( The Hill ) — Solo un senador republicano ha anunciado públicamente que apoyará la candidatura de reelección del expresidente Donald Trump para 2024, una señal de la ardua batalla que enfrenta Trump en su búsqueda por ganar la nominación presidencial republicana y un segundo mandato en la Casa Blanca. .

El senador Tommy Tuberville (R-Ala.) dijo a los periodistas esta semana que apoyará la candidatura de Trump a la presidencia y elogió su trayectoria en la Oficina Oval.

El resto de la conferencia republicana del Senado se está conteniendo, escéptico de que pueda ganar las elecciones presidenciales de 2024 o incluso vencer al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en las primarias.

Incluso el senador Lindsey Graham (RS.C.), quizás el aliado más cercano de Trump en el Senado, no ha respaldado la candidatura de Trump, aunque elogió el discurso de inicio de campaña del expresidente y dice que será “difícil de superar”.

La gran mayoría de los republicanos del Senado se mantienen neutrales por el momento, a la espera de ver quién más participa en las primarias, si Trump recibe una acusación penal del Departamento de Justicia después de la designación de un fiscal especial el viernes y cómo se desarrollan los acontecimientos antes de la elección. 2024 asambleas electorales de Iowa.

El senador Mitt Romney (R-Utah), un crítico abierto de Trump, dijo que casi toda la conferencia republicana del Senado no quería que él anunciara su campaña presidencial el martes, por temor a que creara una gran distracción antes de la segunda vuelta del Senado de Georgia.

“Un senador en una reunión que tuvimos esta semana dijo: ‘¿Cuántos en esta sala quieren ver al presidente Trump anunciar que se postula para presidente hoy?’ Ni una mano levantada”, dijo Romney, describiendo la escena en una reunión republicana a puerta cerrada el martes.

Un segundo senador republicano confirmó la anécdota de Romney.

“Creo que vamos a estar mirando a las otras personas que pueden postularse”, agregó Romney.

“Soy uno de los que cree que tenemos una banca mucho más fuerte que traer al caballo de guerra retirado que ha perdido tres seguidos”, dijo, refiriéndose a la pérdida de la mayoría de la Cámara de Representantes por parte del Partido Republicano en 2018, la Casa Blanca y el Senado en 2018. 2020 y su fracaso para recuperar el Senado en 2022.

Romney llamó a Trump el “gorila de 900 libras cuando se trata del Partido Republicano” después de que Trump perdiera las elecciones de 2020 ante el presidente Joe Biden y predijo en ese momento que mantendría su control sobre el Partido Republicano.

Dice que ya no es así.

“Tal vez pesa 400 libras en esta etapa”, bromeó Romney.

Aun así, Trump sigue siendo una fuerza política formidable, con seguidores entre aproximadamente el 30 y el 40 por ciento de los votantes republicanos, estiman los senadores republicanos.

“Tiene seguidores ávidos, como cualquiera que haya construido una organización tan sólida como la suya. Muchas personas lo aman, quieren verlo triunfar. No creo que sea la mayoría del partido, pero puede ser la pluralidad, y eso es con lo que cuenta”, dijo Romney.

Tuberville, quien fue elegido para el Senado en 2020 y acogió con entusiasmo los ataques de Trump a los demócratas, es el senador más optimista sobre las perspectivas de Trump.

“Podría ser su director de campaña”, bromeó Tuberville cuando se le preguntó sobre la falta de apoyo a Trump entre otros senadores republicanos.

Reconoció que Trump enfrentará una dura carrera.

“Habrá más gente corriendo y será una batalla de dos años”, dijo. “Apoyo sus políticas. Todos entendemos a veces que la retórica detrás de esto desanima a la gente, pero he sido entrenador de fútbol, entiendo todo eso. A veces tienes que defender lo que crees”.

Tuberville dijo que la mayor ventaja de Trump sobre DeSantis es su experiencia como comandante en jefe y la gestión de una economía donde la tasa de desempleo se redujo al 3,6 por ciento antes de que llegara la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020.

Dijo que DeSantis “ha sido bueno siguiendo la misma trayectoria que Donald Trump”, pero agregó: “Ha dirigido un estado, no un país”.

