Hawley, enfrentando consecuencias, culpa a los medios de comunicación y al 'establecimiento' de DC

O’FALLON, Missouri (AP) – El senador republicano de Missouri Josh Hawley, que enfrenta el apoyo menguante de sus partidarios y donantes a raíz del ataque en el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada, se defendió en una columna del periódico el miércoles, acusando a los medios y “Establecimiento de Washington” de engañar a los estadounidenses para que lo llamen “insurreccional”.

La columna de Hawley apareció en el Southeast Missourian , un diario de Cape Girardeau, Missouri. Fue la primera vez que Hawley, de 41 años, se ha defendido públicamente desde el brutal ataque del 6 de enero, cuando una turba de partidarios del presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos tras la manifestación del presidente.

Cinco personas murieron, incluido un oficial de policía del Capitolio, y los legisladores tuvieron que luchar por seguridad y esconderse mientras los alborotadores arrasaban el edificio, retrasando por horas el recuento de votos del Colegio Electoral que fue el último paso para finalizar la victoria del demócrata Joe Biden sobre Trump.

ARCHIVO – En esta imagen de archivo del 6 de enero de 2021 del video, el senador Josh Hawley, republicano por Missouri, habla en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington. Al menos cuatro empresas adicionales que han donado a Hawley han anunciado que suspenderán las contribuciones de campaña. Los anuncios de Cerner Corp. en Kansas City, Ameren Corp. y Edward Jones en St. Louis y el bufete de abogados de Chicago Bryan Cave Leighton Paisner se suma a una lista creciente de donantes que han cortado lazos con el senador republicano de Missouri desde el ataque al Capitolio la semana pasada. (Televisión del Senado vía archivo AP)

Hawley fue el primer senador en anunciar un desafío a los resultados del Colegio Electoral, y su desafío continuó incluso después del ataque. También surgieron preocupaciones después de que surgiera una foto de Hawley saludando a los manifestantes afuera del Capitolio con un puño en alto, aunque eso sucedió antes de que la turba irrumpiera en el edificio.

Hawley, en la columna, señaló que los demócratas se opusieron después de perder las elecciones presidenciales de 2000, 2004 y 2016 y fueron “elogiados por hacer frente a la democracia”.

“Esta vez, cualquiera que objetó ha sido llamado ‘insurrecto’”, escribió. “Lamentablemente, muchos de los medios de comunicación y muchos miembros del establecimiento de Washington quieren engañar a los estadounidenses para que piensen que quienes plantearon preocupaciones incitaron a la violencia, simplemente expresando la preocupación. Eso es falso. Y la acusación en sí es corrosiva y peligrosa “.

Aparte del propio Trump, ningún político ha sufrido las consecuencias como Hawley. Varios donantes han obtenido apoyo financiero. Mientras tanto, el Proyecto Lincoln, que se opone a Trump, dijo que eliminaría anuncios de periódicos de página completa llamando a los donantes restantes.

Los mensajes de correo electrónico en busca de comentarios de la oficina de Hawley el miércoles no han sido devueltos.

También el miércoles, pequeñas multitudes se reunieron en las oficinas de Hawley en Kansas City, Springfield, St. Louis y Columbia en lo que se denominó un “funeral por la democracia” en todo el estado. Los grupos entregaron cartas a las oficinas exigiendo la renuncia de Hawley.

“Missouri está harta”, dijo el juez Horn, de Kansas City, quien ayudó a organizar el evento, en un comunicado de prensa. “Nuestro senador, Josh Hawley, es una vergüenza para nuestro estado porque apoyó un sangriento intento de golpe para derrocar nuestras elecciones. Lo mejor que se puede hacer es renunciar”.

La empresa de TI de atención médica Cerner Corp. con sede en Kansas City, Missouri, dijo el miércoles que suspenderá las contribuciones “a cualquier candidato o funcionario que participó o incitó a la violencia la semana pasada en Washington, DC”, dijo la portavoz Misti Preston, que la compañía no t “nombrar nombres específicos”, pero el comité de acción política de Cerner ha donado $ 10,000 a un PAC patrocinado por Hawley durante los últimos dos años.

El martes por la noche, dos empresas con sede en St. Louis, la empresa de servicios públicos Ameren Corp. y la firma financiera Edward Jones, dijeron que suspendían las contribuciones de campaña. El bufete de abogados Bryan Cave Leighton Paisner también anunció un cese, al menos temporalmente, de las contribuciones políticas. La firma se encuentra entre las más grandes de St. Louis.

Ameren, Edward Jones y el bufete de abogados han contribuido a Hawley.

Walmart dijo el martes que su PAC “suspende indefinidamente las contribuciones a aquellos miembros del Congreso que votaron en contra de la certificación legal de los votos del colegio electoral estatal”. Walmart dio casi $ 1.2 millones a candidatos federales en el ciclo electoral 2017-18, pero ninguno a Hawley, según el sitio web opensecrets.org operado por el Center for Responsive Politics.

Hallmark Cards, con sede en Kansas City, pidió a principios de esta semana a Hawley y al senador republicano Roger Marshall de Kansas que devolvieran las donaciones de campaña de los empleados . La compañía dijo que sus empleados donaron $ 7,000 a Hawley y $ 5,000 a Marshall durante los últimos dos años a través de su PAC.

Hawley, en su ensayo de 739 palabras, dijo que los involucrados en el ataque al Capitolio deben ser castigados, diciendo: “La violencia de la mafia siempre está mal”.

“Pero el debate democrático no es violencia de masas”, escribió Hawley. “De hecho, así es como evitamos esa violencia”.

Hawley escribió que ha escuchado a muchos habitantes de Misuri preocupados por la integridad de las elecciones.

“Tienen derecho a ser escuchados en el Congreso”, dijo. “Y como su representante, es mi deber hablar en su nombre. Eso es exactamente lo que hice la semana pasada “.

Esta historia se ha corregido para mostrar que los comentarios de Cerner se produjeron el miércoles, no el martes, y Ameren y Edward Jones comentaron el martes por la noche, no el lunes por la noche. La historia también se cambió para mostrar que el bufete de abogados Bryan Cave Leighton Paisner no tiene una base de operaciones específica, en lugar de tener su sede en Chicago.

