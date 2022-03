El senador Cory Booker atravesó un tenso tercer día de audiencias sobre la nominación a la Corte Suprema del juez Ketanji Brown Jackson el miércoles con un discurso sobre el progreso racial que provocó lágrimas en el nominado y captó la atención de sus colegas.

Booker, un demócrata negro de Nueva Jersey, dijo que ya no podía contener su emoción por la forma en que Jackson se ha comportado frente a los cuestionamientos combativos sobre su manejo de los casos de pornografía infantil, su representación de los terroristas acusados y sus puntos de vista sobre el antirracismo. enseñanza en las escuelas.

“Te enfrentaste a insultos aquí que fueron impactantes para mí”, dijo Booker, hablando directamente con Jackson, quien está nominada para convertirse en la primera mujer negra en el tribunal superior.

“Nadie me quitará esto”, continuó Booker, con un nudo en la garganta mientras hablaba. Los republicanos “te van a acusar de esto y aquello. Pero no te preocupes, mi hermana. No te preocupes. Dios te tiene. ¿Y cómo sé eso? Porque estás aquí, y sé lo que te ha costado sentarte en ese asiento”.

Jackson, que estaba sentada en silencio con las manos entrelazadas, abrió los dedos para agarrar un pañuelo y se secó las lágrimas que corrían por sus mejillas. Era la primera vez en casi dos docenas de horas de interrogatorio de los senadores que mostraba tanta emoción.

Desde el comienzo de las audiencias de Jackson el lunes, los senadores demócratas y republicanos saludaron el nombramiento histórico de la candidata, elogiaron su pedigrí y destacaron su temperamento agradable y su enfoque empático de la ley.

Pero Booker usó sus comentarios para fundamentar el ascenso de Jackson a la Corte Suprema en un significado que va más allá de la simple diversidad. Para que Jackson se sentara ante el panel, dijo, tuvo que superar barreras sistémicas y sobresalir en todos los niveles. Solo entonces podría tener la oportunidad de romper uno de los últimos límites raciales que quedan en la democracia estadounidense.

“Quiero decirte, cuando te miro, es por eso que me emociono”, dijo Booker. “Lo siento, eres una persona que es mucho más que tu raza y género. Eres cristiano. eres mamá Me cuesta no mirarte y no ver a mi mamá. Veo a mis antepasados y a los tuyos.

Y agregó: “Te has ganado este lugar. Tu eres digno. Eres un gran estadounidense”.

Después de un día de partidismo cargado, todos los republicanos en la sala le prestaron toda su atención a Booker. Excepto por algunos resfriados, la habitación estuvo completamente en silencio durante la duración de sus comentarios.

El presidente del Comité Judicial, Dick Durbin, D-Ill., hizo un receso inmediatamente después de los comentarios de Booker para un breve descanso. Jackson salió rápidamente de la habitación, acompañada de su esposo.

Durante el receso, una fila de personas, incluido el padre de Jackson, se acercó a Booker y lo abrazó, varios secándose las lágrimas.

El senador Sheldon Whitehouse, DR.I., que es blanco, más tarde calificó el discurso de Booker como un “momento épico en el Senado y también un reinicio moral después de un comportamiento cínico verdaderamente venenoso que arrastró hasta el fondo absoluto de lo que el Senado ha hecho en tiempos oscuros. pasado.”

Cuando se reanudó la audiencia, una pregunta del Senador Alex Padilla, D-Calif., acerca de que ella es una inspiración para los jóvenes estadounidenses provocó más emoción en Jackson. Ella dijo que sus comentarios y preguntas fueron “muy conmovedores”.

Jackson se atragantó mientras contaba la historia de caminar por la Universidad de Harvard, sintiéndose como si no perteneciera, cuando otra mujer negra que no conocía pasó y pareció entender lo que estaba sintiendo. “Persevera”, dijo que le dijo la mujer.

“Espero inspirar a la gente a intentar seguir este camino, porque amo a este país, amo la ley, porque creo que es importante que todos invirtamos en nuestro futuro”, dijo Jackson. “Y los jóvenes son el futuro”.

___

Morrison informó desde Nueva York. Los periodistas de Associated Press Mary Clare Jalonick y Kevin Freking en Washington contribuyeron a este despacho.