Lea la transcripción completa del discurso sobre el Resumen del Estado del gobernador Ron DeSantis

TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pronunciará su tercer discurso sobre el estado del estado el martes por la mañana.

El discurso tendrá lugar a las 11 am y se transmitirá en vivo en WFLA.com y en la página de Facebook de WFLA.

Puede leer una transcripción completa del discurso a continuación.

Esta historia se está desarrollando y se actualizará.

Apertura

Señor Presidente, Señor Presidente, miembros de la Cámara y el Senado y conciudadanos:

Veo, en muchas partes de nuestro país, una triste situación: escuelas cerradas, negocios cerrados y vidas destruidas.

Esta calamitosa realidad es solo el comienzo de lo que probablemente será un daño a largo plazo para los niños, las familias y la sociedad.

Siembra el viento, cosecha el torbellino.

Mientras tantos otros estados seguían encerrando a la gente, Florida los animaba.

Las escuelas de Florida están abiertas, y somos uno de los pocos estados en los que todos los padres tienen derecho a enviar a sus hijos a la escuela en persona.

Todos los floridanos tienen derecho a ganarse la vida, y nuestros ciudadanos tienen un empleo más alto que el de la nación en general.

Todo trabajo es fundamental.

Si está trabajando duro para ganarse la vida, lo respaldamos en el estado de Florida.

Todas las empresas de Florida tienen derecho a operar. Hemos defendido las pequeñas empresas familiares y hemos salvado de la ruina a miles de ellas.

Debido a nuestras acciones, Florida lidera la nación en el número de personas que presentan solicitudes de formación de empresas y somos uno de los principales destinos para la reubicación de empresas.

Amigos, legisladores y floridanos, presten sus oídos: no permitiremos que nadie cierre sus escuelas, no permitiremos que nadie cierre su negocio y no permitiremos que nadie tome sus trabajos.

Hace un año, COVID-19 aún no había sido declarado pandemia mundial. Teníamos poco conocimiento del virus, poca capacidad para realizar pruebas y ningún tratamiento aprobado.

Hoy en día, tenemos tres vacunas seguras y efectivas, excelentes tratamientos como los anticuerpos monoclonales y la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico rápidas.

Han pasado muchas cosas durante el año pasado.

Nos entristecen los miles de floridanos, y cientos de miles de estadounidenses, que han muerto con COVID. Y simpatizamos con los miembros de la familia a quienes en muchos casos ni siquiera se les permitió ver a sus seres queridos en persona, en un hogar de ancianos o en el hospital.

Para honrar a aquellos que han muerto con COVID y reconocer el precio que el virus ha cobrado en los miembros de la familia, el estado de Florida bajará las banderas a media asta el miércoles.

Agradecemos a los profesionales de la salud en toda Florida que cuidaron a los que se enfermaron debido a COVID. Esto incluye a médicos y enfermeras de primera línea, que brindaron atención de primer nivel a los pacientes hospitalizados, así como al personal de las instalaciones de atención a largo plazo que trabajaron incansablemente para proteger a nuestros adultos mayores más vulnerables.

Sus esfuerzos ayudaron a salvar miles de vidas y son una de las principales razones por las que Florida, con quizás la población más vulnerable al COVID, tiene una mortalidad por COVID per cápita que está por debajo del promedio nacional.

Desde el principio, Florida ha sido firme en concentrar sus esfuerzos en la protección de las personas mayores. Rechazamos la política de enviar a los pacientes contagiosos de COVID de regreso a hogares de ancianos; de hecho, prohibimos la práctica. Florida también estableció centros de enfermería solo para COVID para que las infecciones en los centros de atención a largo plazo pudieran ser contenidas de manera más efectiva.

Y quizás lo más importante, estamos dando prioridad a nuestras personas mayores para las vacunas. Florida está poniendo a las personas mayores en primer lugar porque es la mejor estrategia para salvar vidas y es la mejor manera de honrar a nuestros mayores de quienes nos inspiramos. Hemos vacunado a millones de personas mayores en toda Florida: padres, abuelos, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivientes del Holocausto.

