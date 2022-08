WEST PALM BEACH, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis hizo lo que su oficina llamó un “anuncio importante” mientras estaba en West Palm Beach, el viernes, en el Museo de Historia del Condado de Palm Beach Richard & Pat Johnson. En el evento, DeSantis nombró a la jueza Renatha Francis para la Corte Suprema de Florida.

El evento se abrió “con una palabra de oración”, antes de que hablara DeSantis.

Abrió con declaraciones similares a su discurso en el condado de Hillsborough el jueves, diciendo que Estados Unidos y el estado de Florida eran un gobierno de leyes, no de hombres, diciendo que eso significa que nadie puede imponer su voluntad fuera del sistema, y por encima de la Imperio de la ley.

“Lo que hemos visto durante muchas, muchas décadas son jueces que les han quitado el poder a los representantes electos del pueblo y han legislado desde el estrado”, dijo DeSantis. “Y ese no es su papel, su papel es aplicar la ley y la Constitución tal como están escritas. Yo trato con la legislatura, tenemos una buena relación, pero saben que la legislatura no siempre hace buenas leyes, a veces no lo hacen”. funcionar como una cuestión de política. Pero ese no es el trabajo del juez para sentarse allí como un consejo de revisión y cambiar la ley “.

DeSantis dijo que era trabajo de la gente elegir representantes para cambiar la ley como mejor les pareciera, y que era el papel de la corte cumplir con los deberes que les otorga la Constitución, y dentro de esos límites.

“Es fundamental que tenga un poder judicial independiente, que pueda decidir casos y controversias”, dijo DeSantis. “Hay momentos en que las cosas llegan ante un tribunal y alguien ha sido agraviado, y ese tribunal debe dictar una sentencia, y esa ley o ese tema puede violar la Constitución y no hay nada de malo en eso”.

DeSantis dijo que ese tipo de decisiones fortalecen el sistema.

“Pero cuando te quitas esa toga judicial y luego actúas como un cuasi político, no eres responsable de la misma manera que lo es un funcionario electo, y realmente distorsiona la Constitución”, dijo DeSantis. Luego se refirió a lo que llamó “fiscales sin escrúpulos” que antepusieron su idea de justicia social al estado de derecho.

DeSantis mencionó la suspensión del jueves de Andrew Warren como fiscal estatal del 13. ° circuito judicial, y habló sobre cómo aplicar “fielmente” el estado de derecho para fortalecer la comunidad y el sistema.

“Teníamos el deber de buscar otro nombramiento en la Corte Suprema en el estado de Florida, con la noticia del retiro del juez [Al] Lawson”, dijo DeSantis. Le agradeció por su servicio, antes de discutir los antecedentes de los diferentes nominados para dos nombramientos anteriores para la Corte Suprema del estado.

Refiriéndose a un caso judicial que impugnaba uno de los nombramientos, basado en el requisito de sentarse en el banquillo, DeSantis dijo que la jueza Renatha Francis que enfrentaba una demanda que “llegó en el último momento” fue decepcionante. El gobernador dijo que estaba en medio de una revisión “exhaustiva” de otros candidatos y nominados para el tribunal, antes de anunciar que el juez Francis sería designado como el nuevo juez de la Corte Suprema de Florida.

“Creo que este nombramiento del juez Francis realmente revitalizará y fortalecerá nuestro poder judicial de una manera muy positiva”, dijo DeSantis. “Pero también envía un gran mensaje de que puedes realizar tus sueños. Que la gente viene de todos los ámbitos de la vida, que realmente se trata del contenido de tu carácter, tu voluntad de trabajar duro, tu voluntad de no ser negado y aceptar un no por un respuesta. Siempre va a haber gente que te diga que no puedes hacer esto, o que no puedes hacer aquello. Creo que el juez Francis es una prueba de que puedes empezar con pocas probabilidades, pero aun así puedes hacer grandes cosas. “

DeSantis dijo que su nombramiento sería efectivo a principios de septiembre y la nombró próxima jueza de la Corte Suprema de Florida.

Francis habló después de DeSantis, mencionó algunos de sus antecedentes antes de comenzar a trabajar en el sistema judicial estatal y dijo que trabajaría para preservar el respeto por el estado de derecho como juez del tribunal más alto del estado. Es la segunda jueza nombrada.

“Me siento honrado de poder ser parte de este gran experimento estadounidense y de servir al más alto nivel del poder judicial de nuestro estado. La Corte Suprema de Florida protege la libertad de las personas, y es inherente a la forma en que lo hacemos como un judicial es respetando y observando el papel limitado que desempeñan nuestros jueces en nuestro sistema constitucional de gobierno”, dijo Francis, y luego citó las creencias de Alexander Hamilton sobre el gobierno como padre fundador.

La jueza Francis agradeció a sus seguidores, familiares y funcionarios estatales por ayudarla a llegar a este punto y dijo que “no estaría aquí hoy” sin sus acciones y apoyo.