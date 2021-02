EN VIVO: Biden pronuncia comentarios sobre el estado de la economía, su plan de rescate estadounidense

WASHINGTON (AP) - La mayoría de los estadounidenses dice que el expresidente Donald Trump tiene al menos algo de culpa por la insurrección en el Capitolio, y aproximadamente la mitad dice que el Senado debería votar para condenarlo al final de su juicio político .

Eso es según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research que también encuentra que muchos republicanos continúan creyendo, contrariamente a toda evidencia, que la elección del presidente Joe Biden fue ilegítima.