( The Hill ) – El expresidente Donald Trump está manteniendo conversaciones sobre el anuncio de una campaña para 2024, dijeron fuentes a The Hill, y algunos asesores actuales y anteriores creen que es una cuestión de cuándo, no si, Trump lanzará una tercera candidatura a la Casa Blanca.

Múltiples fuentes le dijeron a The Hill que ya se ha discutido un anuncio de campaña este verano, pero advirtieron que la situación sigue siendo fluida y no está claro cuándo el ex presidente realmente podría participar en la carrera.

“Creo que hay gente que lo empuja en esa dirección, y él está abierto a ello”, dijo un exasesor sobre un anuncio antes de las elecciones intermedias.

Una fuente, que habló bajo condición de anonimato, argumentó que Trump no tiene prisa por declarar su candidatura. Trump sigue siendo la figura más popular e influyente en el Partido Republicano, dijo la fuente, y el expresidente podría darse el lujo de esperar hasta que tenga una infraestructura de campaña más clara antes de lanzarse de lleno a una campaña por la Casa Blanca.

Mientras tanto, asesores cercanos al expresidente dijeron que Trump continuará realizando mítines para los candidatos que respalda en todo el país como una forma de dirigirse a sus seguidores más fervientes y probar posibles líneas de ataque para una posible campaña.

Múltiples medios informaron en los últimos días que Trump había considerado un lanzamiento de campaña este mes. Tal anuncio sería notablemente temprano para una campaña presidencial con el día de las elecciones a más de dos años de distancia.

Sin embargo, algunos republicanos temen que si Trump avanza con un anuncio de campaña anticipado, en última instancia podría dañar al partido en las elecciones de mitad de período de este año al dar más peso al argumento de los demócratas de que el Partido Republicano sigue estando indisolublemente vinculado al expresidente.

“Creo que si anuncia pronto, será bueno para él y malo para el partido”, dijo un estratega republicano. “Los republicanos han tenido mucho éxito al hablar sobre la economía y la inflación y todos los errores de Joe Biden. Nadie quiere darse la vuelta y tener que hablar sobre lo que está haciendo Trump”.

El deseo del expresidente de anunciar una campaña más temprano que tarde se debe en gran parte a la creciente sensación de que tal medida podría ayudarlo a aislarse del trabajo del comité selecto de la Cámara que investiga los disturbios del 6 de enero de 2021 en los EE. UU. Capitolio, según una fuente de Trump World.

Declarar una campaña para la Casa Blanca facilitaría que Trump presentara el trabajo del comité como un golpe partidista diseñado para dañarlo antes de que tenga la oportunidad de responder, dijo la fuente.

Exfuncionarios del Departamento de Justicia han testificado públicamente sobre la fijación de Trump con las teorías de fraude electoral que fueron desacreditadas una por una.

Cassidy Hutchinson, exasistente de la Casa Blanca de Trump, pronunció un testimonio condenatorio la semana pasada de que Trump sabía que algunos de los asistentes al 6 de enero estaban armados y se quejó de que los mantenían fuera del Ellipse cuando pronunció un discurso instando a los partidarios a marchar hacia El capitolio.

Una entrada anticipada en la carrera de 2024 probablemente también dificultaría que los medios de comunicación social como Twitter mantengan las prohibiciones existentes sobre Trump, algo que tanto los demócratas como los republicanos han reconocido.

“Si es el candidato republicano o si es un candidato importante… Creo que probablemente a cualquiera en Twitter le resultará difícil decir que a esa persona se le debe negar el acceso a la plataforma”, dijo el representante Ro Khanna (D-Calif.) durante una aparición en “Squawk Box” de CNBC a principios de este año.

Si bien las encuestas muestran que Trump sigue siendo el gran favorito para la nominación del Partido Republicano en 2024, hay señales de que aún puede ser vulnerable a un desafío.

Una encuesta estatal de granito de la Universidad de New Hampshire publicada a fines del mes pasado lo mostró detrás del gobernador de Florida Ron DeSantis, una estrella republicana en ascenso y posible contendiente de 2024, en un enfrentamiento hipotético de 2024. Del mismo modo, otra encuesta reciente de la Universidad de Nevada-Reno mostró que el índice de favorabilidad de DeSantis superaba al de Trump.

Otros posibles competidores por la nominación de 2024 también han señalado una creciente voluntad de avanzar independientemente de lo que haga Trump. Por ejemplo, el exsecretario de Estado Mike Pompeo, quien fue uno de los miembros del gabinete más leales de Trump durante su tiempo en la Casa Blanca, ha dicho que si se postula en 2024 no dependerá de la decisión de Trump.

“Estoy seguro de que de alguna manera sería incómodo”, dijo Pompeo el mes pasado durante una aparición en el podcast de CBS News “The Takeout”. “Sospecho que también sería un poco incómodo para él. Trabajamos muy de cerca juntos”.

Hay otras razones para que Trump espere. Declarar formalmente su candidatura activaría los requisitos de la Comisión Federal de Elecciones sobre la divulgación de información financiera y limitaría cuánto Trump podría recaudar de donantes individuales antes de noviembre de 2024.

Un exasesor de campaña de Trump dijo que Trump seguirá siendo el favorito para la nominación republicana al ingresar a la carrera de 2024. Pero su camino para ganar las primarias no estará claro, reconocieron, señalando la fuerza de los aspirantes a retadores como DeSantis y el trabajo del comité de la Cámara de Representantes para mantener los eventos del 6 de enero al frente y al centro.

“Al final del día, una nominación es una decisión comercial”, dijo el exasesor. “¿Quién es el mejor candidato que representa las políticas y los valores del partido, pero lo más importante, quién también puede ganar?”.