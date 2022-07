(NewsNation) — El asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que testificaría ante el Congreso si lo llamaran, algo que los republicanos han dicho que le pedirían que hiciera si recuperan la Cámara y el Senado en noviembre.

Los republicanos están ansiosos por iniciar una investigación sobre Fauci, un hombre al que el partido ha hecho todo lo posible para denigrar durante la pandemia, y a la administración de Biden por su respuesta al brote de COVID-19. Si los republicanos recuperan el Congreso en noviembre, hay muchas expectativas de que comience esta investigación.

Fauci dijo el martes en “Rush Hour” de NewsNation que si los republicanos quieren investigarlo, pueden “seguir adelante” y “por supuesto” testificaría si se lo pidieran.

“He testificado ante el Congreso un poco más de 250 veces en los últimos 38 años”, dijo Fauci en “Rush Hour” de NewsNation. “No tengo problemas para testificar. Cuando dicen que van a investigar… todo sobre mí, todos los registros, están ahí. Prácticamente todos mis correos electrónicos han sido FOIA, a través de la Ley de Libertad de Información. “

Los republicanos han convertido a Fauci en el blanco de sus frustraciones en torno a los mandatos y cierres de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Han planteado una teoría de que Fauci financió una investigación que podría rastrearse hasta los orígenes del virus.

“De una forma u otra, si estamos en la mayoría, citaremos sus registros y testificará en el Senado bajo juramento”, dijo el Senador Rand Paul, republicano por Kentucky.

Fauci no parece demasiado preocupado por las investigaciones republicanas.

“Si me van a investigar, me gustaría preguntar ‘¿investigarme para qué’?” añadió Fauci. “¿Por decirle a la gente que se vacune? ¿Por decirle a la gente que use una máscara? ¿Por decirle a la gente que cumpla con el sentido común, las buenas prácticas de salud pública?

El martes, el expresidente Donald Trump dijo que hizo “lo contrario” de lo que Fauci le aconsejaría hacer al principio de la pandemia.

“No tengo ningún comentario sobre eso, ninguno, ningún comentario en absoluto”, dijo Fauci. “El registro habla por sí mismo. Hecho”.

Mientras tanto, la viruela del mono fue declarada una emergencia global por la Organización Mundial de la Salud el sábado después de que el brote se extendiera por 70 países en todo el mundo. La OMS dijo que las circunstancias que rodearon el brote fueron “extraordinarias”.

“Tenemos un brote que se ha propagado rápidamente por todo el mundo a través de nuevos modos de transmisión, sobre los cuales sabemos muy poco”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Sé que este no ha sido un proceso fácil ni directo y que hay puntos de vista divergentes”.

Estados Unidos aún no ha declarado el brote como una emergencia, pero Fauci ha dicho que no está fuera de discusión, diciendo que estaba “bajo consideración activa” por parte del secretario del HHS.

Fauci también dijo que “no estaba seguro” de si la Casa Blanca nombraría a un “coordinador de la viruela del mono” como lo hizo con el COVID-19.

“Con o sin un coordinador, nos estamos tomando muy en serio la viruela del simio, es una situación en evolución”, dijo Fauci.