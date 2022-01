En sus propias palabras: legisladores, empleados recuerdan la insurrección del 6 de enero

WASHINGTON ( The Hill ) – Ha pasado un año desde que una turba enfurecida a favor de Trump irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos en un intento fallido por bloquear la certificación de la victoria electoral de 2020 del presidente Biden y mantener al expresidente Trump en el poder.

El ataque sin precedentes, la primera transferencia violenta de poder en la historia de la nación, dejó un oficial de policía del Capitolio y otros cuatro muertos; agriaron las relaciones entre las partes en formas que aún perduran; y planteó preguntas no solo sobre la seguridad del complejo del Capitolio sino también sobre la durabilidad de la democracia estadounidense.

Un año después del ataque del 6 de enero, esto es lo que la gente vio, escuchó y sintió en sus propias palabras.

Representante Dean Phillips (D-Minn.): “Justo antes de las 2 pm, después de recibir mensajes de texto de preocupación de la familia, el Representante Tom Malinowski [DN.J.] y yo salimos de los procedimientos de certificación para echar un vistazo por las ventanas hacia el National Mall. Nunca olvidaré la horrible visión de una insurrección que se gestaba al pie del Capitolio, los sentimientos de incredulidad o el sonido del [USCP] que nos gritó que nos mantuviéramos alejados de las ventanas y regresáramos al cámara.

“Cuando le preguntamos si todo estaba bien, ella respondió: ‘Por supuesto que está bien. Estás en el edificio más seguro de Estados Unidos.

“En treinta minutos, nuestras vidas y nuestro país cambiarían para siempre”.

Rep. Tom Reed (RN.Y.): “Nunca olvidaremos los eventos del 6 de enero de 2021 mientras miramos con incredulidad, tristeza y enojo cómo el Capitolio de los Estados Unidos fue atacado. Estaba afuera, acababa de salir del piso y me dirigía de regreso a mi oficina, y podía ver y escuchar la masa de gente que venía por el National Mall. Podía sentir la ira y la mentalidad de turba en el aire.

“Escuché lo que pensé que era el sonido de disparos de escopetas, pero en realidad eran bombas de humo y bolas de pimienta que se desplegaban en un intento por parte de la Policía del Capitolio de contener la masa. En este punto, los edificios estaban cerrados y para llegar a la seguridad de mi oficina tuve que caminar por la parte trasera del complejo de oficinas, mostrando una identificación en el camino para poder volver a entrar.

“Desde mi oficina, pude ver gran parte de los eventos que se desarrollaban en los terrenos del Capitolio, así como verlos en la televisión como todos los demás estadounidenses. Recuerdo muy vívidamente haberlo visto con lágrimas en los ojos. Fue el día más oscuro de mi carrera en el Congreso y uno de los más tristes como ciudadano estadounidense “.

Rep. Jared Huffman (D-Calif.): “Lo que más recuerdo es comenzar el día con la ingenua expectativa de que esto sería más teatro político del MAGA, y que el Capitolio era una fortaleza y nuestra seguridad era tan estricta que cualquier las amenazas se afrontarían fácilmente. A lo largo del día, eso dio paso a una realidad surrealista: que Trump en realidad estaba incitando a un intento de golpe, que era violencia real y no solo teatro, y que nuestra policía del Capitolio, por alguna razón, no solo no estaba preparada, sino que parecía estarlo. retirándose y permitiendo que la turba avanzara hacia el Capitolio.

“Fue reconfortante oír hablar de sus heroicos esfuerzos para mantener la línea en muchos casos, pero no puedo olvidar el hecho de que esta turba insurreccional violenta y armada no fue confrontada con más fuerza desde el principio, dado que normalmente cualquier turista que intentaba empujar a la policía hacia el Capitolio sería recibido con la fuerza necesaria para detenerlos “.

