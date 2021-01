El Congreso está listo para confirmar la victoria electoral de Biden sobre Trump; La lealtad de Pence probada

WASHINGTON (AP) – El extraordinario esfuerzo del presidente Donald Trump para revertir las elecciones presidenciales se presenta al Congreso mientras los legisladores se reúnen para una sesión conjunta para confirmar la votación del Colegio Electoral que ganó Joe Biden.

El procedimiento típicamente rutinario del miércoles será cualquier cosa menos una confrontación política no vista desde las secuelas de la Guerra Civil mientras Trump realiza un esfuerzo desesperado por permanecer en el cargo. Los aliados republicanos del presidente en la Cámara y el Senado planean oponerse a los resultados de las elecciones , prestando atención a la súplica de los partidarios de “luchar por Trump” mientras organiza una manifestación frente a la Casa Blanca. Está destrozando la fiesta.

El esfuerzo arriesgado es casi seguro que fracasará, derrotado por mayorías bipartidistas en el Congreso dispuestas a aceptar los resultados. Biden , quien ganó el Colegio Electoral 306-232, será inaugurado el 20 de enero.

“La parte más importante es que, al final, la democracia prevalecerá aquí”, dijo en una entrevista la senadora demócrata Amy Klobuchar de Minnesota, entre los que administran los procedimientos.

La sesión conjunta del Congreso, requerida por ley, se reunirá a la 1 pm EST bajo una nación inquieta y vigilante, meses después de las elecciones del 3 de noviembre, dos semanas antes de la tradicional transferencia pacífica de poder de la inauguración y en el contexto de un creciente COVID. -19 pandemia.

Se espera que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien advirtió a su partido sobre este desafío, pronuncie sus primeros comentarios. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, preparada para preparar los procedimientos en su lado del Capitolio, lo calificó como un día de “enorme importancia histórica”. Se trata de “garantizar la confianza en nuestro sistema democrático”, dijo en una carta a sus colegas.

Pero es el vicepresidente Mike Pence quien será observado de cerca mientras preside la sesión.

A pesar de las repetidas afirmaciones de Trump de fraude electoral, los funcionarios electorales y su propio exfiscal general han dicho que no había problemas a una escala que cambiaría el resultado. Todos los estados han certificado sus resultados como justos y precisos, tanto por funcionarios republicanos como demócratas.

Pence tiene un papel mayormente ceremonial, abriendo los sobres sellados de los estados después de que se llevan en cajas de caoba que se usan para la ocasión, y leyendo los resultados en voz alta. Pero está bajo una creciente presión por parte de Trump para inclinarlo a favor del presidente, a pesar de no tener poder para afectar el resultado.

Mientras que otros vicepresidentes, incluidos Al Gore y Richard Nixon, también presidieron sus propias derrotas, Pence apoya a los legisladores republicanos que plantean desafíos al resultado de 2020.

“Espero que nuestro gran vicepresidente nos apoye”, dijo Trump en un mitin en Georgia esta semana. “Es un gran tipo. Por supuesto, si no lo logra, no me agradará tanto “.

No es la primera vez que los legisladores cuestionan los resultados. Los demócratas lo hicieron en 2017 y 2005. Pero la intensidad del desafío de Trump no se parece a nada en los tiempos modernos, y una avalancha de funcionarios republicanos electos y actuales advierten que el enfrentamiento está sembrando desconfianza en el gobierno y erosionando la fe de los estadounidenses en la democracia.

“No existe un medio constitucionalmente viable para que el Congreso anule una elección”, dijo el senador Tim Scott, RS.C., al anunciar su negativa a unirse al esfuerzo en la víspera de la sesión.

Aún así, más de una docena de senadores republicanos liderados por Josh Hawley de Missouri y Ted Cruz de Texas, junto con hasta 100 republicanos de la Cámara de Representantes, están presionando para plantear objeciones a los resultados estatales de la victoria de Biden.

De acuerdo con las reglas de la sesión conjunta, cualquier objeción al conteo electoral de un estado debe ser presentada por escrito por al menos un miembro de la Cámara y uno del Senado para ser considerada. Cada objeción obligará a dos horas de deliberaciones en la Cámara y el Senado, asegurando una larga jornada.

Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes están suscribiendo las objeciones a los votos electorales en seis estados: Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Es probable que Arizona sea el primero en disputarse, ya que los recuentos estatales se anuncian en orden alfabético, y Cruz ha dicho que se unirá a los republicanos de la Cámara para oponerse a ese estado.

Hawley ha dicho que se opondrá a los resultados de las elecciones de Pensilvania, casi asegurando un segundo debate de dos horas a pesar de la resistencia del senador republicano del estado, Pat Toomey, quien dijo que la cuenta de la victoria de Biden es precisa.

La senadora Kelly Loeffler puede cuestionar los resultados en su estado de Georgia. Pero no está claro si alguno de los otros senadores se opondrá a cualquier otro estado, ya que los legisladores aún estaban ideando una estrategia.

Los demócratas tienen la mayoría en la Cámara y el Senado liderado por los republicanos está dividido sobre el tema. Se espera que las mayorías bipartidistas en ambas cámaras rechacen rotundamente las objeciones.

El grupo liderado por Cruz promete objetar a menos que el Congreso acuerde formar una comisión para investigar la elección, pero eso parece poco probable.

Los que están con Cruz son los senadores Ron Johnson de Wisconsin, James Lankford de Oklahoma, Steve Daines de Montana, John Kennedy de Louisiana, Marsha Blackburn de Tennessee, Mike Braun de Indiana, Cynthia Lummis de Wyoming, Roger Marshall de Kansas, Bill Hagerty de Tennessee y Tommy Tuberville de Alabama.

Trump ha prometido “luchar como el infierno” para permanecer en el cargo. Dijo en un mitin en Georgia que los electores que votan por Biden “¡no tomarán esta Casa Blanca!”

Muchos de los republicanos que desafiaron los resultados dijeron que están tratando de dar voz a los votantes en casa que no confían en el resultado de las elecciones y quieren ver a los legisladores luchando por Trump.

Hawley defendió su papel diciendo que sus electores han sido “fuertes y claros” sobre su desconfianza en las elecciones. “Es mi responsabilidad como senador plantear sus preocupaciones”, escribió a sus colegas.

A medida que aumentaban las críticas, Cruz insistió en que su objetivo era “no dejar de lado la elección”, sino investigar los reclamos de problemas de votación. No ha presentado nuevas pruebas.

Tanto Hawley como Cruz son posibles contendientes presidenciales en 2024, compitiendo por la base de partidarios de Trump.

Los funcionarios del Capitolio les dicen a los legisladores que lleguen temprano, debido a las precauciones de seguridad con los manifestantes en Washington. Los visitantes, que normalmente llenan las galerías para ver los procedimientos emblemáticos, no podrán acceder a las restricciones de COVID-19.

___

Los escritores de Associated Press Kevin Freking en Dalton, Georgia, y Bill Barrow en Atlanta contribuyeron a este informe.

