( The Hill ) – El senador Lindsey Graham (RS.C.) alcanzó nuevos niveles de celebridad política durante los años de Trump, pero ahora se encuentra en medio de una investigación criminal relacionada con la batalla por Georgia en la carrera presidencial de 2020.

Un gran jurado especial en el condado de Fulton citó a Graham junto con otros miembros de Trump como parte de una investigación sobre una posible interferencia criminal en las elecciones de 2020 en Georgia, que Joe Biden ganó por un estrecho margen de 12.670 votos.

Los abogados de Graham emitieron un comunicado el miércoles afirmando que el alto senador de Carolina del Sur no es sujeto ni objetivo de la investigación, a la que denunciaron como una “expedición de pesca”.

Sus abogados, Bart Daniel y Matt Austin, dijeron que lucharían contra la citación en los tribunales, lo que plantea la posibilidad de una batalla legal prolongada.

“Como presidente del Comité Judicial del Senado, el Senador Graham estaba en todo su derecho de discutir con los funcionarios estatales los procesos y procedimientos relacionados con la administración de las elecciones. De mantenerse, la citación emitida hoy erosionaría el equilibrio de poder constitucional y la capacidad de un miembro del Congreso para hacer su trabajo”, dijeron en un comunicado el miércoles. “Sen. Graham planea ir a la corte, impugnar la citación y espera prevalecer”.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton dijo el miércoles que respondería en el tribunal apropiado para obligar a Graham a comparecer si fuera necesario.

Los demócratas dicen que las acciones de Graham después de que Trump perdió Georgia por poco fueron muy inusuales y parecen haberse apartado del procedimiento habitual de supervisión del Senado.

Graham llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, poco después de que Biden apenas ganó el estado para preguntarle sobre la validez de miles de votos.

Lo que sorprendió a los miembros del Senado es que Graham se acercó directamente a Raffensperger en lugar de dejar que el personal se encargara de lo que el senador describió como una misión de recopilación de información.

“Ciertamente es alarmante que se interrogue a un senador de los Estados Unidos sobre los eventos que rodearon los esfuerzos de Donald Trump para presionar a los funcionarios de Georgia para que anulen los resultados de las elecciones”, dijo Ray Zaccaro, estratega demócrata y exasesor del Senado que trabajó en la legislación sobre el derecho al voto.

“Lindsey Graham no representa al estado de Georgia. Lindsey Graham tiene una función legislativa oficial, pero no es un investigador, no es un funcionario electoral, no es uno de los abogados del presidente, no es un representante del presidente”, dijo.

Zaccaro dijo que si bien Graham en ese momento era el presidente del Comité Judicial, “esa no era la forma en que el comité realizaría ningún tipo de supervisión”.

“Ciertamente fue inusual y poco ortodoxo”, dijo. “Nada sobre su papel, que yo sepa como presidente del Comité Judicial en ese momento, merecería ese compromiso”.

Si bien el equipo legal de Graham dice que él no es el objetivo ni el sujeto de la investigación sobre la interferencia criminal en las elecciones, su participación en la investigación genera dudas sobre si podría enfrentar responsabilidad penal en algún momento.

Stanley Brand, ex consejero general de la Cámara y especialista en ética del Congreso, dijo que Graham podría buscar protección bajo la cláusula de “Discurso y Debate” de la Constitución, que protege a los legisladores del arresto durante sus funciones oficiales.

“Creo que podría decirse que hay implicaciones de discurso y debate aquí, una de las cuales serían sus deliberaciones internas con sus colegas dado que esto era algo sobre lo que se iba a votar”, dijo, y señaló que Graham se puso en contacto con Raffensperger antes. él y otros senadores iban a votar sobre las objeciones a la certificación de la victoria de Biden el 6 de enero.

Pero Brand dijo que el caso legal se vuelve más turbio por la interacción de Graham con funcionarios estatales fuera del propio Congreso.

“La pregunta más difícil es cuánto se cubrirían sus conversaciones con Raffensperger”, dijo.

Si bien Brand dijo que el panel del Poder Judicial tiene una responsabilidad de supervisión, señaló “dicta” en el fallo de la Corte Suprema de 1972 en Gravel v. Estados Unidos que indica que los “recados” que los legisladores realizan con agencias que no son parte de su función legislativa no están protegidos la cláusula de discurso y debate.