Hemos hecho que las vacunas estén disponibles en todo el estado: en farmacias minoristas, incluidas Publix, Walmart y CVS, en cientos de hospitales en toda Florida, en sitios de autoservicio en lugares como la comunidad de jubilados de Villages, en lugares de culto de la Primera Iglesia Bautista Piney Grove en Lauderdale Lakes hasta St. Paul AME en Jacksonville, en comunidades de personas mayores como Century Village y Kings Point en el sur de Florida, y en áreas desatendidas como Pahokee.

Incluso hemos administrado miles de vacunas a personas mayores confinadas en sus hogares en la comodidad de sus propios hogares.

Nuestros esfuerzos salvaron vidas. De hecho, 40 estados han sufrido una mortalidad por COVID más alta para las personas mayores de 65 años o más en una base per cápita que Florida.

Y los casos y hospitalizaciones para la tercera edad en Florida han caído en picado como vacunas han aumentado – desde el 30 de enero, el número de adultos mayores hospitalizados por COVID ha disminuido en un 80% y los casos entre las personas mayores han disminuido en un 71%.

Florida hizo bien en priorizar a los ancianos. Seniors First funciona.

Mientras trabajamos para proteger a las personas mayores, también trabajamos para brindar oportunidades a nuestros hijos. Florida ha liderado el camino al brindar a todos los padres el derecho de enviar a sus hijos a la escuela para recibir instrucción en persona. Florida es uno de los cuatro estados, y el único estado grande, que ofrece instrucción en persona al 100% de sus estudiantes.

En todo el país, millones de estudiantes han sido excluidos del aula durante casi un año, y para muchos no se vislumbra un final. Estos estudiantes se han retrasado en lo académico, se les ha negado la oportunidad de participar en actividades como el atletismo y han visto atrofiado su desarrollo social.

Las consecuencias de dejar a los niños fuera de la escuela durante un año, año y medio y tal vez incluso, en algunos lugares, dos años, serán catastróficas y duraderas.

El hecho de que tantos lugares fuera de Florida no abran escuelas al comienzo del año escolar se convertirá en uno de los mayores errores políticos de nuestro tiempo.

Florida no cometió ese error. Seguimos los datos y apoyamos a nuestros padres y estudiantes. Ignoramos las posturas políticas y el miedo e hicimos lo correcto para los floridanos.

Florida ha tenido éxito donde muchos otros estados han fallado en brindar oportunidades a sus estudiantes en gran medida debido a los incansables esfuerzos de los superintendentes escolares, administradores, maestros y entrenadores. Sabían que mantener a los niños fuera de la escuela sería un desastre y no iban a permitir que eso sucediera bajo su supervisión.

En nombre de un estado agradecido y millones de padres agradecidos, gracias.

Dadas las circunstancias únicas que enfrentamos, es posible que nunca tenga la oportunidad de desempeñar un papel tan crucial para garantizar oportunidades para los estudiantes, así como para prevenir daños a largo plazo a la sociedad.

Las escuelas abiertas han sido una bendición para los padres de toda Florida, especialmente para las madres solteras responsables de poner comida en la mesa.

Los bloqueos económicos son un lujo de la clase Zoom, en gran parte acomodada; muchos floridanos no pueden hacer su trabajo en una computadora; necesitan presentarse.

Durante los últimos meses, Florida ha liderado el camino en la protección de los trabajos y los medios de vida de sus ciudadanos trabajadores: desde trabajadores de la construcción hasta camareros, desde meseros hasta estilistas, todos tienen derecho a ganarse la vida.

Los esfuerzos de Florida han tenido un impacto duradero en la vida de millones de personas. Pero no me lo quites. Deja que te lo cuenten por sí mismos:

No hay muchos floridanos que estén ansiosos por mudarse de Florida a estados cerrados, pero hay miles y miles de personas que buscan dejar atrás los cierres por los pastos más verdes de Florida.

Durante mucho tiempo se nos conoce como el estado del sol, pero, dados los bloqueos sin precedentes que hemos presenciado en otros estados, creo que el sol de Florida ahora sirve como un faro de luz para aquellos que anhelan la libertad.

Presupuesto / Economía

Al comenzar esta sesión legislativa, espero trabajar con el presidente del Senado, Wilton Simpson, y el presidente de la Cámara, Chris Sprowls. Ambos ya han demostrado liderazgo en asuntos que son importantes para los floridanos y sé que serán grandes socios para el progreso.

