El Senado confirma la primera elección de Biden en el gabinete mientras los demócratas toman el control

WASHINGTON (AP) – Tres nuevos senadores tomaron posesión el miércoles después de la toma de posesión del presidente Joe Biden, lo que aseguró la mayoría de los demócratas en el Senado y en todo un gobierno unificado para abordar la agenda del nuevo presidente en un momento de desafíos nacionales sin precedentes.

En una primera votación, el Senado confirmó a la candidata de Biden a Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines. Los senadores trabajaron hasta la noche y superaron cierta oposición republicana para aprobar a su primer miembro del gabinete, en lo que tradicionalmente es una muestra de buena fe el día de la toma de posesión para confirmar al menos algunos nominados para la administración de un nuevo presidente.

Haines, ex subdirector de la CIA, se convertirá en un miembro central del equipo de seguridad de Biden, supervisando las agencias que conforman la comunidad de inteligencia de la nación. Ella fue confirmada 84-10.

El nuevo líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, DN.Y., instó a sus colegas a convertir en acción el espíritu del llamado a la unidad del nuevo presidente.

“Presidente Biden, lo escuchamos alto y claro”, dijo Schumer en su primer discurso como líder de la mayoría. “Tenemos una agenda larga. Y tenemos que hacerlo juntos “.

En esta imagen del video, la vicepresidenta Kamala Harris toma juramento al senador Raphael Warnock, demócrata por Georgia, al senador Alex Padilla, demócrata por California, y al senador Jon Ossoff, demócrata por Georgia, en el piso del Senado el miércoles , 6 de enero de 2021, en Capitol Hill en Washington. (Televisión del Senado vía AP)

La vicepresidenta Kamala Harris recibió aplausos cuando ingresó a la cámara para prestar juramento a los nuevos senadores demócratas, Jon Ossoff, Raphael Warnock y Alex Padilla, pocas horas después de tomar su propio juramento en el Capitolio junto a Biden.

Los tres demócratas se unen a un Senado dividido al 50 por ciento entre los partidos, pero dando a los demócratas la mayoría con Harris capaz de emitir el voto de desempate.

Ossoff, un ex asistente del Congreso y periodista de investigación, y Warnock, un pastor de la iglesia del difunto Martin Luther King Jr. en Atlanta, ganaron las elecciones de segunda vuelta en Georgia este mes, derrotando a dos republicanos. Padilla fue elegido por el gobernador de California para terminar el resto del mandato de Harris.

“Hoy, Estados Unidos está cambiando de página. Estamos pasando página en los últimos cuatro años, vamos a reunir al país, derrotar al COVID-19, acelerar el alivio económico para la gente ”, dijo Ossoff a los periodistas anteriormente en el Capitolio. “Para eso nos enviaron aquí”.

En conjunto, su llegada da a los demócratas, por primera vez en una década, el control del Senado, la Cámara y la Casa Blanca, mientras Biden enfrenta los desafíos sin precedentes de la crisis del COVID-19 y sus consecuencias económicas, y las dolorosas divisiones políticas de la nación. el mortal asedio del 6 de enero al Capitolio por una turba leal a Donald Trump.

Se pide al Congreso que considere el paquete de recuperación de COVID de $ 1,9 billones propuesto por Biden, para distribuir vacunas y apuntalar una economía, ya que más de 400.000 estadounidenses han muerto a causa del virus. Al mismo tiempo, el Senado está a punto de iniciar un juicio político contra Trump, acusado por la Cámara de incitar a la insurrección en el Capitolio cuando los alborotadores intentaron interrumpir el conteo del Colegio Electoral y revocar la elección de Biden. El Senado deberá confirmar a otros nominados al gabinete de Biden.

Para “restaurar el alma” del país, dijo Biden en su discurso inaugural, se requiere “unidad”.

Sin embargo, mientras Washington busca pasar la página de Trump a la administración de Biden, el líder republicano Mitch McConnell no renuncia al poder sin luchar.

La nominación de Haines fue bloqueada temporalmente por el senador Tom Cotton, republicano por Oklahoma, mientras buscaba información sobre el programa mejorado de interrogatorios de la CIA. El senador Josh Hawley, republicano por Missouri, está frenando al candidato de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por los cambios de inmigración propuestos por Biden.

Y McConnell se niega a firmar un acuerdo de poder compartido con los demócratas del Senado a menos que cumplan con sus demandas, principalmente para preservar el obstruccionismo del Senado, la herramienta de procedimiento que a menudo usa el partido minoritario para bloquear proyectos de ley bajo reglas que requieren 60 votos para avanzar en la legislación.

McConnell, en su primer discurso como líder del partido minoritario, dijo que los resultados de las elecciones con un estrecho control demócrata de la Cámara y el Senado mostraban que los estadounidenses “confiaron intencionalmente a ambos partidos políticos un poder significativo”.

El líder republicano dijo que esperaba trabajar con el nuevo presidente “siempre que sea posible”.

En su primera sesión informativa en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Jen Psaki dijo que el deseo de Biden de que su gabinete sea confirmado y en su lugar está “al frente y al centro para el presidente”, y dijo que esperaba tener a sus nominados de seguridad nacional en su lugar el jueves o viernes.

Psaki dijo que el presidente estará “bastante involucrado” en las negociaciones sobre el paquete de ayuda de COVID, pero dejó los detalles del próximo juicio político al Congreso.

El Senado puede “realizar múltiples tareas”, dijo.

Esa es una tarea difícil para un Senado en circunstancias normales, pero aún más ahora en la era posterior a Trump, con los republicanos muy divididos entre sus lealtades al presidente derrotado y los donantes adinerados que se están distanciando de los republicanos que respaldan a Trump.

Se espera que la presidenta Nancy Pelosi transmita pronto al Senado el artículo de juicio político aprobado por la Cámara contra Trump, acusado de incitación a la insurrección, un paso que lanzará el juicio político del Senado.

Mientras tanto, las conversaciones para compartir el poder entre Schumer y McConnell se han estancado.

Es una lucha arcana que McConnell ha insertado en lo que tradicionalmente ha sido una resolución organizativa más rutinaria sobre las asignaciones de los comités y los recursos de personal, pero un juego de poder del líder republicano saliente que agarra herramientas que pueden usarse para bloquear la agenda de Biden.

Los demócratas progresistas y liberales están ansiosos por acabar con el obstruccionismo para avanzar más rápidamente en las prioridades de Biden, pero no todas las bases demócratas del Senado están de acuerdo. Schumer no ha aceptado ningún cambio, pero McConnell no se arriesga.

Por ahora, se necesitará el consentimiento unánime de los senadores para alternar entre realizar votaciones sobre asuntos legislativos y servir como jurados en el juicio político. La semana pasada, la Cámara de Representantes acusó a Trump por haber enviado a la mafia al Capitolio para “luchar como el infierno” durante el recuento de votos del Colegio Electoral para revocar la elección de Biden.

La escritora de Associated Press Mary Clare Jalonick contribuyó a este informe.