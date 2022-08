TAMPA, Fla. (WFLA) – La casa del expresidente Donald Trump en Mar-A-Lago fue allanada por agentes del FBI el lunes, según un comunicado del propio expresidente.

“Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, dijo Trump en el comunicado. “Nada como esto le había sucedido antes a un presidente de los Estados Unidos”.

Trump afirmó que la “redada no anunciada” en su casa “no era necesaria ni apropiada” y calificó el asunto de “armamento del sistema de justicia” y un ataque de los demócratas. Trump incluso afirmó que los agentes irrumpieron en su caja fuerte en un esfuerzo por descubrir documentos.

“¡Es un objetivo político al más alto nivel!” dijo Trump.

Las circunstancias que rodearon la redada no quedaron claras de inmediato. Los portavoces del FBI y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a los mensajes enviados por Associated Press en busca de comentarios el lunes por la noche.

El Departamento de Justicia ha estado investigando el descubrimiento de cajas de registros que contenían información clasificada que fueron llevadas a Mar-a-Lago después de que concluyó la presidencia de Trump. The Associated Press informó que la búsqueda del FBI estaba relacionada con esa investigación.

Una investigación separada relacionada con los esfuerzos de los aliados de Trump para deshacer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los EE.UU. también se ha intensificado en Washington.

Associated Press contribuyó a este informe.

