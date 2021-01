El senador Rick Scott ‘probablemente’ desafiará el conteo de votos del Colegio Electoral

ATLANTA ( NewsNation Now ) - Los demócratas se acercaron el miércoles a obtener el control del Senado de los Estados Unidos después de que The Associated Press convocara una de las dos elecciones del Senado de Georgia el miércoles por la mañana para el demócrata Raphael Warnock . La segunda contienda entre el actual senador republicano David Perdue y el retador demócrata Jon Ossoff sigue estando demasiado cerca para ser convocada, aunque Ossoff anunció la victoria el miércoles temprano.

En algunos condados, los funcionarios de Georgia contaron las boletas durante la noche cuando las urnas cerraron en todo el estado el martes. El ganador de la contienda Perdue-Ossoff determinará qué partido controlará el Senado de los Estados Unidos y, a su vez, el destino de la agenda legislativa del presidente electo Joe Biden.