El gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), aprobó un nuevo presupuesto estatal el jueves, pero vetó los fondos para una instalación de práctica de béisbol del condado de Pasco que iba a ser utilizada por los Tampa Bay Rays, una medida que se produce poco después de que la organización de la MLB tuiteara en apoyo de las armas. controlar la semana pasada.

DeSantis, un ávido partidario del derecho a portar armas, vetó la financiación propuesta por el senador estatal Danny Burgess (R) que se esperaba que se firmara en el presupuesto estatal una semana después de que los Rays mostraran su apoyo a las medidas de control de armas.

El equipo publicó sobre el control de armas en los canales de las redes sociales el 26 de mayo, luego de los tiroteos mortales en Uvalde, Texas, y Buffalo, NY, en lugar de cubrir su juego contra los Yankees de Nueva York.

El lanzador de los Rays, Brooks Raley, es de Uvalde, un pueblo de solo 16,000 habitantes, donde 19 estudiantes de primaria y dos maestros fueron asesinados por un hombre armado de 18 años.

“Es solo una tragedia. Obviamente, crecer allí e ir a esa escuela es algo que te impacta”, dijo Raley la semana pasada, según The Associated Press . “Es una comunidad pequeña y muy unida, por lo que obviamente es difícil”.

Los Rays se asociaron con Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro que aboga por el control de armas y la educación, para compartir datos sobre la violencia armada.

“Cuando se usa un arma de asalto en un tiroteo masivo, resultan seis veces más personas baleadas que cuando se usan otras armas”, tuitearon los Rays, citando a Everytown , entre otros hechos.

Cuando se le preguntó acerca de los fondos vetados durante una conferencia de prensa el viernes, DeSantis dijo que no “apoya dar dólares de los contribuyentes para estadios deportivos, punto”.

“Al final del día, esa era solo la decisión que se iba a tomar”, dijo DeSantis en un informe anterior. “Ahora, las empresas son libres de comprometerse o no con cualquier discurso que quieran, pero claramente es inapropiado hacer dinero de los impuestos para estadios deportivos profesionales, también es inapropiado subsidiar el activismo político de una corporación privada. Entonces, de cualquier manera, no es apropiado. No estábamos en una situación en la que el uso de dólares de los impuestos para un estadio profesional hubiera sido un uso prudente”.