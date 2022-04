TAMPA, Fla. (WFLA) – Mientras hablaba en un evento en Destin con la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, el gobernador Ron DeSantis mencionó algunos puntos de conversación frecuentes antes de hablar sobre la industria pesquera del estado.

Algunos de los comentarios del gobernador se centraron en el superávit presupuestario del estado y otros se centraron más en la inflación actual que enfrenta la nación.

“Somos afortunados en Florida, tenemos muchas cosas en el estado, obviamente mucha gente quiere visitar”, dijo DeSantis. En el Boardwalk, “no sé específicamente con este restaurante, pero sé que a la gente le ha ido fantástico aquí, particularmente en los últimos dos años. Este es uno de los lugares a los que podrías venir, recuerdo el verano de 2020, en realidad podrías ser normal en el noroeste de Florida. Vendría gente de todo el país, fue realmente muy emocionante. Sé que la gente tuvo un gran 2021, nos va bien en 2022. Nuestro estado tiene, tenemos más trabajos que antes. COVID. También tenemos muchas vacantes. Si observa nuestro presupuesto, el presupuesto de este año fiscal actual es de $101.5 mil millones, el año fiscal finaliza el 30 de junio “.

El presupuesto propuesto aún no ha sido aprobado oficialmente por el gobernador. Mencionó en comentarios anteriores que todavía estaba revisando las líneas de pedido, pero anunció algunos proyectos comunitarios que ya había dado luz verde.

“Para poner eso en perspectiva, Nueva York es el más cercano a nosotros en población, tienen 3 millones de personas menos y, sin embargo, su presupuesto es más del doble del nuestro, muy inflado. Tenemos mejor infraestructura, carreteras y servicios, mayor rendimiento Escuelas K-12, sistema universitario público clasificado como el número 1. Pero lo estamos haciendo sin impuestos sobre la renta y con la carga fiscal per cápita más baja”, continuó DeSantis. “No sabemos las cifras exactas en este momento porque los ingresos aún llegan y superan la estimación todos los meses, pero para el 30 de junio lo sabremos para este año fiscal, saben que nuestro superávit presupuestario puede terminar siendo aproximadamente 20.000 millones de dólares, de 101.500 millones de dólares”.

Si bien el superávit estatal es alto, es importante tener en cuenta que los niveles presupuestarios son los que son debido a una combinación de factores, que incluyen tanto la sólida economía del estado como los fondos proporcionados por el Congreso de los EE.UU. y su sucesor, el presidente Joe Biden.

“Nunca hemos tenido algo tan grande en Florida. De cara al futuro, queremos ser buenos administradores fiscales, pero es prudente asegurarse de tener las reservas adecuadas. Francamente, estoy preocupado y preocupado por Biden. sumergiéndonos en una recesión”, dijo DeSantis, volviendo a la economía nacional y la inflación. “Si miras lo que hizo cuando llegó, decidió imprimir billones y billones de dólares, y el resultado de eso ha sido la peor inflación que hemos visto en este país en cuatro décadas. Está matando gente en general para tener pagar tanto por la gasolina, tener que pagar tanto por las facturas, tener que pagar tanto por la comida”.

Si bien es cierto que una vez que asumió el cargo, Biden presionó por billones de dólares de gasto adicional para las necesidades de infraestructura y alivio de COVID-19, su predecesor Trump también permitió billones bajo sus propias iniciativas COVID-19, aprobadas en 2020 cuando comenzó la pandemia. Aún así, la inflación se mantiene en máximos históricos, un hecho que DeSantis ha criticado desde que Biden asumió el cargo, ya que los precios aumentaron mes tras mes.

“Dicen que es 8.5%, pero si miras lo que importa, ha subido mucho más que eso. Eso es con lo que estás lidiando. Dijeron que no sucedería. Luego dijeron que era solo un problema y ahora están tratando de culpar a Putin, pero ha estado subiendo durante más de un año”, dijo DeSantis. “Este es un problema real, y creo que el temor es, qué, van a hacer una política monetaria, algunas de estas otras cosas van a poner un obstáculo real a la economía potencialmente”.

Como se indicó en la cobertura anterior , los comentarios del gobernador acerca de que la inflación “no es” solo el aumento de precios del 8,5% es algo inapropiado. La tasa de inflación se extrae de los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. agregando y promediando la inflación general. Esto significa que, si bien los artículos y productos individuales tienen diferentes niveles de inflación y, de hecho, algunos han reducido su precio mes a mes, el aumento general en toda la economía es un 8,5 % más alto que el año anterior .

En ese sentido, si bien DeSantis tiene razón en que la inflación está “poniendo un obstáculo” a la economía, no es del todo exacto decir que la inflación del 8,5% está mal. Múltiples factores se han sumado a los aumentos de costos, y aunque parte de ello se debe a factores internos, la cadena de suministro global durante el COVID-19, y ahora durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, también han contribuido a la alta inflación, particularmente en lo que respecta al metal. , trigo, gasolina y aceite, y otros granos y productos animales, como lácteos y huevos. El superávit presupuestario ayudará al estado, pero aún no se ha definido explícitamente el impacto exacto en los consumidores de Florida.

“Creo que Florida está bien posicionada, podemos soportar parte de esa agitación, hemos tenido la suerte de atraer muchas inversiones, pero la realidad es que si miras dentro de dos o tres años, hay una posibilidad no insignificante de que Biden nos hunda. a una recesión”, dijo el gobernador. “Entonces, estamos preparados, si tuviéramos, si tuviéramos problemas en el lado de los ingresos, con años de anticipación, tenemos la capacidad de resolver eso de inmediato. Creo que esa es la forma prudente de hacerlo, que tenga el tipo de reservas necesarias para sostener el estado si tiene que lidiar con algunas de estas cosas.

