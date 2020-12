El Congreso sella el acuerdo sobre el proyecto de ley de alivio de COVID de $ 900 mil millones

WASHINGTON (AP) – Los principales negociadores de Capitol Hill sellaron un acuerdo sobre un paquete de ayuda económica de COVID-19 de 900.000 millones de dólares, que finalmente entregaron ayuda a empresas e individuos que tanto tiempo se había atrasado y proporcionaron dinero para entregar vacunas a una nación ansiosa por recibirlas.

El paquete, que se espera que atraiga votos en el Congreso el lunes, establecería un beneficio de desempleo suplementario temporal de $ 300 por semana y un pago de estímulo directo de $ 600 para la mayoría de los estadounidenses, junto con una nueva ronda de subsidios para las empresas más afectadas y dinero para las escuelas, la salud. proveedores de cuidados e inquilinos que enfrentan el desalojo.

Se reunió el domingo después de meses de batallas y posturas, pero la dinámica de negociación cambió a favor de los republicanos después de las elecciones y cuando se acercaba el final de la sesión del Congreso. El presidente electo Joe Biden estaba ansioso por un acuerdo para brindar la ayuda tan esperada a las personas que sufren y un impulso a la economía, a pesar de que era menos de la mitad del tamaño que los demócratas querían este otoño.

Biden elogió el espíritu bipartidista que produjo la medida, a la que llamó “solo el comienzo”.

“Este es un modelo para el desafiante trabajo que le espera a nuestra nación”, dijo Biden el domingo en un comunicado.

Los líderes de la Cámara informaron a los legisladores que votarían sobre la legislación el lunes, y es probable que el Senado también vote el lunes. Los legisladores estaban ansiosos por salir de Washington y cerrar un año tumultuoso.

“Habrá otro paquete de rescate importante para el pueblo estadounidense”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, al anunciar el acuerdo para el proyecto de ley de ayuda. “Está repleto de políticas específicas para ayudar a los estadounidenses con dificultades que ya han esperado demasiado”.

Los demócratas reconocieron que no era un paquete de ayuda tan sólido como inicialmente buscaban, o, dicen, que el país necesita. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, prometió que vendrán más una vez que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo.

“Es un primer paso”, dijo. “Tenemos que hacer más”.

Una pelea por los poderes de emergencia de la Reserva Federal fue resuelta el sábado por la noche por el principal demócrata del Senado, Chuck Schumer de Nueva York, y el republicano conservador Pat Toomey de Pensilvania. Ese avance condujo a una ronda final de negociaciones el domingo.

Aún así, los retrasos en la finalización del acuerdo llevaron a la Cámara a aprobar un proyecto de ley de gastos provisionales de un día para evitar un cierre del gobierno a la medianoche del domingo. Es probable que el Senado también apruebe la medida el domingo por la noche.

El acuerdo final sería la medida de gasto más grande hasta ahora. Combinó $ 900 mil millones para el alivio de COVID-19 con un plan de financiamiento gubernamental de $ 1.4 billones y muchas otras medidas no relacionadas en impuestos, salud, infraestructura y educación. El financiamiento de todo el gobierno mantendría al gobierno abierto hasta septiembre.

La aprobación se acercó a medida que aumentaban los casos de coronavirus y las muertes y se acumulaban pruebas de que la economía estaba en apuros. La legislación se había visto retrasada por meses de disfunción, postura y mala fe. Pero las conversaciones se tornaron serias en los últimos días cuando los legisladores de ambos lados finalmente enfrentaron el plazo de actuación antes de partir de Washington para Navidad.

“Este proyecto de ley es un buen proyecto de ley. Esta es una buena noche. Pero no es el final de la historia, no es el final del trabajo “, dijo Schumer a los periodistas.” Cualquiera que piense que este proyecto de ley es suficiente no sabe lo que está pasando en Estados Unidos “.

