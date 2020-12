El Colegio Electoral lo hace oficial: Biden ganó, Trump perdió

WASHINGTON (AP) – El Colegio Electoral confirmó de manera decisiva a Joe Biden como el próximo presidente de la nación, ratificando su victoria de noviembre en un repudio autorizado estado por estado a la negativa del presidente Donald Trump de admitir que había perdido.

Los electores presidenciales le dieron a Biden el lunes una sólida mayoría de 306 votos electorales frente a los 232 de Trump, el mismo margen que Trump presumió fue abrumador cuando ganó la Casa Blanca hace cuatro años.

En algunos estados hubo mayor seguridad cuando los electores se reunieron para emitir papeletas de voto, con máscaras, distanciamiento social y otras precauciones pandémicas a la orden del día. Los resultados se enviarán a Washington y se contabilizarán en una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, que presidirá el vicepresidente Mike Pence.

A pesar de todas las afirmaciones de fraude sin fundamento de Trump , hubo poco suspenso y ningún cambio, ya que cada uno de los votos electorales asignados a Biden y al presidente en la votación popular del mes pasado fue oficialmente para cada hombre. El día de las elecciones, el demócrata superó al republicano en funciones por más de 7 millones en el voto popular a nivel nacional.

Los 55 votos electorales de California pusieron a Biden en la cima. Vermont, con 3 votos, fue el primer estado en informar. Hawaii, con 4 votos, fue el último.

“Una vez más en Estados Unidos, el estado de derecho, nuestra Constitución y la voluntad del pueblo han prevalecido. Nuestra democracia, impulsada, probada, amenazada, demostró ser resistente, verdadera y fuerte”, dijo Biden en un discurso vespertino en donde destacó la magnitud de su victoria y el récord de 81 millones de personas que votaron por él.

Renovó su promesa de campaña de ser un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por él o no, y dijo que el país tiene mucho trabajo por delante sobre el virus y la economía.

Pero no hubo concesión de la Casa Blanca, donde Trump ha seguido haciendo acusaciones de fraude sin fundamento.

Trump permaneció en la Oficina Oval mucho después de la puesta de sol en Washington, llamando a aliados y compañeros republicanos mientras realizaba un seguimiento de la cuenta corriente del Colegio Electoral, según la Casa Blanca y los asistentes de campaña. El presidente con frecuencia se metía en el comedor privado de la Oficina Oval para ver la televisión, quejándose de que las cadenas de cable lo estaban tratando como una mini noche de elecciones sin dar tiempo de transmisión a sus desafíos.

El presidente se había sentido cada vez más decepcionado con el tamaño de los mítines de “Stop the Steal” en todo el país, así como con los esfuerzos del Partido Republicano para presentar sus propias listas de electores en los estados. Un deseo presidencial de una feroz defensa de la administración llevó a las apariciones en televisión el lunes temprano de Stephen Miller, uno de sus defensores más feroces, para tratar de minimizar la importancia del voto del Colegio Electoral y sugerir que los desafíos legales de Trump continuarían hasta el Día de la Inauguración. el 20 de enero.

Al final del día, se dirigió a Twitter para anunciar que el fiscal general William Barr dejaría la administración antes de Navidad . La partida de Barr se produce en medio de una tensión persistente por las acusaciones de fraude sin fundamento de Trump, especialmente después de la declaración de Barr este mes a The Associated Press de que los resultados de las elecciones no se vieron afectados por ningún fraude.

En una entrevista de Fox News Channel grabada durante el fin de semana, Trump dijo que “Me preocupa que el país tenga un presidente ilegítimo, eso es lo que me preocupa. Un presidente que perdió y perdió mal “.

El lunes, en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, los seis estados en los que Biden ganó y Trump impugnó, los electores dieron a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris sus votos en procedimientos discretos. Los electores de Nevada se reunieron a través de Zoom debido a la pandemia de coronavirus .

Los esfuerzos de Trump por socavar los resultados electorales también generaron preocupaciones sobre la seguridad de los electores, algo prácticamente inaudito en años anteriores. En Michigan, legisladores de ambos partidos informaron haber recibido amenazas y se cerraron oficinas legislativas por amenazas de violencia. Biden ganó el estado por 154,000 votos, o 2.8 puntos porcentuales, sobre Trump.

La policía estatal de Georgia estaba en el Capitolio estatal en Atlanta antes de que los electores demócratas se comprometieran con Biden. No se vieron manifestantes.

Incluso con la confirmación de la victoria de Biden por parte del Colegio Electoral, algunos republicanos continuaron negándose a reconocer esa realidad. Sin embargo, su oposición a Biden no tuvo ningún efecto práctico en el proceso electoral, y el demócrata prestará juramento el próximo mes.

Los republicanos que habrían sido electores de Trump se reunieron de todos modos en un puñado de estados que ganó Biden. Los republicanos de Pensilvania dijeron que emitieron un “voto de procedimiento” por Trump y Pence en caso de que los tribunales que han rechazado repetidamente las impugnaciones a la victoria de Biden de alguna manera aún determinen que Trump había ganado.

En Carolina del Norte, Utah y otros estados del país donde Trump ganó, sus electores votaron debidamente por él. A los electores en Carolina del Norte se les revisó la temperatura antes de que se les permitiera ingresar al Capitolio para votar. El fiscal general de Utah, Sean Reyes, se retiró como elector de Trump y estuvo en cuarentena porque estuvo expuesto a alguien con COVID-19.

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, a quienes Trump derrotó hace cuatro años, se encontraban entre los 29 electores de Nueva York para Biden y Harris.

En New Hampshire, antes de que los cuatro electores del estado votaran por Biden en la Casa del Estado en Concord, Brayden Harrington, de 13 años, dirigió al grupo en el Juramento a la Bandera. Había pronunciado un discurso conmovedor en la Convención Nacional Demócrata en agosto sobre la lucha contra la tartamudez que comparte con Biden.

Luego de semanas de impugnaciones legales republicanas que fueron fácilmente desestimadas por los jueces, Trump y sus aliados republicanos intentaron persuadir a la Corte Suprema la semana pasada para que reservara 62 votos electorales para Biden en cuatro estados, lo que podría haber puesto en duda el resultado.

Los jueces rechazaron el esfuerzo el viernes.

El Colegio Electoral fue producto del compromiso durante la redacción de la Constitución entre quienes favorecían la elección del presidente por voto popular y quienes se oponían a dar al pueblo el poder de elegir directamente a su líder.

Cada estado obtiene un número de electores igual a su número total de escaños en el Congreso: dos senadores más la cantidad de miembros que el estado tenga en la Cámara de Representantes. Washington, DC tiene tres votos, bajo una enmienda constitucional que fue ratificada en 1961. Con la excepción de Maine y Nebraska, los estados otorgan todos sus votos del Colegio Electoral al ganador del voto popular en su estado.

El trato alcanzado por los fundadores de la nación ha producido cinco elecciones en las que el presidente no ganó el voto popular. Trump fue el ejemplo más reciente en 2016.

El periodista de Associated Press Jonathan Lemire y los escritores de AP en todo Estados Unidos contribuyeron a este informe.