MANDATOS COVID

Hablando de COVID, DeSantis repitió su política de que los mandatos no deberían existir. La pregunta surgió después de que un juez federal con sede en Florida en Tampa anulara el mandato actual de máscara . Desde entonces, la administración Biden ha emitido una apelación al fallo, a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE . UU. y el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal.

DeSantis ha llamado previamente a las reglas del avión una farsa .

“No debería haber mandatos, punto, ninguno. Y creo que el mandato de la aerolínea, para mí, es el más cruel. Porque, si regresas al comienzo de COVID, en realidad pensé, oye, una aerolínea porque estás en un cilindro, eso podría ser realmente arriesgado estar allí. Pero la forma en que tienen la filtración de aire, simplemente no tienes brotes en los aviones. Y eso era si llevaban máscaras o no. Así que no tienes máscaras en la mayoría de la sociedad, lo que obviamente es muy bueno y, sin embargo, siguen aferrándose a esto obligando a las personas en un avión a usarlo”, dijo DeSantis en respuesta a una pregunta sobre el mandato de la aerolínea. “Y la cuestión es que tendrás a alguien sentado en un asiento de pasillo y se quitará la máscara y mordisqueará maní durante dos horas para que no tenga que cubrirlo, para que pueda respirar libremente. Y es todo es una farsa, entiendo por qué lo hacen, porque me gustaría… pero alguien está justo al lado de ellos, y solo quieren respirar libremente y leer una revista, ¿de alguna manera eso es un gran problema? Entonces, esto es teatro COVID, pero lo que es es que están tratando de prolongar la miseria con la que han tenido que lidiar estas azafatas”.

“¿Viste que las azafatas lloraban, estaban tan felices cuando derogaron, cuando el juez dictaminó que no tenían que ser forzados a usar máscaras todo el día cuando estaban en los aviones? La mayoría de los pasajeros la estaban pasando muy bien “. , diciendo que fue un alivio”, dijo DeSantis. “Entonces, cuando ves eso y te das cuenta de que no hay datos reales detrás de esto, ¿por qué intentarías apelar esto, que básicamente es solo tratar de volver a imponer los mandatos que prolongan la miseria de las personas? Entonces, creo que sería totalmente indignante, si apelan esta decisión, creo que han decidido que lo van a hacer, no creo que vayan a buscar una suspensión inmediata, que creo que sería peor, vas a tener esto decisión en efecto, las personas no van a usar una máscara, pero si ganan esta apelación, ¿podrían reinstituirla en algún momento más adelante? Eso no tiene ningún sentido. Creo que tenemos que ir más allá esto, pero va a ‘¿por qué están haciendo esto?'”

El gobernador ha sido un opositor de línea dura a todos y cada uno de los mandatos del gobierno de los EE. UU. con respecto a máscaras y vacunas. DeSantis y la fiscal general del estado, Ashley Moody , anunciaron recientemente una demanda dirigida a los mandatos de máscara para los viajeros, semanas antes de que se suponía que la orden terminaría. Mientras avanza la demanda, el CDC extendió el mandato, fue anulado en la corte. En sus comentarios sobre el tema del mandato, el gobernador repitió puntos anteriores sobre su creencia de que los mandatos son más sobre control que sobre salud pública.

“Creo que parte de la razón por la que lo están haciendo es porque les gusta ejercer poder sobre las personas que gobiernan. Les gusta poder quitarte estas decisiones de las manos y ponerte una máscara en la cara. Obligar a los niños a bozal, obligar a las personas a perder sus trabajos si no toman una vacuna COVID, todas las cosas que hicieron para usar el poder coercitivo del estado para quitarles sus libertades en los últimos dos años”, dijo DeSantis. “Y hay una razón por la que se nos conoce como el estado libre de Florida. Porque nunca los amordazamos en Florida. Nunca imponemos un mandato de máscara en este estado. Nos aseguramos de que los niños estuvieran en la escuela cinco días a la semana. Todo el allá por 2020, cuando ningún otro estado importante estaba haciendo eso”.

DeSantis destacó los esfuerzos del estado para mantener abiertas las empresas y las escuelas, y continuó hablando sobre las políticas y la legislación actuales para hacerlo.

“Nos aseguramos de que todos pudieran trabajar, que negocios como este pudieran operar, y dijimos que nadie debería perder su trabajo debido a estos trabajos. Tienes derecho a trabajar y no te pueden obligar a hacerlo, y lo mismo sobre salir y vivir en sociedad. En otras partes de nuestro país, tienes que mostrar documentos médicos solo para poder ir a un restaurante y comer”, dijo DeSantis. “En Florida, prohibimos eso. Hay una razón por la que lideramos la nación en turismo nacional en 2021, por la que incluso superamos a Nueva York en turismo extranjero y por la que nunca hemos tenido un año tan fuerte para el turismo nacional. Es tratar a las personas con respeto, protegiendo sus libertades, dejándolos tomar sus propias decisiones, no acosándolos constantemente con diferentes tipos de restricciones y mandatos”.

En comentarios finales en Destin, DeSantis dijo que pensaba que los llamados “políticos de confinamiento” se retirarían de la retórica a favor del mandato hasta que terminara la temporada electoral en noviembre para las próximas elecciones intermedias, y luego volverían a impulsar esas políticas. Dijo que “absolutamente” lo volverán a hacer si son reelegidos, e instó a los votantes a elegir legisladores que no lo harían. El gobernador terminó el evento con una última promesa.

“La única forma de asegurarse de que no vuelva a suceder es no elegir a nadie que adopte esas políticas”, dijo DeSantis. “Así que puedo decírtelo en Florida, ¿conmigo en esta silla? Tus libertades están protegidas”.