una declaración equivocada material a los funcionarios federales de minería

Jon Harder – El presidente Trump conmutó la sentencia de Jon Harder, ex presidente y director ejecutivo de Sunwest Management Inc. Harder se declaró culpable de malversación de fondos de inversión durante la crisis inmobiliaria.

Scott Conor Crosby : el presidente Trump otorgó un indulto total a Scott Conor Crosby. Crosby fue condenado por su participación en un robo a un banco.

Chris Young: el presidente Trump conmutó la sentencia restante de Chris Young, fue condenado por su papel en una conspiración de drogas

Adrianne Miller – El presidente Trump conmutó la sentencia restante de Adrianne Miller, quien se declaró culpable de conspiración por posesión con intención de distribuir metanfetamina y posesión de una sustancia química de la lista I.

Lynn Barney – El presidente Trump otorgó un indulto total a Lynn Barney. Barney fue sentenciado a 35 meses de prisión por posesión de un arma de fuego como delincuente previamente condenado, después de haber sido condenado previamente por distribuir marihuana.

Joshua J. Smith – El presidente Trump otorgó un indulto total a Joshua J. Smith, quien fue condenado por conspiración para poseer drogas con la intención de distribuirlas.

Amy Povah – El presidente Trump otorgó un perdón total a Amy Povah. Previamente, el presidente Bill Clinton conmutó su sentencia por delitos de drogas en 2000.

Dr. Frederick Nahas – El presidente Trump otorgó un indulto total a Frederick Nahas, quien se declaró culpable de un cargo de obstrucción a la justicia en una investigación de atención médica.

David Tamman : el presidente Trump otorgó un indulto total a David Tamman, quien era socio de un importante bufete de abogados. Tamman fue declarado culpable de ayudar a un cliente a encubrir un esquema Ponzi.

Dr. Faustino Bernadett – El presidente Trump otorgó un indulto total al Dr. Faustino Bernadett. Bernadett fue condenado después de no informar sobre un plan de sobornos en el hospital.

Paul Erickson – El presidente Trump ha otorgado un perdón total a Paul Erikson.

Kwame Kilpatrick – El presidente Trump conmutó la sentencia del exalcalde de Detroit, Kwame Malik Kilpatrick. Kilpatrick fue condenado en 2013 por conspiración, fraude, extorsión y delitos fiscales. Kilpatrick cumplió unos siete años de una sentencia de 28 años.

Fred “Dave” Clark : el presidente Trump conmutó el período restante de encarcelamiento de Dave Clark, quien fue condenado por un delito no violento por primera vez.

Todd Farha, Thaddeus Bereday, William Kale, Paul Behrens, Peter Clay : el presidente Trump otorgó indultos completos a Todd Farha, Thaddeus Bereday, William Kale, Paul Behrens y Peter Clay.

David Rowland : el presidente Trump otorgó un indulto total a David Rowland.

Randall “Duke” Cunningham : el presidente Trump otorgó un indulto condicional al ex representante Randall “Duke” Cunningham. Fue condenado por aceptar $ 2.4 millones en sobornos de contratistas de defensa.

William Walters – El presidente Trump conmutó la sentencia de William Walters, luego de ser sentenciado a 5 años por abuso de información privilegiada.

Dwayne Michael Carter Jr. – El presidente Trump otorgó un perdón total a Dwayne Michael Carter Jr., también conocido como el rapero y ejecutivo discográfico “Lil Wayne”. El rapero ganador del Grammy estaba en prisión por cargos de armas y se había reunido con el presidente por cuestiones de justicia penal.

Stephen Odzer : el presidente Trump otorgó un indulto condicional a Stephen Odzer. Odzer se declaró culpable de conspiración y fraude bancario.

James Brian Cruz – El presidente Trump conmutó la sentencia restante de James Brian Cruz, quien fue condenado por cargos de drogas.

Steven Benjamin Floyd : el presidente Trump otorgó un perdón total a Steven Benjamin Floyd, un ex miembro del Cuerpo de Marines. Floyd se declaró culpable de un cargo de robo a un banco mediante extorsión.

Joey Hancock – El presidente Trump otorgó un perdón total a Joey Hancock, quien fue condenado por conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada.

David E. Miller : el presidente Trump otorgó un indulto total a David E. Miller. Miller se declaró culpable de un cargo de hacer una declaración falsa a un banco en 2015.

James Austin Hayes – El presidente Trump otorgó un indulto total a James Austin Hayes. Hayes fue condenado por conspiración para cometer tráfico de información privilegiada

Drew Brownstein : el presidente Trump otorgó un indulto total a Drew Brownstein. Brownstein fue condenado por abuso de información privilegiada.

Robert Bowker : el presidente Trump otorgó un indulto total a Robert Bowker. Bowker fue declarado culpable de una violación de la Ley Lacey, que prohíbe el tráfico de vida silvestre.

Amir Khan: el presidente Trump otorgó un indulto total a Amir Khan, quien fue declarado culpable de fraude electrónico.

Shalom Weiss – El presidente Trump conmutó la sentencia de Shalom Weiss. Weiss fue declarado culpable de crimen organizado, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.

Salomon Melgen – El presidente Trump conmutó la sentencia de Salomon Melgen, quien cumplía una sentencia de 17 años por fraude en la atención médica.

Patrick Lee Swisher: el presidente Trump otorgó un indulto total a Patrick Lee Swisher. Swisher fue condenado por fraude fiscal y declaraciones falsas.

Robert Sherrill: el presidente Trump otorgó un indulto total a Robert Sherrill, quien fue condenado por conspiración para distribuir y posesión con la intención de distribuir cocaína /

Dr. Robert S. Corkern: el presidente Trump otorgó un indulto total a Robert S. Corkern, un médico . Corkern fue condenado por soborno en programas federales.

David Lamar Clanton – El presidente Trump otorgó un indulto total a David Lamar Clanton, quien fue condenado por declaraciones falsas y cargos relacionados.

George Gilmore – El presidente Trump otorgó un indulto total a George Gilmore, quien fue condenado por no pagar los impuestos sobre la nómina y declaraciones falsas.

Desiree Perez – El presidente Trump otorgó un indulto total a Desiree Perez, quien fue condenada por conspiración para distribuir narcóticos.

Robert “Bob” Zangrillo – El presidente Trump otorgó un perdón total a Robert Zangrillo, quien fue acusado en relación con el escándalo de admisión a la universidad Varsity Blues.

Hillel Nahmad – El presidente Trump otorgó un indulto total a Hillel Nahmad, un comerciante y coleccionista de arte de Nueva York. Nahmand fue condenado por participar en una red internacional de apuestas.

Brian McSwain – El presidente otorgó un perdón total a Brian McSwain.

John Duncan Fordham: el presidente Trump otorgó un indulto total a John Duncan Fordham.

William “Ed” Henry – El presidente Trump otorgó un indulto total a William “Ed” Henry de Alabama.

Además, el presidente Trump conmutó las sentencias por tiempo cumplido para las siguientes personas: Jeff Cheney, Marquis Dargon, Jennings Gilbert, Dwayne L.Harrison, Reginald Dinez Johnson, Sharon King y Hector Madrigal, Sr.

A principios de enero, Fred Davis Clark Jr. recibió el indulto, según el Departamento de Justicia.