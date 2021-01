El líder demócrata Schumer se une a los llamados para que el gabinete derroque a Trump después de los disturbios en el Capitolio

WASHINGTON (AP / WFLA) – El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió al gabinete del presidente Donald Trump que lo destituya de su cargo luego del violento asalto del miércoles al Capitolio por parte de los partidarios del presidente.

En un comunicado el jueves, Schumer dijo que el ataque al Capitolio “fue una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el presidente”. Añadió: “Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más”.

Schumer dijo que el vicepresidente Mike Pence y el gabinete deberían invocar la Enmienda 25 y destituir inmediatamente a Trump de su cargo. Añadió: “Si el vicepresidente y el gabinete se niegan a levantarse, el Congreso debería volver a reunirse para acusar al presidente”.

El congresista republicano de Illinois, Adam Kinzinger, también pidió que el gabinete invoque la 25ª Enmienda. Kinzinger hizo las declaraciones el jueves en un video publicado en Twitter.

Kinzinger dice, “el presidente no es apto. Y el presidente no se encuentra bien “.

Continuó diciendo que Trump “ahora debe ceder el control del poder ejecutivo de forma voluntaria o involuntaria”.

El representante demócrata de Florida, Charlie Crist, que presta servicios en el área de Tampa Bay, pidió que se utilice la 25ª Enmienda el miércoles.

“Hay una disposición en la Enmienda 25 que permitirá la destitución de un presidente en circunstancias exigentes. Si esto no es así, no sé qué es”, dijo en una entrevista con Keith Cate de 8 On Your Side .

Poco después de hablar con WFLA, Crist tuiteó: “Es hora de destituir al presidente”.

La Enmienda 25 permite que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren al presidente no apto para el cargo. El vicepresidente luego se convierte en presidente interino.