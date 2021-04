Gaetz dice que no renunciará por acusaciones sexuales 'falsas'

WASHINGTON (AP) – El representante Matt Gaetz dijo que no dejará el Congreso y negó que “se acostó con” una niña menor de edad, sugiriendo que las acusaciones en su contra provienen de enemigos políticos enojados porque “detesta el pantano”.

El republicano de Florida, que comienza su quinto año en el Congreso, ha estado luchando por preservar su carrera política desde que se informó la semana pasada de que está bajo investigación federal por posibles delitos sexuales. En una columna del lunes en el Washington Examiner, un medio de comunicación conservador, Gaetz predijo que “algunos de mis irresponsables colegas del Congreso” le pedirán que dimita.

“No, no voy a renunciar en absoluto”, escribió.

Un aliado agresivo y de alto perfil de Donald Trump, Gaetz hasta ahora casi no ha recibido apoyo público de sus colegas republicanos en el Congreso y ninguno del expresidente.

Gaetz, de 38 años, está bajo escrutinio sobre si violó las leyes federales de tráfico sexual, incluso si tuvo relaciones sexuales con una joven de 17 años y otras niñas menores de edad, les pagó u ofreció regalos a cambio de sexo. Eso es según personas familiarizadas con la investigación que hablaron bajo condición de anonimato porque no podían discutir los detalles públicamente.

Gaetz, que no ha sido acusado de ningún delito, negó las acusaciones el lunes.

“Primero, nunca, nunca he pagado por sexo”, escribió. “Y segundo, yo, como hombre adulto, no me he acostado con una joven de 17 años”.

Comprometido desde la víspera de Año Nuevo, escribió: “Mi estilo de vida de antaño puede ser diferente de cómo vivo ahora, pero no era ni es ilegal”.

Gaetz usó su columna para atacar a los demócratas, las organizaciones de noticias y otros, diciendo que sus enemigos están “simplemente repitiendo acusaciones falsas sobre un congresista que odia el pantano y lucha a diario contra ambos lados”.

También predijo: “Estoy seguro de que algunos delincuentes partidistas del Departamento de Justicia de Merrick Garland quieren pervertir la verdad y la ley para perseguirme”.

El FBI, el Departamento de Justicia de la administración Biden y “la dinastía política Cheney” estaban entre las entidades a las que Gaetz acusó de atacarlo injustamente.

La investigación del Departamento de Justicia comenzó el año pasado cuando Trump aún era presidente. Gaetz ayudó a liderar una batalla fallida en enero para destituir a la representante Liz Cheney, republicana de Wyoming, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, de su trabajo como líder republicana número 3 de la Cámara. Días antes, estaba entre los diez republicanos de la Cámara de Representantes que votaron para acusar a Trump.

El artículo de Gaetz fue publicado el mismo día que un ex asistente del Congreso dijo a los reporteros que fue entrevistado la semana pasada por el FBI. Nathan Nelson, un asesor militar que dejó la oficina de Gaetz en octubre, dijo que le preguntaron si había dejado ese trabajo porque sabía de la “participación de Gaetz en actividades ilegales”.

“Estoy aquí esta mañana para decir que nada podría estar más lejos de la verdad. Ni yo ni ningún otro miembro del personal del congresista Gaetz teníamos conocimiento de actividades ilegales ”, dijo Nelson en su casa en Santa Rosa Beach, Florida.

Nelson no proporcionó detalles específicos sobre el interrogatorio del FBI. Sin detallarlos, dijo que cree que los cargos contra Gaetz son falsos.

___

El periodista de Associated Press Bobby Caina Calvan en Santa Rosa Beach, Florida, contribuyó a este informe.