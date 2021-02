El gobernador DeSantis denuncia las nuevas directrices escolares de el CDC

TALLAHASSEE, Fla. (Cap News Services) – El CDC ha publicado una nueva guía para reabrir escuelas en medio de la pandemia, pero con sus escuelas ya abiertas, Florida no tiene la intención de seguirla.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la nueva guía como una vergüenza y dijo que se basa en la política, no en la ciencia.

La nueva guía del CDC establece cuatro designaciones para la reapertura de escuelas en función de las tasas de casos durante los últimos siete días.

De los 67 condados de Florida, todos menos el condado de Franklin entran en la categoría roja, que recomienda un aprendizaje de escuela intermedia y secundaria totalmente virtual.

“Eso es una vergüenza. Eso no es ciencia ”, dijo el gobernador Ron DeSantis.

DeSantis denunció las pautas del CDC diciendo que los intereses especiales se están anteponiendo a la ciencia.

“Eso es anteponer la política y los intereses especiales a lo que dice la evidencia y la experiencia observada”, dijo DeSantis.

El sindicato de maestros más grande de Florida dijo que la guía es solo eso … guía. No es obligatorio.

Andrew Spar, presidente de la Asociación de Educación de Florida, dijo que en muchos casos Florida ni siquiera está implementando los pasos más básicos recomendados por los CDC.

“Si bien la mayoría de las escuelas tienen mandatos de máscaras, no todas las tienen. No conozco prácticamente ningún distrito escolar en este momento que pueda distanciarse socialmente. No conozco ningún distrito escolar que esté realizando pruebas y seguimiento de contratos con regularidad para mantenerse a la vanguardia ”, dijo Spar.

El gobernador DeSantis también se burló del plan de la Administración Biden de incluir $ 100 mil millones para reabrir escuelas de manera segura en un paquete de ayuda federal.

La FEA sugirió que Florida debería tomar el dinero y usarlo para instalar sistemas de ventilación, pagar la limpieza y cerrar las brechas en los logros empeoradas por la pandemia.

Pero el gobernador señaló que Florida está sobresaliendo en la forma en que las escuelas están funcionando actualmente.

“33 estados tienen más casos per cápita que Florida para los niños y muchos de ellos no tienen mucha instrucción en persona en la escuela”, dijo DeSantis. “No hay evidencia que sugiera que los niños en edad escolar deban hacer otra cosa que no sea estar en la escuela. Esto ha sido claro durante meses y meses y meses “.

El gobernador DeSantis fue claro en su mensaje: en Florida, las escuelas mantendrán el rumbo y continuarán ofreciendo aprendizaje en persona mientras él esté a cargo.