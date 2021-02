Las memorias de Hunter Biden 'Beautiful Things' se publicarán en abril

NUEVA YORK (AP) – Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden y un objetivo constante de los conservadores, tiene unas memorias que se publicarán el 6 de abril.

El libro se llama “Beautiful Things” y se centrará en las bien publicitadas luchas del joven Biden con el abuso de sustancias, según Gallery Books, una marca de Simon & Schuster. Adquirido en el otoño de 2019, “Beautiful Things” se mantuvo en secreto incluso cuando los tratos comerciales de Biden se convirtieron en una fijación del entonces presidente Donald Trump y otros durante las elecciones y sus finanzas en un asunto de investigación por parte del Departamento de Justicia.

“Beautiful Things” circuló entre varios autores e incluye elogios por adelantado de Stephen King, Dave Eggers y Anne Lamott.

“En sus memorias angustiosas y compulsivamente legibles, Hunter Biden demuestra una vez más que cualquiera, incluso el hijo de un presidente de los Estados Unidos, puede dar un paseo en el caballo rosa por el callejón de la pesadilla”, escribe King en su propaganda. “Biden lo recuerda todo y lo cuenta todo con una valentía que es a la vez desgarradora y bastante hermosa. Comienza con una pregunta: ¿Dónde está Hunter? La respuesta es que él está en este libro, el bueno, el malo y el hermoso “.

En un fragmento publicado por Gallery, Biden escribe en su libro: “Vengo de una familia forjada por tragedias y atado por un amor notable e inquebrantable”.

Durante uno de los debates presidenciales del otoño pasado, Joe Biden defendió a su hijo de los ataques de Trump.

“Mi hijo, como mucha gente, como mucha gente que conoces en casa, tenía un problema de drogas”, dijo el candidato demócrata. “Lo ha superado. Lo ha arreglado. Ha trabajado en ello y estoy orgulloso de él. Estoy orgulloso de mi hijo “.

Hunter Biden, quien cumplió 51 años el jueves, es el hijo mayor sobreviviente del presidente, quien perdió a su primera esposa y su hija de 1 año, Naomi, en un accidente automovilístico en 1972, y su hijo Beau Biden por cáncer cerebral en 2015. El título del libro de Hunter se refiere a una expresión que él y su hermano usarían entre sí después del diagnóstico de Beau, destinada a enfatizar lo que era importante en la vida.

Hunter Biden es un abogado y ex cabildero cuyo trabajo ayudó a conducir al primer juicio político contra Trump. Biden se unió a la junta de la compañía de gas ucraniana Burisma en 2014, cuando su padre, entonces vicepresidente de Estados Unidos, estaba ayudando a conducir la política exterior de la administración Obama en esa región. Trump y otros han insistido en que Biden estaba explotando el nombre de su padre, y plantearon acusaciones infundadas de corrupción. La Cámara de Representantes votó para acusar a Trump en 2019 después de enterarse de que había presionado al presidente de Ucrania para que anunciara que estaba investigando a los Biden. Trump fue absuelto por el Senado.

En diciembre pasado, Hunter Biden confirmó que el Departamento de Justicia estaba investigando sus asuntos fiscales, y The Associated Press informó posteriormente que había recibido una citación en la que se le preguntaba sobre su interacción con numerosas entidades comerciales. Aunque Trump dejó en claro públicamente que quería un abogado especial para manejar la investigación, el entonces fiscal general William Barr no nombró a uno. Biden ha negado haber actuado mal.

Los términos financieros de “Beautiful Things”, que fue escrito en colaboración con el autor y periodista Drew Jubera, no fueron revelados. Biden y su editor probablemente enfrentarán críticas de los republicanos por sus memorias, aunque los libros de miembros de la familia presidencial no son nada nuevo. Durante la presidencia de Trump, su hijo, Donald Trump Jr., publicó dos libros, “Triggered” y “Liberal Privilege”.

Los editores de Nueva York a menudo se enfrentan a autores con una amplia gama de puntos de vista políticos, y Simon & Schuster ha publicado libros de Trump y Sean Hannity, junto con bestsellers anti-Trump como “The Room Where It Happened” del ex asesor de seguridad nacional John Bolton y “Too Much and Never Enough” de la sobrina presidencial Mary Trump.

El editor firmó un libro el otoño pasado de un destacado partidario de Trump en Washington, el senador Josh Hawley de Missouri, pero lo abandonó a raíz del apoyo de Hawley a la protesta del 6 de enero que condujo al violento asedio del Capitolio de Estados Unidos por parte de Trump. simpatizantes que creyeron erróneamente que el presidente había sido reelegido.