TAMPA, Fla. (WFLA) – La legalización de la marihuana recreativa podría volver a estar en la boleta electoral para que los votantes de Florida la consideren en 2024, gracias a dos iniciativas propuestas. Hasta ahora, los esfuerzos para legalizar la marihuana no medicinal en el Estado del Sol no han logrado reunir suficiente apoyo para llegar a la boleta electoral.

Las iniciativas se presentaron en septiembre de 2021 y agosto de 2022 , según los registros de la División de Elecciones de Florida.

Para llegar a la boleta, se deben superar dos obstáculos y luego superarlos. Esos puntos de control son un requisito de revisión judicial y financiera, que necesitaría 222,898 firmas de los votantes de Florida y 891,589 firmas en todo el estado de los votantes.

Hasta el momento, hay 53,675 firmas reportadas para la propuesta de agosto de 2022 , presentada por Smart & Safe Florida , una organización en Tallahassee.

Tal como se propone, si llega a la boleta electoral, los floridanos mayores de 21 años podrían legalmente “poseer, comprar o usar productos de marihuana y accesorios de marihuana para consumo personal no médico al fumar o ingerir”.

Los Centros de Tratamiento de Marihuana Medicinal también podrían “adquirir, cultivar, procesar, fabricar, vender y distribuir dichos productos y accesorios”, además de otras entidades autorizadas por el estado.

La iniciativa presentada menos recientemente, de Sensible Florida, Inc. no ha obtenido tantos votos para ninguno de los dos umbrales. Ambas iniciativas necesitarían las casi 223,000 firmas para la revisión judicial y financiera, así como las más de 891,000 firmas en todo el estado, para llegar a la boleta electoral de 2024.

La iniciativa de agosto de Smart & Safe Florida recibió el respaldo de algunas celebridades, y se lanzó con un video de los músicos country Bellamy Brothers mostrando su apoyo.

Legalmente hablando, ninguno de los umbrales alcanzados significa que se legalizaría la marihuana recreativa, solo que los votantes decidirían en las próximas grandes elecciones. Para convertirse en ley, una vez en la boleta electoral, el 60% de los votantes de Florida necesitarían votar “sí” en noviembre de 2024.