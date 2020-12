El perdón de Kushner revive la 'repugnante' historia de evasión fiscal y sexo

WEST PALM BEACH, Fla. (AP) – El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, lo calificó como “uno de los delitos más repugnantes y repugnantes” que jamás haya procesado como fiscal federal.

Después de que Charles Kushner descubrió que su cuñado estaba cooperando con las autoridades federales, el rico ejecutivo de bienes raíces y padre del yerno del presidente Donald Trump, Jared, tramó un plan de venganza e intimidación.

Kushner contrató a una prostituta para atraer a su cuñado, luego dispuso que el encuentro en la habitación de un motel de Nueva Jersey se grabara con una cámara oculta y la grabación se enviara a su propia hermana, la esposa del hombre.

El plan no funcionó. Más tarde, Kushner se declaró culpable de evasión de impuestos y de realizar donaciones de campaña ilegales en un caso hecho a medida para los titulares de los tabloides.

El miércoles, Trump indultó a Kushner como parte de una juerga de clemencia de última hora durante los últimos días de su presidencia que ha incluido una gran cantidad de ayudantes de campaña y aliados, entre ellos cuatro de los seis asociados de Trump condenados en la investigación de Mueller. Ha concedido indulto a casi 50 personas en la última semana.

La Casa Blanca en su anuncio citó el trabajo caritativo de Kushner desde que completó su sentencia en 2006 como la razón por la que merecía el indulto.

“Este historial de reforma y caridad eclipsa la condena del Sr. Kushner y la sentencia de 2 años por preparar declaraciones de impuestos falsas, represalias de testigos y hacer declaraciones falsas” a la Comisión Federal Electoral, dijo la Casa Blanca, y agregó que el caso de Kushner había sido defendido por Matt Schlapp, presidente de la Unión Conservadora Estadounidense y otros.

No mencionado: la relación de Kushner con Jared Kushner, el asesor principal de Trump que está casado con la hija mayor de Trump, Ivanka, y quien, inspirado por el tiempo de su padre en prisión , presionó a Trump para que respaldara la legislación de reforma de la justicia penal y ha sido una parte integral de la esfuerzos de clemencia de la administración.

Christie no respondió a una solicitud de comentarios sobre la decisión de Trump de perdonar a un hombre que había enviado a prisión. Pero Christie, quien encabezó la transición de Trump y ha asesorado informalmente al presidente durante años, ha dejado en claro que cree que Kushner se lo merecía.

“Señor. Kushner se declaró culpable. Admitió los crímenes ”, dijo Christie a PBS el año pasado mientras promocionaba un libro que culpaba al joven Kushner por su despido del equipo de transición de Trump. “Entonces, ¿qué se supone que debo hacer como fiscal? Quiero decir, si un hombre contrata a una prostituta para seducir a su cuñado y lo graba en video, y luego le envía el video a su hermana para intentar intimidarla para que no testifique ante un gran jurado, ¿realmente necesito más justificación que ¿ese?”

Añadió: “Me refiero a que es uno de los delitos más repugnantes y repugnantes que procesé cuando era fiscal federal. Y yo era fiscal de Estados Unidos en Nueva Jersey “.

Kushner finalmente se declaró culpable de 18 cargos, incluida la evasión de impuestos y la manipulación de testigos. Fue sentenciado en 2005 a dos años de prisión, lo máximo que podía recibir bajo un acuerdo de culpabilidad, pero menos de lo que Christie había buscado.

Kushner también acordó pagar $ 508,900 a la FEC por violar las regulaciones de contribución al no obtener una aprobación de los socios a quienes se acreditaron más de $ 500,000 en contribuciones.

Desde entonces, ha reanudado su carrera en el sector inmobiliario, incluida la compra del famoso complejo Watchtower a lo largo del Puente de Brooklyn, la antigua sede de los testigos de Jehová.

El joven Kushner ha hablado abiertamente sobre lo profundamente que el encarcelamiento de su padre afectó su vida. Tenía poco más de 20 años y era estudiante de derecho y negocios a mediados de la década de 2000 cuando su padre fue sentenciado y de repente se vio obligado a dirigir los negocios familiares mientras viajaba de un lado a otro los fines de semana para ver a su padre en Alabama.

“Cuando estás del otro lado del sistema, te sientes tan impotente”, dijo Jared Kushner en 2018. “Sentí que estaba en este lado del sistema, entonces, ¿cómo puedo intentar hacer todo lo que puedo hacer? tratar de ayudar a las personas que lo están pasando ”y merecen una segunda oportunidad.

Pero Charles Kushner le dijo a The New York Times en 2018 que no estaba interesado en el indulto y dijo que “preferiría no recibir un perdón” porque obtendría publicidad.

Long informó desde Washington.