El beneficio de desempleo de bonificación de $ 300 por semana era la mitad del beneficio de desempleo federal suplementario provisto bajo la Ley CARES de $ 1.8 mil millones en marzo y estaría limitado a 11 semanas en lugar de 16 semanas. El pago de estímulo directo de $ 600 para la mayoría de las personas también sería la mitad del pago de marzo, sujeto a los mismos límites de ingresos en los que el pago de una persona comenzó a eliminarse después de $ 75,000.

A la Ley CARES se le atribuyó el mérito de evitar que la economía cayera por un precipicio en medio de cierres generalizados esta primavera, pero los republicanos que controlan el Senado citaron preocupaciones sobre la deuda al presionar contra las demandas demócratas. Los políticos republicanos, comenzando por el presidente Donald Trump, se centraron más en la reapertura de la economía y menos en las medidas financiadas por los contribuyentes, como las prestaciones suplementarias por desempleo.

El progreso se produjo después de que un grupo bipartidista de pragmáticos y moderados ideó un plan de $ 908 mil millones que construyó una posición intermedia que los cuatro principales líderes del Congreso, el Partido Republicano y los líderes demócratas de la Cámara y el Senado, utilizaron como base para sus conversaciones. Los legisladores instaron a los líderes de ambos lados a retroceder en las posiciones de línea dura.

“Agachamos la cabeza y trabajamos día y noche durante casi un mes para producir un proyecto de ley bipartidista y bicameral para abordar las necesidades de emergencia de nuestro país”, dijo el grupo bipartidista de aproximadamente una docena de legisladores en un comunicado. la base de este paquete final “.

Los republicanos estaban más decididos a revivir el Programa de Protección de Cheques de Pago con $ 284 mil millones, que cubrirían una segunda ronda de subvenciones PPP a empresas especialmente afectadas. Los demócratas ganaron reservas para las comunidades minoritarias y de bajos ingresos.

Las decisiones de última hora limitarían los beneficios por desempleo de bonificación de $ 300 por semana (la mitad del beneficio de desempleo federal complementario provisto bajo la Ley CARES en marzo) a 11 semanas en lugar de 16 semanas como antes. El pago de estímulo directo de $ 600 para la mayoría de las personas sería la mitad del pago de marzo, sujeto a los mismos límites de ingresos en los que el pago de una persona comienza a eliminarse gradualmente después de $ 75,000.

Después del anuncio, Schumer y Pelosi, demócrata de California, anunciaron detalles adicionales, incluidos $ 25 mil millones en asistencia de alquiler, $ 15 mil millones para teatros y otros lugares en vivo, $ 82 mil millones para escuelas, colegios y universidades locales y $ 10 mil millones para cuidado infantil.

El proyecto de ley de asignaciones de todo el gobierno financiaría agencias hasta el próximo septiembre. Es probable que esa medida proporcione una última cuota de 1.400 millones de dólares para el muro fronterizo de Trump entre Estados Unidos y México como condición para obtener su firma.

El proyecto de ley fue un motor para llevar a cabo gran parte de los asuntos pendientes de Capitol Hill, incluido un proyecto de ley de recursos hídricos de casi 400 páginas que tiene como objetivo $ 10 mil millones para proyectos de control de inundaciones, protección ambiental y costera del 46 Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Otra adición ampliaría un lote de exenciones fiscales que expirarán pronto, incluida una para cerveceros artesanales, bodegas y destiladores.

También incluiría numerosas disposiciones de energía limpia, $ 7 mil millones para aumentar el acceso a la banda ancha, $ 4 mil millones para ayudar a otras naciones a vacunar a su gente, $ 14 mil millones para sistemas de tránsito sin efectivo, Amtrak y aeropuertos.

Los demócratas fracasaron en una batalla de meses para brindar alivio fiscal directo a los gobiernos estatales y locales, pero presionaron con éxito para que $ 22 mil millones ayudarían a los estados y gobiernos locales con los gastos de salud relacionados con COVID-19, como pruebas y vacunas.

La fiebre del final de la sesión también prometió alivio para las víctimas de facturas médicas sorprendentemente elevadas, un fenómeno que a menudo ocurre cuando los proveedores abandonan las redes de las compañías de seguros.

