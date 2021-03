Hunter Biden dice que no repetiría trabajo para firma ucraniana

WASHINGTON (AP) – El hijo del presidente Joe Biden, Hunter, dice que su servicio en el directorio de una compañía de gas ucraniana , que los republicanos intentaron convertir en negativo durante la campaña presidencial de 2020, no fue poco ético y no representó una falta de juicio sobre su parte.

Pero el joven Biden no volvería a hacerlo si tuviera la oportunidad, dice en un nuevo libro, citando la política partidista.

“No hice nada poco ético, y nunca me han acusado de irregularidades”, escribe Hunter Biden en “Beautiful Things”, una memoria . “En nuestro entorno político actual, no creo que hubiera ninguna diferencia si tomara ese asiento o no. Sería atacado de todos modos “.

“Lo que sí creo, en este clima actual, es que no importaría lo que hice o no hice”, escribió. “Los ataques no estaban destinados a mí. Se suponía que iban a herir a mi padre “.

En las memorias, que están programadas para ser publicadas el 6 de abril, el hijo del presidente narra una batalla de toda la vida con la adicción al alcohol y las drogas y numerosos períodos dentro y fuera de rehabilitación.

Hunter Biden escribe que su descenso a la oscuridad siguió a la muerte de su hermano mayor, Beau, de cáncer cerebral en 2015 a los 46 años. Termina el libro donde se encuentra actualmente en la vida: sobrio, viviendo en California con su segunda esposa, Melissa Cohen. Biden y su hijo Beau. Hunter Biden también tiene tres hijas de su matrimonio anterior.

Durante la campaña de 2020 contra el demócrata Joe Biden, el presidente Donald Trump, un republicano, y sus aliados buscaron repetidamente hacer un problema del trabajo del joven Biden para la compañía de gas ucraniana Burisma. Trump alegó tratos turbios no especificados por parte de los Biden a pesar de la falta de evidencia de alguna irregularidad por parte del candidato Biden o su hijo.

Trump finalmente fue acusado por la Cámara de Estados Unidos controlada por los demócratas por presionar a Kiev para que investigara a la familia Biden. El Senado controlado por los republicanos votó para mantener a Trump en el cargo .

Hunter Biden escribe que su único error de juicio fue no considerar, en 2014, cuando se unió a la junta de Burisma para ayudar a supervisar sus prácticas corporativas, que Trump estaría en la Casa Blanca tres años en el futuro.

Abogado y ex cabildero, se incorporó a la junta directiva de Burisma en la época en que su padre era vicepresidente y ayudaba a dirigir la política exterior de la administración Obama en Europa del Este.

Trump y otros habían insistido sin pruebas en que Hunter Biden estaba explotando el nombre de su padre, y plantearon acusaciones infundadas de corrupción.

“Sabiendo todo eso ahora: No, no lo volvería a hacer”, escribió Hunter Biden. “Yo no tomaría el asiento en la junta directiva de Burisma. Trump tendría que buscar en otra parte para encontrar una distracción adecuada para su conducta de acusación “.

El título del libro, “Cosas hermosas”, es una expresión que Hunter Biden y su hermano usarían entre sí después del diagnóstico de Beau y tenía la intención de enfatizar lo que era importante en la vida.

Las memorias estaban en proceso antes de que Joe Biden se convirtiera en el favorito en la campaña presidencial demócrata. Se mantuvo en secreto incluso cuando los tratos comerciales de Hunter Biden se convirtieron en una fijación de Trump y sus aliados durante las elecciones, y sus finanzas fueron objeto de una investigación del Departamento de Justicia.