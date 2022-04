BOISE, Idaho (AP) — Un exlegislador de Idaho fue declarado culpable el viernes de violar a una pasante legislativa de 19 años después de un juicio dramático en el que la joven se bajó del estrado durante el testimonio y dijo: “No puedo hacer esto”.

La pasante le dijo a un supervisor de Statehouse que Aaron von Ehlinger la violó en su departamento después de que los dos cenaron en un restaurante de Boise en marzo de 2021. Dijo que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

En ese momento, von Ehlinger era un representante estatal de Lewiston, pero luego renunció.

Von Ehlinger, de 39 años, fue declarado culpable el viernes de violación. Fue declarado no culpable de penetración sexual con un objeto extraño.

Von Ehlinger se sentó tranquilamente mientras se leía el veredicto, como lo ha hecho durante todo el juicio. Von Ehlinger habló en voz baja con su abogado, quien sacó artículos de los bolsillos de Von Ehlinger mientras lo esposaban y lo ordenaban bajo custodia.

Posteriormente, el juez del cuarto distrito, Michael Reardon, le dijo al jurado: “Este ha sido un caso inusual acompañado de muchas circunstancias inesperadas, pero agradezco su atención… y su arduo trabajo”.

La sentencia está programada para el 28 de julio.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, y se ha referido a la mujer en este caso como “Jane Doe” a pedido de ella.

Doe describió vacilante los momentos en que comenzó el presunto asalto, antes de abandonar abruptamente el estrado de los testigos.

“Intentó poner sus dedos entre mis piernas y cerré mis rodillas”, dijo Doe.

En eso, ella se puso de pie.

“No puedo hacer esto”, dijo, saliendo rápidamente de la sala del tribunal.

El juez le dio a los fiscales 10 minutos para encontrarla y determinar si regresaría y reanudaría su testimonio.

Cuando no lo hizo, el juez les dijo a los miembros del jurado que tenían que “borrar (el testimonio de Doe) de sus mentes como si nunca hubiera sucedido”, porque la defensa no podía contrainterrogarla.

Durante su testimonio del jueves, von Ehlinger a menudo habló en voz alta y clara directamente al jurado, diciendo que él y Doe decidieron regresar a su apartamento para “pasar el rato” después de comer en un elegante restaurante de Boise. Luego comenzaron a besarse en el sofá, dijo.

“Las cosas iban bien y le pregunté (a Doe) si le gustaría mudarse a la habitación”, dijo von Ehlinger. “Ella dijo ‘Claro’. Nos levantamos, nos tomamos de la mano y entramos al dormitorio”.

Las deliberaciones se extendieron durante siete horas hasta casi las 8:00 p.m. del jueves antes de que el jurado decidiera descansar por la noche. En un momento, el juez convocó a los abogados a su despacho porque el jurado hizo una pregunta. No se hicieron públicos detalles sobre la investigación del jurado.

Cuando las acusaciones se hicieron públicas, en gran parte debido a la investigación de ética legislativa, Doe enfrentó un acoso implacable por parte de algunos de los partidarios de von Ehlinger. Su nombre, foto y detalles personales sobre su vida fueron publicados repetidamente en incidentes de “doxing”. Una de las personas que la acosaba con frecuencia estaba en el juzgado para asistir al juicio, pero las fuerzas del orden prohibieron al hombre entrar al piso donde se escuchaba el caso.

Durante los argumentos finales, la fiscal adjunta del condado de Ada, Katelyn Farley, dijo al jurado que el caso se trataba de “poder en las manos equivocadas” utilizado para la “gran devastación” de Doe. Von Ehlinger tenía poder social, político y físico sobre la pequeña pasante, Farley. dicho.

“Usó ese poder para violarla y penetrarla a la fuerza”, dijo Farley, señalando a von Ehlinger. Doe se resistió de varias maneras, dijo, destacando el testimonio de los investigadores policiales y una enfermera examinadora de agresiones sexuales que entrevistó a Doe después de la supuesta agresión.

“Las palabras muestran falta de consentimiento. Las excusas de ‘Por qué esto no debería suceder’ muestran falta de consentimiento. Tirar de la cabeza hacia atrás y lesionarse demuestra falta de consentimiento”, dijo Farley.

Pero el abogado defensor de von Ehlinger, Jon Cox, dijo al jurado que el caso de la fiscalía estaba compuesto de “pistas falsas” y dijo que von Ehlinger era una persona creíble que voluntariamente subió al estrado para compartir su versión de la historia.

A principios de esta semana, los miembros del jurado escucharon a los investigadores y una enfermera que realizaron un examen de violación. Testificaron que Doe informó haber sido inmovilizada mientras von Ehlinger la obligaba a practicarle sexo oral, y que ella sabía que él frecuentemente llevaba una pistola y la había colocado en un tocador cerca de la cama en el momento del asalto. Una enfermera también testificó que Doe tenía un “huevo de gallina” en la parte posterior de la cabeza al golpear la pared o la cabecera mientras intentaba apartar la cabeza del agarre de von Ehlinger.