Cuando comenzaron las consecuencias iniciales de COVID, había mucha preocupación sobre si podíamos permitirnos continuar con el progreso que ya hemos logrado en prioridades como proteger nuestros recursos hídricos y la educación K-12.

Los pronósticos eran nefastos. La sesión legislativa de 2021 se perfilaba como una pesadilla fiscal. Me complace informar que nuestras perspectivas fiscales actuales son mucho mejores que las sombrías previsiones de la primavera pasada.

Como muchos de ustedes probablemente sepan, cuando golpeó la pandemia, veté mil millones de dólares del presupuesto de este año. También instruí a nuestras agencias ejecutivas para que no gastaran todos los fondos asignados porque no sabíamos con certeza cuántos ingresos obtendríamos.

Debido a que la economía de Florida está abierta, los ingresos están llegando a niveles mucho más altos que incluso las estimaciones revisadas más recientes. Durante los últimos tres meses, de diciembre a febrero, las estimaciones preliminares fijan el aumento en los ingresos en más de $ 800 millones por encima de la estimación de ingresos de diciembre.

Florida está por debajo del promedio nacional en desempleo y mucho más bajo que nuestros estados pares de TX, NY y CA. También anticipamos revisiones a la baja de las cifras de desempleo de diciembre para reflejar cifras de empleo aún más sólidas.

A medida que se restablezcan los viajes internacionales y aumente el turismo (y espero que el gobierno federal permita que nuestros cruceros naveguen nuevamente), las perspectivas de empleo deberían mejorar aún más.

A lo largo de la pandemia, Florida no ha tocado ni un centavo rojo de nuestro fondo de emergencia.

La conclusión es que salvamos la economía de Florida y, como resultado, nuestra perspectiva presupuestaria es positiva.

Las prioridades que hemos defendido, desde los recursos hídricos hasta la educación y la infraestructura, pueden cumplirse.

Hagámoslo hecho.

Rechazo las reducciones en los fondos para la educación K-12. En la última sesión, la Legislatura respondió a mi llamado para aumentar el salario mínimo promedio para los maestros, llevando a Florida de la mitad inferior de los estados a la parte superior 5. Mantengamos este impulso — ¡hagamos más este año!

No debemos olvidar que Florida continúa haciendo grandes avances en la educación K-12.

Apenas la semana pasada, el College Board publicó datos que muestran que Florida ocupa el puesto no. 2 en la nación en el porcentaje de estudiantes del último año que se graduaron y aprobaron los exámenes de Colocación Avanzada.

Florida lidera la nación en elección de escuelas.

Estamos comenzando a poner un énfasis fuerte, y desde hace mucho tiempo, en la educación vocacional.

Florida ha lanzado una ambiciosa iniciativa cívica para que los estudiantes puedan comprender los principios que hacen que nuestro país sea único.

Florida es líder en educación y debemos continuar haciéndolo.

También debemos continuar protegiendo nuestros recursos naturales e invertir en mejoras en la calidad del agua. Les pido que continúen financiando los proyectos clave, desde el embalse EAA en el sur hasta los proyectos en los Everglades del norte, que impactarán nuestro estado para las generaciones venideras, y reafirma nuestro compromiso con la restauración de los Everglades y el acceso a agua limpia y segura. para nuestras comunidades.

También propongo la creación del programa Resilient Florida bajo el Departamento de Protección Ambiental. A través de esta iniciativa, Florida invertirá mil millones de dólares en proyectos que ayuden a nuestras comunidades a adaptarse a las amenazas planteadas por las inundaciones provocadas por la intensificación de las tormentas y el aumento del nivel del mar. Me alientan propuestas similares de la legislatura para abordar este importante tema para nuestras comunidades, y espero con ansias la promulgación de un programa que marcará la diferencia.

La Ley y el orden

Florida es, y debe seguir siendo, un estado dedicado a la ley y el orden. Cuando estallaron disturbios en todo el país el año pasado, vimos ciudades arruinadas por turbas violentas. La aplicación de la ley fue atacada y prevaleció la anarquía. Esto no fue – y nunca debe ser – tolerado en el estado de Florida.

Como vimos disturbios en otros estados el año pasado, llamé a la Guardia Nacional, movilicé equipos móviles de fuerza de campo del FHP y trabajé con funcionarios locales como Carlos Giménez y Lenny Curry para asegurar que lugares como Miami y Jacksonville no sufrieran lo mismo. destino como Minneapolis y Kenosha. Florida lo manejó bien. Pero necesitamos hacer más.

