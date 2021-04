Líderes de las fuerzas del orden de la Bahía de Tampa divididos sobre la nueva ley ‘antidisturbios’ de Florida

WINTER HAVEN, Fla. (WFLA) – El nuevo proyecto de ley “antidisturbios” de Florida tiene a destacados funcionarios policiales locales divididos sobre sus beneficios y constitucionalidad.

“Es la legislación más fuerte contra los disturbios y a favor de la aplicación de la ley en el país”, dijo con orgullo el gobernador Ron DeSantis, republicano por Florida, durante la firma del proyecto de ley en la Oficina del Sheriff del condado de Polk en Winter Haven el lunes .

El gobernador DeSantis anunció el proyecto de ley en la misma habitación a fines de septiembre . Dijo que eligió ese lugar debido al apoyo del alguacil del condado de Polk, Grady Judd, al proyecto de ley.

“Prometimos y cumplimos”, dijo entre aplausos, rodeado de más de media docena de agentes del orden.

El gobernador y los legisladores argumentan que la intención de la ley es apuntar a los alborotadores violentos, no a los manifestantes pacíficos. Entre otras acciones, aumenta las penas por delitos cometidos durante una protesta, prohíbe la toma de carreteras, protege monumentos y exige que los manifestantes detenidos permanezcan en la cárcel hasta su primera aparición.

“Si se amotina, si saquea, si daña a otros, especialmente si daña a un oficial de la ley durante una de estas violentas asambleas, irás a la cárcel”, dijo el gobernador DeSantis.

El alguacil Grady Judd trajo sus ayudas visuales habituales para hacer su punto: los oficiales de la ley conocen la diferencia entre un motín y una protesta legal.

“Presta atención. Tenemos una nueva ley y la usaremos si tú nos obligas”, dijo. “Vamos a proteger a la gente”.

Al oeste del condado de Polk, el fiscal principal del condado de Hillsborough, el fiscal estatal Andrew Warren , califica la ley de “decepcionante” e “inconstitucional”.

“El proyecto de ley mejora las penas para muchos delitos que ya existen. Simplemente mejorar las sanciones es una forma ineficaz y, francamente, perezosa de abordar la seguridad pública ”, dijo.

Según la oficina de Warren, en asociación con el gobierno federal, procesó a 120 personas en relación con una noche de disturbios en Tampa la primavera pasada , incluido un hombre que se declaró culpable de prender fuego a un Champ’s Sporting Goods .

“¿Sabes cuántas personas adicionales podemos procesar ahora debido a este cambio en la ley? Zero ”, dijo. “Esta ley no nos ayuda a identificar a las personas que son malas. No nos da herramientas adicionales para perseguir a esas personas. Esta ley no cambia nada “.

Warren dijo que no procesará los casos de manera diferente con esta ley en los libros.

Sin embargo, le preocupa que otros lo hagan.

“Este proyecto de ley dejó el espacio suficiente para que los fiscales abusen de la ley para criminalizar la mera presencia en una gran reunión pública donde otras personas están haciendo algo mal”, dijo Warren.

Es una preocupación compartida por activistas, incluido Carl Soto de Black Lives Matter Restoration Polk.

Soto interpreta que la ley dice que si un par de malos actores actúan ilegalmente en una protesta pacífica, podría llevar a arrestos masivos.

“Deciden que quieren participar en actividades ilegales. Ahora, qué hace eso con esta nueva ley, hace que todos en esta asamblea estén sujetos a ser acusados de un delito grave ”, dijo Soto, quien dijo que fue detenido ilegalmente durante las protestas en Minnesota este fin de semana.

Restauración de Black Lives Matter Polk está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales, posiblemente presentar una orden judicial, en oposición a la nueva ley.

“Es una violación de los derechos de la primera enmienda. La verborrea en este proyecto de ley es extremadamente amplia y simplemente le da a las fuerzas del orden la capacidad de aterrorizar a cualquiera que esté protestando pacíficamente ”, dijo.

El proyecto de ley fue firmado el mismo día que los argumentos finales en el juicio por asesinato de Derek Chauvin, el ex oficial de policía acusado de matar a George Floyd en mayo pasado.

El gobernador aludió a posibles disturbios luego del veredicto y acusó al Fiscal General de Minnesota de “chapuzar” el caso Chauvin, pero no dio más detalles.

Salió de la ceremonia de firma del proyecto de ley sin responder a las preguntas de los periodistas, diciendo que necesitaba tomar un vuelo.