“Esa es casi una determinación pregunta por pregunta”, dijo, y explicó que las protecciones de la cláusula de discurso y debate están determinadas en gran medida por cómo puede fallar un tribunal.

Algunos legisladores demócratas creen que el fiscal general Merrick Garland actuará sobre las conclusiones del comité seleccionado del 6 de enero de la Cámara de Representantes para investigar y acusar a los miembros del círculo íntimo de Trump en relación con sus esfuerzos para bloquear la victoria de Biden en 2020.

Investigadores federales registraron el mes pasado la casa de Jeffrey Clark, un exabogado del Departamento de Justicia que, según un testimonio reciente ante el Congreso, trató de persuadir a Trump de que lo pusiera a cargo de Justicia para que pudiera enviar una carta a los funcionarios electorales de Georgia alegando falsamente la El departamento había “identificado preocupaciones significativas” con los resultados de las elecciones del estado.

Otros aliados de Trump citados por el fiscal del condado de Fulton participaron activamente en una estrategia para detener la certificación de la victoria de Biden, según testimonio hecho público por el panel selecto de la Cámara. Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, así como otros abogados aliados de Trump, John Eastman, Cleta Mitchell, Jenna Ellis y Kenneth Chesebro, también recibieron citaciones.

Raffensperger, el principal funcionario electoral de Georgia, le dijo a The Washington Post poco después de que Graham lo llamara que estaba sorprendido de que Graham pareciera sugerir encontrar una manera de desechar las boletas emitidas legalmente.

Graham en ese momento cuestionó la afirmación de Raffensperger como “ridícula” e insistió en que simplemente estaba tratando de entender cómo funcionaba la ley electoral de Georgia.

“El problema principal para mí es: ¿Cómo se protege la integridad de la votación por correo y cómo funciona la verificación de firmas?” él dijo.

Más de un año y medio después, esa afirmación está siendo objeto de un intenso escrutinio por parte de Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, colegas en el Congreso y los medios de comunicación.

Desde que se conoció la noticia de que Graham se puso en contacto con Raffensperger y su personal dos veces para revisar las boletas de voto en ausencia de Georgia en busca de un posible fraude, se ha hecho pública más evidencia a través de la investigación del comité selecto del 6 de enero de la Cámara que indica que hubo un esfuerzo organizado y concertado por parte de los aliados de Trump para anular la victoria de Biden en 2020. .

La estrecha relación de Graham con Trump y su acceso regular al presidente ha generado dudas sobre las afirmaciones de los senadores de que estaba participando en una misión de investigación sin ninguna intención de presionar a los funcionarios electorales de una forma u otra.

Issac J. Bailey, profesor de políticas públicas y estudios de comunicaciones en Davidson College en Carolina del Norte, señaló que Graham inicialmente mantuvo a Trump a distancia durante las elecciones de 2016, pero luego atrajo su poder.

Dijo que la estrecha relación de Graham con Trump lo llevó a llamar a los funcionarios electorales de Georgia.

“El viejo Lindsey Graham nunca se habría metido en esta posición, nunca habría saltado al teléfono para presionar a los legisladores en otro estado para afectar el resultado de una elección”, dijo Bailey a The Hill.

“Después de mantener inicialmente a Trump a distancia y señalar correctamente el peligro que muchos de nosotros vimos en 2016, simplemente renunció a todo eso para caer en la gracia de Trump”, dijo.

De cualquier manera, los estrategas republicanos no ven a Graham sufriendo ningún daño político en casa, dada la enorme popularidad de Trump en Carolina del Sur.

“No estoy seguro de que el simple hecho de quedar atrapado en esto perjudique a Graham debido a la naturaleza del electorado de Carolina del Sur y, en particular, al Partido Republicano y al votante republicano típico en el estado de Carolina del Sur. No es como si fuera a ser castigado en las urnas por eso”, dijo James Wallner, ex asistente republicano del Senado que ahora enseña sobre el Congreso y la ley constitucional estadounidense en la Universidad de Clemson.

Wallner dijo que las ramificaciones legales son más difíciles de predecir.

“Lo que surge de esto es una historia diferente y no podemos escribir ese capítulo hasta que lleguemos allí”, dijo.