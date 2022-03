( The Hill ) – El comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio votó el lunes para promover los procedimientos de desacato al Congreso contra dos importantes asesores del expresidente Trump , lo que genera un posible enjuiciamiento por parte del Departamento de Justicia (DOJ).

El informe de desacato contra Dan Scavino , exjefe adjunto de gabinete de comunicaciones de Trump, y Peter Navarro , exasesor comercial, pasará ahora al pleno de la Cámara, que deberá tomar a consideración la tercera y cuarta censura a exfuncionarios de Trump que han desafió al comité.

Scavino fue citado por el comité dada su proximidad a Trump el día de los disturbios, así como sus esfuerzos para promover la manifestación pro-Trump ese día y su participación en múltiples conversaciones sobre la impugnación de las elecciones.

Navarro fue buscado después de involucrarse en múltiples esfuerzos para promover afirmaciones infundadas de fraude electoral en la contienda de 2020, incluido trabajar con el ex estratega de la Casa Blanca Steve Bannon para retrasar la certificación de los resultados por parte del Congreso.

Tampoco se presentaron para su deposición ni han aportado un solo documento a la comisión.

“En el caso del Sr. Scavino, nos engañó durante meses antes de dejar en claro que él cree que está por encima de la ley. El Sr. Navarro, a pesar de compartir detalles relevantes en la televisión y los podcasts y en su propio libro, también nos ha bloqueado”, dijo el presidente Bennie Thompson (D-Miss.), señalando una citación inicial en septiembre.

Si la Cámara actúa sobre la censura, no está claro que el Departamento de Justicia presente cargos contra los hombres.

El departamento aún tiene que actuar sobre un informe de desacato de diciembre para el exjefe de personal Mark Meadows , pero este verano comenzará un juicio para Bannon. Enfrenta hasta dos años de prisión y multas de hasta $200,000.

La votación se produce cuando un tribunal se puso del lado del comité el lunes en un caso separado que ordena que se entreguen los registros al panel, una decisión que respaldó el argumento del comité de que Trump cometió un delito en el curso de su intento de revertir las elecciones de 2020.

Scavino fue una de las primeras cuatro personas citadas por el panel. Su censura se produce después de que el exempleado de la Casa Blanca obtuvo seis aplazamientos del comité e incluso fue notificado por el comité dos veces después de que su abogado cuestionara la validez de una citación inicial aceptada en su nombre.

Tanto Scavino como Navarro han dicho que no deberían tener que hablar con el comité debido a las preocupaciones de Trump sobre el privilegio ejecutivo, aunque el presidente Biden ha renunciado a cualquier reclamo de privilegio ejecutivo sobre documentos relacionados con los dos hombres.

“Es importante tener en cuenta que incluso si un presidente invocó formalmente el privilegio ejecutivo con respecto al testimonio de un testigo, que no es el caso aquí, ese testigo tiene la obligación de sentarse bajo juramento y hacer valer el privilegio pregunta por pregunta. Pero estos testigos ni siquiera se molestaron en presentarse”, dijo Thompson.

“En segundo lugar, incluso si el expresidente tuviera un derecho legítimo al privilegio ejecutivo, este es un privilegio que se aplica a las cosas que sucedieron en el ejercicio de sus funciones oficiales. Entonces, si el Sr. Scavino y el Sr. Navarro afirman que toda la información que tienen está protegida por el privilegio ejecutivo, básicamente están diciendo que todo lo que hicieron, lo hicieron en sus funciones oficiales. Pagado por los contribuyentes.”

Si bien el abogado de Trump le comunicó las preocupaciones sobre el privilegio ejecutivo a Scavino, no lo hizo por Navarro.

“Sres. Navarro no estaba actuando como asistente de la Casa Blanca asesorando al presidente sobre asuntos oficiales de política; estaba actuando como un operativo de la campaña de Trump planeando un esfuerzo político para obstruir o impedir el procedimiento constitucional del Congreso para contar los votos electorales”, dijo la vicepresidenta Liz Cheney (R-Wyo.) en la reunión del lunes.

“Ha escrito un libro en el que se jacta de su papel en la planificación y coordinación de la actividad del 6 de enero y, sin embargo, no tiene el coraje de testificar aquí. Tenemos muchas preguntas para el Sr. Navarro, incluso sobre sus comunicaciones con Roger Stone y Steve Bannon con respecto a la planificación para el 6 de enero”.

Navarro rechazó el informe en un comunicado el domingo por la noche.

“La cacería de brujas del Comité Selecto se basa en la premisa legal de la Gran Mentira de un Tribunal de Apelaciones partidista de que Joe Biden puede renunciar al Privilegio Ejecutivo de Donald Trump. La Corte Suprema no tendrá nada de eso cuando llegue el momento, como seguramente lo hará, y el DOJ sabe que esas tonterías destriparían el privilegio ejecutivo y el papel fundamental que desempeña en la toma de decisiones presidenciales efectivas”, dijo.

Los legisladores también señalaron que Scavino también es buscado para actividades fuera del alcance de su trabajo.

“El privilegio ejecutivo no permite que una persona simplemente se niegue a comparecer ante un comité del Congreso, no se aplica a las actividades de campaña de Scavino en nombre del expresidente, no se aplica a un esquema potencialmente ilegal para obstruir el Congreso, y no se aplica a sus deberes oficiales cuando, como aquí, el actual presidente de los Estados Unidos afirma que no es de interés público hacerlo”, dijo el representante Adam Schiff (D-Calif.).

Trump ha cuestionado la capacidad del comité para buscar una amplia gama de sus registros presidenciales, una batalla judicial que ha perdido en gran medida.

Aún así, en una carta no incluida en el informe de desacato pero obtenida por The Hill, el abogado de Scavino afirma que una decisión judicial de divulgar los registros de Trump al comité no cubre los propios de Scavino.

“Hasta donde sabemos, no se incluyeron registros del Sr. Scavino en los ‘primeros tres tramos del archivista’ que fueron objeto de la opinión del Circuito DC y, por lo tanto, el Sr. Scavino no ha presentado al Comité Selecto copias de esos registros oficiales en el archivo del Sr. La posesión de Scavino responde a la citación del Comité Selecto para evitar la renuncia involuntaria de un privilegio legítimo afirmado por el expresidente Trump”, escribió su abogado.

Pero Cheney sostuvo que Scavino todavía tiene mucha información solicitada por el comité.

“Sres. Scavino trabajó directamente con el presidente Trump para difundir el mensaje falso del presidente Trump de que las elecciones fueron robadas y para reclutar estadounidenses para que vinieran a Washington con la falsa promesa de que el 6 de enero sería una oportunidad para “recuperar su país”. Este esfuerzo por engañar fue muy efectivo y muy destructivo”, dijo.

“El comité tiene muchas preguntas para el Sr. Scavino sobre su trabajo político en las redes sociales para el presidente Trump, incluidas sus interacciones con un foro en línea llamado ‘The Donald’ y con Qanon, un culto extraño y peligroso”.

La reunión de negocios se produce cuando el comité se prepara para celebrar audiencias en horario estelar más adelante en la primavera para transmitir su evidencia y presentar el caso al público sobre la posible ilegalidad de las acciones de Trump. Todos los miembros hablaron en la reunión, una desviación de la práctica anterior de declaraciones solo del presidente y vicepresidente del panel.