Otros senadores republicanos que fueron aliados acérrimos de Trump cuando estaba en la Oficina Oval se mantienen secos antes de las primarias de 2024.

“En este punto, es demasiado pronto”, dijo el Senador Kevin Cramer (RN.D.). “Él no es un titular, y me gustaría ver quién más entra en la carrera. Espero que algunos otros lo hagan. Simplemente creo que necesitamos tener opciones, debates y obligar a la gente a hacer algunas promesas”.

Cramer señaló que hay un creciente impulso político detrás de DeSantis.

“Casi no sé cómo no pudo” participar en la carrera “dado lo alta que es la demanda por él dentro del partido”, agregó.

“Siempre me ha gustado Mike Pompeo, en realidad, como candidato. No lo apoyaría desde el principio”, dijo Cramer, dando un vistazo a su propio pensamiento sobre las primarias de 2024.

Pompeo, quien se desempeñó como director de la CIA y secretario de Estado bajo Trump, es visto como un posible candidato presidencial de primer nivel.

Le dio un golpe a Trump el viernes tuiteando: “Nos dijeron que nos cansaríamos de ganar. Pero estoy cansado de perder. Y también lo son la mayoría de los republicanos”.

La senadora Cynthia Lummis (R-Wyo.) causó sensación la semana pasada cuando identificó a DeSantis, no a Trump, como el líder de facto del Partido Republicano.

Pero se mostró reacia a redoblar su pronunciamiento y se negó a hablar sobre Trump o DeSantis ante una multitud de reporteros y cámaras de televisión afuera de una audiencia del Comité Bancario más adelante en la semana.

Y aunque los senadores republicanos ven a Trump debilitado, tienen cuidado de no decir algo que pueda convertirlos en blanco de la ira del expresidente.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), quien esencialmente culpó a los candidatos aliados de Trump y MAGA por rechazar a los votantes republicanos independientes y moderados, tuvo cuidado de no decir su nombre al informar a los periodistas sobre lo que salió mal para los republicanos del Senado el día de las elecciones. .

También dejó en claro que no se opondrá a Trump en las primarias presidenciales de 2024.

“La forma en que voy a entrar en esta temporada de primarias presidenciales es permanecer fuera de ella. No tengo un perro en esa pelea. Creo que va a ser una pelea por la nominación muy disputada con la entrada de otros candidatos”, dijo McConnell a los periodistas.

Los diputados de McConnell, incluido el republicano del Senado John Thune (SD), quien criticó las incesantes afirmaciones de fraude de Trump en las elecciones de 2020, también dicen que se mantendrá neutral.

Es probable que el apoyo de Trump dentro de la conferencia republicana del Senado crezca una vez que la temporada de primarias presidenciales avance, predicen legisladores y asesores.

El senador electo JD Vance (R-Ohio) elogió a Trump durante su campaña ganadora en el Senado como “el mejor presidente de mi vida”, por ejemplo. El respaldo de Trump fue crucial para que Vance ganara una primaria republicana concurrida en mayo.

Un alto asesor del Partido Republicano en el Senado estuvo de acuerdo con el análisis de Romney de que, aunque el apoyo de Trump entre los votantes republicanos es el más bajo desde que ganó la nominación en 2016, podría ser difícil de vencer en una primaria si puede ganar constantemente entre el 30 y el 40 por ciento de los votos. el voto y sus rivales se repartieron el voto anti-Trump.

Trump no comenzó a ganar más del 50 por ciento de los votos en las primarias hasta el 19 de abril de ese año, cuando superó a Nueva York, Connecticut y Delaware con el 59 por ciento, el 58 por ciento y el 61 por ciento de los votos, respectivamente.

“Hiciste que todo el contingente anti-Trump se dividiera entre [Sen. Ted] Cruz [R-Texas] , [Sen. Marco] Rubio [R-Fla.] y [former Fla. Gov. Jeb] Bush”, señaló el asistente, refiriéndose a las primarias de 2016.

“En 2024, realmente será una elección entre Trump o no Trump”, dijo la fuente. “Si hay ocho personas que dividen el 75 por ciento [of the anti-Trump] , no ganan”.