Rep. Frederica Wilson (D-Fla.): “Yo voté, luego decidí quedarme y ver los procedimientos. Luego tuve una epifanía que decía: ‘Vete a casa, esto no es seguro’. Era claramente consciente del peligro y la falta de seguridad, así que llamé a mi conductor y le dije: ‘Creo que debería irme’. Ven y recógeme.’ Cuando salí, esta gente de aspecto extraño comenzaba a reunirse; Estaba asustado como el infierno.

“Me miraban de la cabeza a los pies, muy amenazadores. Parecían estar consumiendo drogas ilegales. Sé que estaban pensando: tiene un alfiler … es negra … tiene que ser demócrata. Así que corrí hacia el coche y nos alejamos a toda velocidad. Ese día fuimos el último automóvil en salir del Capitolio. Vivo a tres minutos. Cuando llegué a casa y encendí la televisión, había miles de personas trepando por las paredes del Capitolio.

“Estaba a minutos de ser golpeado o asesinado por un terrorista doméstico. Todavía puedo ver sus ojos y la forma odiosa en que me miraron “.

Senador Richard Shelby (R-Ala.): “Me sorprendió cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando … en la cámara. Cuando la policía, el FBI, todos se apresuraron a entrar y empezaron a armar su ametralladora allí mismo y dijeron, ‘bájate’. Entonces sabíamos que era real, y eso fue impactante. Pensé que esto nunca sucedería en Estados Unidos. … Mi primer indicio fue cuando el vicepresidente se levantó de la silla y pensamos ‘bueno, tal vez el presidente lo llamó’. … Estábamos hablando entre nosotros, ‘lo que está pasando’, y luego sucedió no simultáneamente, sino muy rápido y todo salió bien “.

Rep. Raja Krishnamoorthi (D-Ill.): “ [I remember] el sonido del USCP golpeando la puerta de mi oficina de Cannon para evacuarme porque, como supe más tarde, descubrieron una bomba a 200 pies de la ventana de mi oficina.

“Tampoco olvidaré nunca al alborotador con una camiseta de MAGA sentada a mi lado en el avión de las 6 am a Chicago al día siguiente, mirando fotos en su teléfono del interior del Capitolio”.

El representante Tom Suozzi (DN.Y.) estaba en la galería de la Casa cuando la turba llegó a la cámara. Su oficina señaló un video que Suozzi filmó durante el asedio, y luego tuiteó, que muestra el caos de la escena justo después de que Ashli Babbitt fuera asesinado a tiros mientras intentaba ingresar al Lobby del Portavoz.

Shots fired in the Capitol: something I never thought I would witness. The madness is over. The healing must now begin. pic.twitter.com/QE1GPdGF9G — Tom Suozzi (@RepTomSuozzi) January 7, 2021

Senador John Cornyn (R-Texas): “Creo que en muchos sentidos fue una especie de miedo a lo desconocido porque estábamos aislados en la cámara. No sabíamos lo que pasaba a nuestro alrededor. Así que todos los que estábamos aquí … no sabíamos qué esperar. Para mí, eso es lo que más se destaca es algo que no sabíamos “.

Representante Verónica Escobar (D-Texas): “Los miembros que estaban en el piso de la Cámara fueron evacuados cuando los terroristas comenzaron a rodearnos, pero los que estábamos en la galería [Democratic members and reporters] permanecimos atrapados adentro. Mientras los terroristas intentaban entrar, los oficiales de policía del Capitolio nos instruyeron que nos moviéramos de un lado de la galería al lado opuesto. Los terroristas estaban siendo mantenidos a raya en una entrada por un mueble y unos pocos oficiales que les apuntaban con sus armas, pero mientras íbamos de un lado de la galería al otro, me quedó claro que el al otro lado del piso de la Cámara, los terroristas estaban justo afuera del Lobby del Portavoz.

“Las puertas a ambos lados de la silla del presidente dentro de la Cámara [leading to the Speaker’s Lobby] permanecieron sin vigilancia y tenía mucho miedo de que si los terroristas entraban en el vestíbulo del presidente, podrían llegar fácilmente al piso de la Cámara y nosotros entonces sean blancos fáciles. De hecho, hay una foto que alguien me tomó mirando esas puertas mientras cruzábamos. En ese momento, estaba tratando de vislumbrar la mayor parte del lobby de los portavoces desde ese punto de vista para ver si ya habían entrado.

