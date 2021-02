Encuesta: los estadounidenses están divididos sobre el juicio político de Trump

FILE – In this Jan. 6, 2021, file photo President Donald Trump speaks during a rally protesting the electoral college certification of Joe Biden as President in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, File)

WASHINGTON (AP) – La mayoría de los estadounidenses dice que el expresidente Donald Trump tiene al menos algo de culpa por la insurrección en el Capitolio, y aproximadamente la mitad dice que el Senado debería votar para condenarlo al final de su juicio político .

Eso es según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research que también encuentra que muchos republicanos continúan creyendo, contrariamente a toda evidencia, que la elección del presidente Joe Biden fue ilegítima.

Es la última señal de que la campaña de desinformación de Trump de meses de duración podría tener ramificaciones duraderas para Biden mientras intenta gobernar un país fracturado y subraya las profundas divisiones partidistas que durarán más que la presidencia de Trump. Pero también muestra cierto grado de consenso, e incluso muchos republicanos dicen que Trump fue al menos parcialmente responsable del asalto mortal del Capitolio por parte de sus partidarios el 6 de enero en un intento por anularlos resultados de las elecciones de noviembre .

Casi dos tercios de los estadounidenses creen que Trump tiene al menos una cantidad moderada de responsabilidad por la violación del Capitolio de los Estados Unidos, incluida la mitad que dice que soporta mucho o bastante. Poco más de un tercio dice que tiene poca o ninguna responsabilidad.

La mayoría de los republicanos lo absuelven de su culpa, pero alrededor de 3 de cada 10 creen que tiene al menos una cantidad moderada de culpa por los hechos.

Menos estadounidenses, 47%, creen que el Senado debería votar para condenar a Trump después de su juicio político, que comienza la próxima semana. Otro 40% dice que no debería ser condenado y el 12% no está seguro. Trump se convirtió el mes pasado en el primer presidente en la historia de la nación en ser acusado dos veces por la Cámara, pero parece poco probable que los demócratas tengan suficientes votos para condenarlo en la cámara alta.

Las opiniones sobre el juicio caen en líneas partidistas, con más de 8 de cada 10 demócratas diciendo que el Senado debería condenar, frente a solo 1 de cada 10 republicanos. Mientras que aquellos que creen que tiene una gran responsabilidad en general creen que debería ser condenado, entre los que dicen que es solo moderadamente responsable, significativamente más dicen que el Senado debería votar en contra que a favor de la condena, 54% a 19%.

“Creo que es algo ridículo. ¿Vamos a empezar a acusar a todos los ex presidentes que no nos agradan? ” dijo Bill Stokes, de 67 años, que vive en Casper, Wyoming, y votó por Trump en noviembre, y lo describió como “el menor de los males”.

Si bien Stokes admitió que Trump “quizás” tenía alguna responsabilidad por los eventos del 6 de enero, dijo: “No creo que justifique un juicio político”. Tal vez una censura, si es así “.

“Realmente no siento que haya provocado un motín. Les pidió que fueran allí para una protesta pacífica. Tal vez no entendía la psicología de la mafia, pero creo que su responsabilidad allí: están tratando de imponerle más de lo que realmente hay “, dijo.

En entrevistas, otros encuestados republicanos culparon a Trump por incitar a la multitud, y algunos sintieron que debería rendir cuentas de alguna manera, pero no pensaron que el juicio político fuera la respuesta dado que Trump ya dejó el cargo y, dijeron, era poco probable que lo hiciera. ser elegido de nuevo.

Al mismo tiempo, la encuesta encuentra que muchos republicanos están de acuerdo con la idea, defendida por quienes irrumpieron en el Capitolio, de que la elección de Biden fue ilegítima. En general, el 66% de los estadounidenses dice que Biden fue legítimamente elegido presidente, pero el 65% de los republicanos dice que no lo fue.

Entre ellos se encuentra Dolores Mejía, de 71 años, que vive en Peoria, Arizona, y sostiene que, si se hubieran contado todos los votos, “creo que Trump habría ganado, de verdad lo creo”.

Una demócrata de toda la vida que cambió su registro de partido para votar por Trump en noviembre, Mejía citó de todo, desde conspiraciones desacreditadas hasta cuentas de amigos para explicar sus reservas.

“No me importa lo que digan los demócratas. Robaron las elecciones. Simplemente no hay forma, con la cantidad de apoyo que estábamos viendo, viendo los mítines en la televisión, cosas como Truckers for Trump … no hay forma de que no se robaran las elecciones “, sostuvo.

Otros fueron más ambivalentes. Mark Richardson, un republicano que vive en High Point, Carolina del Norte, y votó por Trump dos veces, dijo que entendía por qué se habían tomado medidas para permitir la votación por correo durante la pandemia de coronavirus, pero argumentó que nunca deberían volver a usarse.

“Deja demasiado espacio para preguntas”, dijo. Pero Richardson, de 39 años, que trabaja en la industria de vehículos eléctricos, dijo que la cuestión de la “legitimidad” tiene más matices.

“Así que supongo que depende de cómo formule la pregunta”, dijo. “¿Creo que todos los votos que recibió fueron legítimos? No. Pero, ¿creo que él es el presidente, legítimamente? Sí”.

“Joe Biden es el presidente”, dijo. “Y eso está bien para mí”.

Los funcionarios republicanos en varios estados de campo de batalla que Biden llevó, incluidos Arizona y Georgia, han dicho que la elección fue justa . Las afirmaciones de Trump fueron rotundamente rechazadas en los tribunales, incluso por jueces designados por Trump y por su ex fiscal general, William Barr .

En general, la encuesta muestra que los estadounidenses tienen una visión más negativa que positiva de la presidencia de Trump y su impacto en el país, pero la oposición es limitada entre los republicanos. Solo el 36% de los estadounidenses en general dice que Trump fue un gran presidente o incluso un buen presidente, mientras que el 50% dice que fue pobre o terrible.

Por el contrario, a finales de 2016, cuando Barack Obama dejaba el cargo, el 52% de los estadounidenses lo llamaba un buen o gran presidente, mientras que el 28% decía que era pobre o terrible.

Si bien la mayoría de los republicanos dicen que Trump fue un buen o gran presidente, el 15% lo llama simplemente promedio y el 11% dice que fue un presidente pobre o terrible.

Los estadounidenses están más mezclados sobre cómo los años de Trump los afectaron personalmente. De hecho, hay más personas que se consideran en mejor situación que en peor de lo que estaban cuando Trump asumió el cargo, por un margen del 38% al 27%.

___

La encuesta AP-NORC de 1.055 adultos se realizó del 28 de enero al febrero. 1 utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidades de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de EE. UU. El margen de error muestral para todos los encuestados es más o menos 3,8 puntos porcentuales.

___

En línea:

Centro AP-NORC: http://www.apnorc.org/ .