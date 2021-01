Fuente: Sarah Sanders se postula para gobernador de Arkansas

LITTLE ROCK, Arkansas (AP) – Un alto funcionario de campaña le dijo a The Associated Press que la ex portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders planea postularse para gobernador de Arkansas.

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar en público.

El funcionario dijo que Sanders planea anunciar su candidatura el lunes.

La hija del ex gobernador Mike Huckabee, se esperaba que Sanders se postulara para el cargo después de dejar la Casa Blanca. Se une a una primaria republicana que incluye al vicegobernador Tim Griffin y la procuradora general Leslie Rutledge. Gobernador actual del Partido Republicano.

Asa Hutchinson le prohibió por límites de mandato buscar la reelección el próximo año.