Imágenes escalofriantes de video se convierten en exhibición clave en el juicio de Trump

(Reuters) - Decenas de exfuncionarios republicanos, que consideran que el partido no está dispuesto a enfrentarse al expresidente Donald Trump y sus intentos de socavar la democracia estadounidense, están en conversaciones para formar un partido separatista de centro derecha, cuatro personas involucradas en las discusiones. dijo a Reuters.

Las primeras etapas de las discusiones incluyen a ex republicanos electos, ex funcionarios de las administraciones republicanas de Ronald Reagan, George HW Bush, George W. Bush y Trump, ex embajadores republicanos y estrategas republicanos, dicen las personas involucradas.