“Cuando llegamos al otro lado, nuevamente nos dijeron que nos arrojáramos al suelo. Momentos después escuché un disparo. Tenía tanto miedo de que uno de nuestros oficiales hubiera recibido un disparo y me preparé para más disparos. Más tarde supe que era uno de los insurrectos a quien habían disparado mientras intentaba entrar en el lobby de los portavoces. Ese disparo nos salvó la vida. Ese oficial nos salvó la vida. Hasta que vi ese video al día siguiente, no me di cuenta de lo reales que eran mis miedos en ese momento “.

Senador Kevin Cramer (RN.D.): “Un oficial dijo … ‘Vamos gente, tenemos que ir más rápido, están detrás de nosotros’. Y eso fue bastante vívido porque nunca me sentí inseguro. Pero fue la primera vez que pensé, me di cuenta, en realidad hay gente aquí … Ese fue una especie de punto de inflexión. Y fue justo aquí [in the Senate basement] porque luego me encontré con [New York Times reporter] Jonathan Martin. … Y dije: ‘Quédate conmigo, Jonathan, quédate conmigo’ ”.

Katie Grant, ex directora de comunicaciones de la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (D-Md.): “Cuando llegué al trabajo esa mañana, pude ver desde la ventana de mi oficina la masa de personas reunidas detrás de las barreras en el frente este de la Capitol, cada vez más grande y más enojado por minutos. Fue profundamente inquietante, pero teníamos trabajos que hacer y seguimos adelante. Solo unas horas después, fue un espectáculo surrealista ver a la multitud romper esas barreras. Mi cerebro trató de justificar lo que estaba viendo, ¿tal vez la policía estaba moviendo las barreras hacia adelante como medida de seguridad para la multitud? Pero nunca dejaron de correr, y los vi correr hacia los escalones del Capitolio. Era difícil creer que la mafia llegaría realmente al Capitolio, pero pronto escuchamos el ruido de los terroristas arrasando el Capitolio. Ese ruido se quedará conmigo para siempre.

“Los videos no le hacen justicia. Fue ruidoso, estaba enojado y nunca se detuvo. Era difícil saber exactamente dónde estaban, porque el ruido resonó en el edificio de mármol y piedra que nos rodeaba. De repente, escuchamos gritos distintos y nítidos, y supimos que no solo estaban en el Capitolio, sino dentro de nuestra oficina. El recuerdo de mis colegas y yo arrancando escritorios de las paredes para barricar la puerta de la habitación en la que nos escondíamos nunca me abandonará.

“Incluso en ese momento más horrible, estaba muy orgulloso de cómo nuestro equipo se unió para protegerse y cuidarse unos a otros”.

El representante David Cicilline (DR.I.), un gerente de juicio político: el representante Ted Lieu (D-Calif.) “Vino a mi oficina porque había sido evacuado de su edificio de oficinas y preguntó si podía quedarse en nuestra oficina, y por supuesto dijimos que sí. Y mientras veíamos cómo se desarrollaban los eventos [on TV] … y a medida que avanzaba el día y había informes de lesiones y muertes, me quedó muy claro que no había forma de que pudiéramos simplemente decir: ‘Bueno , OK, [Trump] está a punto de irse, déjalo ir ‘. Y creo que el congresista Lieu sintió lo mismo, y comenzamos a trabajar con mi personal y comenzamos a escribir cómo se vería realmente el artículo de juicio político. Y fue entonces cuando desarrollamos la idea de incitación a la insurrección. …

“Hemos visto este retroceso de la democracia y los intentos de golpe de Estado en lugares de todo el mundo, pero nunca imaginamos que podría suceder en los Estados Unidos de América. Y lo estábamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos. Así que me quedó muy claro desde el primer momento que teníamos que hacer algo para responsabilizar al presidente en ese momento por su incitación a esta violencia ”.