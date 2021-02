EN VIVO: CPAC comienza con comentarios del gobernador DeSantis

WASHINGTON (AP) – Una reunión de conservadores este fin de semana en Florida servirá como un respaldo descarado al deseo del expresidente Donald Trump de seguir siendo el líder del Partido Republicano, y como un foro para avivar su falsa afirmación de que solo perdió las elecciones de noviembre. debido al fraude electoral generalizado.

Matt Schlapp, presidente de la Conferencia de Acción Política Conservadora y aliado de Trump, dijo que los paneles de discusión sobre la integridad de las elecciones resaltarían la “enorme” evidencia de votaciones ilegales en Georgia, Nevada y otros lugares que, en última instancia, inclinaron la elección del demócrata Joe Biden.

Tales afirmaciones infundadas alimentaron el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de los EE. UU. Y han sido desestimadas repetidamente por los tribunales, los principales funcionarios de seguridad de la administración Trump y los republicanos de alto rango en el Congreso, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky.

La conferencia marca la primera reunión significativa de republicanos desde las elecciones y sus secuelas, ya que el partido reconoce a la facción que continúa apoyando a Trump como su líder y a aquellos que piensan que el Partido Republicano debe moverse rápidamente más allá de la turbulenta era de su presidencia. Los organizadores de la conferencia, que representan al primer bando, no invitaron a ninguno de los 17 miembros republicanos del Congreso que votaron a favor del segundo juicio político de Trump ni a ningún crítico importante de Trump.

McConnell, un participante habitual de la conferencia anual, no estará en el programa después de criticar públicamente a Trump por incitar a la letal insurrección del mes pasado en el Capitolio. McConnell y sus aliados están preocupados de que Trump socave el futuro político del partido si el expresidente y sus teorías de conspiración continúan dominando la política republicana.

Pero en la conferencia, que presentará a Trump junto con la mayoría de los principales prospectos presidenciales del Partido Republicano para 2024, los organizadores dicen que el fraude electoral será un tema importante.

“Debido a que prácticamente eliminamos el escrutinio en muchos de estos importantes estados indecisos, hubo muchas más votaciones ilegales. Esa no es una opinión, es un hecho “, dijo Schlapp a The Associated Press antes del inicio de la conferencia el jueves por la noche.

Pero en cinco docenas de casos judiciales en todo el país después de las elecciones, no se presentó tal evidencia, y el entonces fiscal general de Trump, William Barr, dijo que el Departamento de Justicia tampoco había encontrado ninguna.

Sin embargo, en la conferencia, es probable que esas evaluaciones basadas en hechos sean pocas, si es que hay alguna.

El propio Trump encabeza la sesión de tres días en un discurso dominical que será su primera aparición pública desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero. El evento se llevará a cabo en el centro de Florida, habiendo sido bloqueado para reunirse en su hotel habitual de Maryland por Restricciones de coronavirus en ese estado.

Trump ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que se mudó de la Casa Blanca a Palm Beach hace un mes. Se espera que use su discurso para afirmar su posición como jefe del partido, así como para criticar duramente el primer mes de Biden en el cargo, incluidos los esfuerzos del nuevo presidente para deshacer las políticas de inmigración de Trump.

“Creo que el punto más amplio será: aquí es donde el Partido Republicano y el movimiento conservador y el movimiento America First van desde aquí”, dijo el asesor senior de Trump Jason Miller. “En muchos sentidos, esto será un retroceso a 2016, donde el presidente corrió contra Washington. Aquí veremos al presidente abordar el hecho de que la única división en el Partido Republicano es entre las élites y las bases conservadoras del partido “.

Trump ha comenzado a regresar al público, llamando a los medios de comunicación amistosos después de la muerte del comentarista conservador Rush Limbaugh y después del grave accidente automovilístico del golfista Tiger Woods. Sus asesores se han reunido esta semana para establecer puntos de referencia para la recaudación de fondos y la organización de los candidatos que buscan su respaldo mientras intenta trazar un futuro que incluirá respaldar a quienes desafiarán a los legisladores que votaron por su juicio político y a quienes considera insuficientemente leales.

“Necesitan demostrar que van a ser candidatos serios antes de pedirle al presidente que los apoye”, dijo Miller.

El senador de Arkansas Tom Cotton, entre varios oradores programados que están contemplando una carrera presidencial en 2024, se negó a describir a Trump como el líder absoluto del Partido Republicano.

“En la oposición, cuando no tienes la Casa Blanca, hay muchas más voces que lideran el partido”, dijo Cotton en una entrevista.

El evento contará con una serie de siete partes sobre “Protección de las elecciones”, incluida una titulada “Por qué los jueces y los medios de comunicación se negaron a ver las pruebas”, con el representante Mo Brooks, republicano por Ala. El congresista conservador se dirigió a la manifestación cerca de la Casa Blanca justo antes del ataque al Capitolio del 6 de enero y dijo a la multitud: “Hoy es el día en que los patriotas estadounidenses comienzan a anotar nombres y patear traseros”.

Otros que asistieron a los mítines “Stop the Steal” y participaron en los esfuerzos para revertir los resultados también aparecerán junto a los panelistas que lamentan el poder de China, “Cancel Culture” y “California Socialism”.

Trump tiene una larga historia con CPAC, que jugó un papel clave en su surgimiento como una fuerza en la política conservadora. Asistió a la conferencia todos los años que se desempeñó como presidente.

Si bien está considerando postularse nuevamente dentro de cuatro años, el evento contará con oradores que se cree que considerarán sus propias carreras en 2024, incluido el exsecretario de Estado Mike Pompeo, los senadores Ted Cruz de Texas y Josh Hawley de Missouri, y el gobernador Ron DeSantis de Florida y Kristi Noem de Dakota del Sur.

En la entrevista, Cotton se negó a decir que hubo un fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020. En un guiño implícito a quienes lo hacen, alentó los esfuerzos de los funcionarios republicanos en varios estados para fortalecer la seguridad electoral. Los grupos de derechos electorales temen que tales esfuerzos hagan más difícil para muchas personas, especialmente los votantes no blancos, emitir sus votos.

“No quiero que los procedimientos electorales que se adoptaron en medio de una pandemia se conviertan en la práctica normal”, dijo Cotton a la AP. “Especialmente cuando esos procedimientos son, como un asunto de hecho, más susceptibles a posibles fraudes. “

Entre los que no asistirán este fin de semana: el exvicepresidente Mike Pence, quien ha mantenido un perfil bajo desde que dejó la Casa Blanca y se negó a aceptar los esfuerzos de Trump para revertir las elecciones.

Schlapp señaló que la controvertida representante leal a Trump, Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, no fue invitada a hablar en la conferencia, aunque fue bienvenida.

“Realmente no se puede incluir a todo el mundo”, dijo.

___

Peoples informó desde Nueva York.