Trabajando con el presidente Simpson, el portavoz Sprowls y los grupos policiales en todo el estado, hemos propuesto las reformas más fuertes contra los disturbios y a favor de la aplicación de la ley en la nación.

No permitiremos que las localidades pongan en peligro la seguridad de sus ciudadanos al entregarse a la loca fantasía de desfinanciar a las fuerzas del orden.

No permitiremos que nuestras ciudades se quemen y la violencia domine las calles.

Y no dejaremos ninguna duda en la mente de quienes visten el uniforme de que el estado de Florida los acompaña.

Parafraseando una vieja canción de Merle Haggard, cuando te metes con los hombres y mujeres de las fuerzas del orden, estás caminando en mi lado de lucha.

Gran tecnología

El presidente Sprowls y el senador Simpson también han sido líderes en el apoyo a las reformas legislativas para proteger a los floridanos del poder de las grandes tecnologías.

Esta es la vida real 2021, no ficticia 1984, sin embargo, Gran Tech ejerce un poder monopolista sobre el público en formas que habrían hecho los monopolistas de principios del siglo 20 de rubor.

Los floridanos tienen derecho a controlar sus datos personales y las grandes tecnologías no deberían poder ganar miles de millones de dólares con nosotros sin nuestro consentimiento informado.

Florida siempre ha sido un estado que apoya firmemente la libertad de expresión, y no podemos permitir que los contornos del discurso aceptable sean juzgados por los caprichos de los oligarcas en Silicon Valley.

Tampoco podemos permitir que los floridanos sean “des-plataformas” o silenciados sin ningún medio de recurso, y esto es especialmente cierto para aquellos que dependen de estas plataformas tecnológicas para su sustento.

Finalmente, debido a que Florida se dedica a las elecciones libres y justas, no podemos permitir que Big Tech interfiera en nuestras elecciones poniendo un pulgar en la escala de candidatos políticos favorecidos por Silicon Valley.

Integridad electoral

Hablando de elecciones, deberíamos tomarnos un momento para disfrutar del hecho de que Florida realizó quizás la elección más transparente y eficiente de la nación en 2020. La gente realmente preguntó, ¿por qué estos otros estados no pueden ser como Florida? Tal sentimiento hubiera sido impensable hace veinte años.

Necesitamos asegurarnos de que nuestras elecciones sean transparentes y se desarrollen de manera eficiente. No debería haber recolección de votos en el estado de Florida. Una persona, un voto.

Tampoco podemos permitir que grupos privados inviertan millones de dólares en la administración de nuestras elecciones. Esa es una función pública y debe realizarse libre de este tipo de interferencia privada.

Estemos a la vanguardia de la administración electoral; no queremos volver a ver el caos de hace veinte años en Florida.

Sé que estos temas son simplemente una muestra de lo que la Cámara y el Senado abordarán en esta sesión. Por supuesto, sería negligente si no prestara mi apoyo a las facturas de responsabilidad de COVID para negocios y atención médica; por los proyectos de ley del Presidente que toman medidas enérgicas contra el Partido Comunista de China y otras influencias extranjeras; Reformas generales para mejorar el clima legal del estado; Reforma de los poderes de emergencia del gobierno local; Y apoyo continuo a la infraestructura. No tengo ninguna duda de que me enviará mucho más que eso.

Conclusión

Al cierre de la convención constitucional, se le pidió al famoso estadista mayor, Benjamín Franklin, que fuera el primero en firmar la nueva constitución. Franklin señaló la silla del general Washington, cuyo respaldo tenía el diseño de un sol bajo en el horizonte. “Hubo días”, comentó Franklin, “cuando pensé que esta imagen de un sol bajo en el horizonte era un sol poniente, pero ahora sé que es un sol naciente, un nuevo día para Estados Unidos, un nuevo amanecer para la libertad”.

Nuestra nación y nuestro estado han soportado un año tumultuoso. Los floridanos han respondido de una manera que enorgullecería a nuestros fundadores.

Gracias a esos esfuerzos, el sol está saliendo aquí en Florida, y el Estado del Sol pronto alcanzará nuevos horizontes.