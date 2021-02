El gobernador de Carolina del Sur firma la prohibición del aborto; Recibe demandas de Planned Parenthood

COLUMBIA, SC (AP) – El gobernador de Carolina del Sur firmó el jueves un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos, una de sus principales prioridades desde que asumió el cargo hace más de cuatro años. Planned Parenthood demandó de inmediato, impidiendo efectivamente que la nueva ley entre en vigor.

La “Ley de Protección contra el Aborto y Latido del Corazón Fetal de Carolina del Sur es similar a las leyes de restricción del aborto que una docena de estados han aprobado anteriormente. Todos están atados en la corte. La ley federal, que tiene prioridad sobre la ley estatal, actualmente permite el aborto.

“Hay muchos corazones felices latiendo en Carolina del Sur en este momento”, proclamó el gobernador republicano Henry McMaster durante una ceremonia en el Statehouse a la que asistieron legisladores que hicieron realidad la propuesta.

Inmediatamente después de que firmó el proyecto de ley, un grupo de legisladores y miembros del público, de pie hombro con hombro y con máscaras para protegerse contra el coronavirus, comenzaron a cantar las palabras “Alabado sea Dios” con la melodía de “Gracia asombrosa”.

La Cámara aprobó el proyecto de ley por 79 a 35 el miércoles después de horas de discursos emocionales tanto de partidarios como de oponentes, y dio la aprobación final a la medida el jueves. Momentos después de la votación del jueves, Planned Parenthood anunció que estaba presentando una demanda. La ley de Carolina del Sur, como las de otros estados que actualmente están siendo impugnadas, es “descaradamente inconstitucional”, dijo Jenny Black, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood South Atlantic.

Los partidarios de las leyes restrictivas del aborto están tratando de llevar el asunto ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con la esperanza de que, con tres jueces designados por el ex presidente republicano Donald Trump, la corte pueda revocar Roe v. Wade, la decisión de 1973 que apoya el derecho al aborto. La Corte Suprema ha dictaminado anteriormente que el aborto es legal hasta que el feto sea viable fuera del útero, meses después de que se pueda detectar un latido del corazón, anotó Black.

Los proyectos de ley estatales para restringir o prohibir el aborto “son claramente absurdos”, dijo. “No hay otra forma de evitarlo”.

El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, emitió un comunicado el jueves diciendo que su oficina “defenderá enérgicamente esta ley en los tribunales porque no hay nada más importante que proteger la vida”. Se paró cerca de McMaster mientras el gobernador firmaba el proyecto de ley.

Los opositores al aborto han impulsado la prohibición durante años, pero se atascó en un obstáculo de procedimiento en el Senado. Los republicanos obtuvieron tres escaños en el Senado en las elecciones de noviembre y el proyecto de ley fue etiquetado como “Proyecto de ley del Senado No. 1” para demostrar que era la máxima prioridad.

“Estamos a punto de hacer lo que he intentado hacer durante 25 años: cerrar la industria del aborto en Carolina del Sur”, dijo el senador republicano Larry Grooms momentos antes de que el gobernador firmara el proyecto de ley.

Los demócratas dicen que los republicanos desperdiciaron el dinero de los contribuyentes al aprobar un proyecto de ley que todos sabían que sería impugnado en los tribunales. También argumentan que hay temas más importantes que requieren su atención, como COVID-19, atención médica y educación.

“Estamos cansados de la hipocresía”, dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Todd Rutherford. Rutherford dijo que los demócratas también están hartos de los legisladores al otro lado del pasillo que les dicen que no les importa la vida.

“Nos preocupamos por la vida hasta la muerte. Nos preocupamos por el nacimiento. … Nos preocupamos por la gente que come, la gente que no muere porque no puede vacunarse “, dijo.

La demanda de Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos argumenta que la nueva ley de Carolina del Sur “es una violación flagrante de casi cinco décadas de un precedente establecido en la Corte Suprema”. La demanda dice que una alta tasa de mujeres, especialmente afroamericanas, muere durante o inmediatamente después del parto en Carolina del Sur. La prohibición del aborto afectaría más a las mujeres de bajos ingresos, que no podrían viajar a un estado cercano donde todavía se permite el aborto, dice la demanda.

Una audiencia para determinar si la ley debe suspenderse mientras se escucha la demanda está programada para el viernes por la tarde.

Al igual que los legisladores demócratas, Black dijo que centrarse en el aborto no solo desperdicia dinero al luchar contra la ley establecida, sino que también ignora una serie de otros temas importantes.

“Si los legisladores están realmente interesados en mejorar la vida, tenemos una larga lista de prioridades en las que pueden concentrarse”, dijo.

La ley de Carolina del Sur requiere que los médicos realicen ecografías para verificar los latidos del corazón del feto. Si se detecta uno, el aborto solo se puede realizar si el embarazo fue causado por violación o incesto o si la vida de la madre está en peligro.

La medida no castiga a una mujer embarazada por someterse a un aborto ilegal, pero la persona que realizó el aborto podría ser acusada de un delito grave, sentenciada hasta dos años y multada con $ 10,000 si es declarada culpable.