(The Hill) — El principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo el domingo que si el expresidente Donald Trump ganaba la presidencia nuevamente en 2024, no volvería a servir a Trump en la Casa Blanca.

Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden, le dio a Jim Acosta de CNN un rotundo “no” cuando se le preguntó si volvería a trabajar con el presidente número 45.

“Si observa el historial de cuál fue la respuesta durante la administración, creo que, en el mejor de los casos, puede decir que no fue óptimo”, dijo Fauci. “La historia hablará por sí misma sobre eso”.

Trump ha sugerido enérgicamente su intención de postularse en 2024, pero no ha anunciado formalmente una candidatura presidencial.

Fauci, quien también dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, criticó públicamente a Trump por varias políticas de salud e información errónea durante los meses iniciales de la pandemia.

Al principio, Fauci presionó por máscaras y distanciamiento social, advirtiendo con frecuencia sobre los peligros de la pandemia, mientras que Trump minimizó la gravedad del nuevo coronavirus. A medida que avanzaba la pandemia, Fauci se ganó el desprecio de los conservadores que querían poner fin a las medidas de salud pública para frenar la propagación de COVID-19.

Fauci se ha mantenido como uno de los principales asesores sobre pandemias bajo la administración de Biden y dijo en enero de 2021 que era “liberador” trabajar con el nuevo presidente.

“Puedo decirles que no me complace en absoluto estar en una situación en la que contradecir al presidente, por lo que realmente era algo que no sentían que realmente podía decir algo y no habría ninguna repercusión al respecto”, dijo. dijo entonces.

“La idea de que puedes subir aquí y hablar sobre lo que sabes, cuál es la evidencia y la ciencia, y saber que eso es todo, deja que la ciencia hable, es un sentimiento algo liberador”, agregó Fauci.