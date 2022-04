TAMPA, Fla. (WFLA) – Los legisladores de Florida serán llamados nuevamente a Tallahassee el próximo mes para abordar la crisis de seguros de propiedad del estado, anunció el gobernador Ron DeSantis el lunes.

Durante una conferencia de prensa en Jacksonville el lunes por la mañana, el gobernador confirmó que firmaría una proclamación esta semana para establecer fechas en mayo para una sesión especial sobre seguros para propietarios de viviendas.

“Cuestiones como el seguro de propiedad y tratar de traer algo de cordura y estabilizar y tener un mercado que funcione: estoy seguro de que podremos lograrlo”, dijo el gobernador DeSantis.

El gobernador dijo que trabajaría con los líderes legislativos para establecer esas fechas para la sesión del próximo mes.

“Y tendrá, como enfoque principal, la reforma del mercado de seguros de propiedad”, dijo. “También podemos abordar otros problemas que estuvieron cerca de cruzar la línea de meta que tal vez podamos modificar y llegar allí”.

El senador estatal Jeff Brandes, republicano por St. Petersburg, ya había iniciado el proceso de forzar una sesión especial sin el gobernador DeSantis u otros líderes legislativos. La maniobra que había iniciado, de sondear a sus compañeros legisladores sobre si se debía o no convocar a sesión, avanzó en la legislatura la semana pasada.

DeSantis dijo en ese momento que apoyaba la decisión de Brandes de forzar la sesión especial.

Brandes le había pedido previamente al gobernador que convocara una sesión especial.

“Si estuviera asesorando al gobernador, diría, ‘escuche, si no llama a una sesión especial sobre esto, comenzará a ser dueño de algunos de estos aumentos de tarifas’”, dijo Brandes a 8 On Your Side el mes pasado.

DeSantis había dicho que agradecería una sesión especial centrada en arreglar los seguros de propiedad y señaló la semana pasada que ” claramente tenemos disfunciones en ese mercado que podrían arreglarse”.

Cientos de propietarios se han acercado a Mahsa Saeidi de 8 On Your Side en las últimas semanas, devastados por el aumento vertiginoso de las primas de seguros y preocupados de perder sus hogares.

Se presentaron cuatro proyectos de ley de seguros de propiedad durante la sesión legislativa ordinaria para abordar la crisis de los seguros, pero todos fracasaron.

Los legisladores estatales ya están siendo llamados a Tallahassee esta semana para una sesión especial separada para manejar el rediseño de los mapas del congreso del estado.