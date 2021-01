El alcalde de DC llama a la Guardia Nacional antes de las protestas a favor de Trump

WASHINGTON (AP) – Preparándose para una posible violencia, la capital del país ha movilizado a la Guardia Nacional antes de las protestas planificadas por los partidarios del presidente Donald Trump en relación con la votación del Congreso que se espera el miércoles para afirmar la victoria electoral de Joe Biden.

Los partidarios de Trump están planeando manifestarse el martes y miércoles, buscando reforzar las afirmaciones no probadas del presidente de fraude electoral generalizado. “Hay personas que intentan venir armadas a nuestra ciudad”, dijo el lunes el jefe de policía interino de DC, Robert Contee.

Una manifestación pro-Trump en diciembre terminó en violencia cuando cientos de partidarios de Trump, vestidos con el característico negro y amarillo de la facción Proud Boys, buscaron enfrentamientos con un colectivo de activistas locales que intentaban excluirlos de Black Lives Matter Plaza, un área cercana. la casa Blanca.

El lunes, agentes del Departamento de Policía Metropolitana arrestaron al líder de los Proud Boys, Henry “Enrique” Tarrio, de 36 años, luego de que llegara a Washington antes de las protestas de esta semana. Tarrio fue acusado de quemar una pancarta de Black Lives Matter que fue derribada de una histórica iglesia negra en el centro de Washington durante las protestas de diciembre.

Se emitió una orden de arresto contra Tarrio por destrucción de propiedad, dijo la policía. También enfrentaba cargos por armas después de que los agentes lo encontraran con dos cargadores de armas de fuego de gran capacidad cuando fue arrestado, dijo un portavoz de la policía.

Trump ha alentado repetidamente las protestas de esta semana y ha insinuado que podría involucrarse personalmente. Durante el fin de semana, retuiteó una promoción para el rally con el mensaje: “Estaré allí. ¡Día histórico! “

En un mitin de noviembre, que atrajo a unas 15.000 personas, Trump organizó una limusina que pasaba por delante de multitudes en Freedom Plaza, en la emblemática avenida Pennsylvania de la ciudad. Y en la manifestación de diciembre, que atrajo a un número menor pero a un contingente mayor de Proud Boys, el helicóptero de Trump voló bajo sobre las multitudes que vitoreaban en el National Mall.

Las protestas coinciden con la votación del Congreso del miércoles que se espera que certifique los resultados del Colegio Electoral, que Trump continúa disputando.

Funcionarios electorales de ambos partidos políticos, gobernadores de estados clave en el campo de batalla y el ex fiscal general de Trump, William Barr, han dicho que no hubo fraude generalizado en las elecciones. Casi todos los desafíos legales de Trump y sus aliados han sido desestimados por jueces, incluidos dos rechazados por la Corte Suprema.

Ahora que las empresas del centro de DC tapan sus ventanas, la alcaldesa Muriel Bowser ha solicitado un despliegue limitado de la Guardia Nacional para ayudar a reforzar el Departamento de Policía Metropolitana. Durante una conferencia de prensa el lunes, Bowser pidió que los residentes del área local se mantengan alejados del centro de DC y eviten confrontaciones con cualquiera que esté “buscando pelea”. Pero, advirtió, “no permitiremos que la gente incite a la violencia, intimide a nuestros residentes o cause destrucción en nuestra ciudad”.

Según un funcionario de defensa de Estados Unidos, Bowser presentó una solicitud en la víspera de Año Nuevo para que miembros de la Guardia estuvieran en las calles de martes a jueves para ayudar con las protestas. El funcionario dijo que las fuerzas adicionales se utilizarán para el control del tráfico y otra asistencia, pero que no estarán armadas ni llevarán chalecos antibalas. El Congreso se reunirá esta semana para certificar los resultados del Colegio Electoral, y Trump se ha negado a ceder mientras genera apoyo para las protestas.

Unos 340 miembros de la Guardia Nacional de DC serán activados, con unos 115 de servicio en las calles en un momento dado, dijo el funcionario de defensa, quien proporcionó detalles bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas. El funcionario dijo que los miembros de la Guardia serán utilizados para establecer puntos de control de tráfico alrededor de la ciudad y para estar con los oficiales de policía del distrito en todas las paradas del metro de la ciudad. Contee dijo que las tropas de la Guardia también se utilizarán para el manejo de multitudes.

“Parte de nuestra inteligencia sugiere ciertamente que habrá un aumento del tamaño de la multitud”, dijo Contee.

La policía de DC ha colocado carteles en todo el centro de la ciudad advirtiendo que portar cualquier tipo de arma de fuego es ilegal y Contee pidió a los residentes del área que advirtieran a las autoridades de cualquier persona que pudiera estar armada.

Debido a que DC no tiene gobernador, el comandante designado de la Guardia Nacional de la ciudad es el secretario del ejército Ryan McCarthy. Cualquier solicitud de DC para despliegues de Guardias debe ser aprobada por él.

El funcionario de defensa dijo que no habrá tropas militares en servicio activo en la ciudad y que el ejército estadounidense no proporcionará ningún avión o inteligencia. El DC Guard proporcionará equipos especializados que estarán preparados para responder ante cualquier incidente químico o biológico. Pero el funcionario dijo que no habrá miembros de la Guardia de DC en el National Mall o en el Capitolio de Estados Unidos.

En protestas anteriores a favor de Trump, la policía cerró Black Lives Matter Plaza, pero los enfrentamientos simplemente se extendieron a las calles circundantes. Contee dijo el lunes que sellar el área nuevamente era “una posibilidad muy real”, pero dijo que la decisión dependería de las circunstancias.

“Sabemos que históricamente durante las últimas manifestaciones, BLM plaza ha sido un punto focal”, dijo Contee. “Queremos asegurarnos de que eso no sea un problema”.

El Servicio de Parques Nacionales ha recibido tres solicitudes separadas para protestas a favor de Trump el martes o miércoles, con una asistencia máxima estimada en alrededor de 15,000 personas, dijo el portavoz del Servicio de Parques Mike Litterst. El lunes, se estaba montando un escenario para una de las protestas en The Ellipse, al sur de la Casa Blanca.

Los organizadores planean manifestarse el martes por la noche en Freedom Plaza y nuevamente todo el miércoles en la Elipse, incluida una marcha del miércoles a la 1 pm hacia el Capitolio. Los asistentes esperados incluyen partidarios de Trump de alto nivel como el fiscal general de Texas Ken Paxton y el estratega republicano Roger Stone, un devoto de Trump desde hace mucho tiempo cuya sentencia de prisión de tres años fue conmutada por Trump. Stone fue condenado por mentir repetidamente al Congreso durante la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Durante las protestas pro-Trump del 12 de diciembre, al menos dos iglesias negras locales hicieron derribar e incendiar pancartas de Black Lives Matter. Contee dijo que la investigación de crímenes de odio sobre esos incidentes aún estaba en curso y que sus oficiales estarían presentes en las iglesias del área para evitar incidentes similares.

“Aumentaremos nuestra visibilidad alrededor de las iglesias en el área”, dijo.

El lunes, el Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley presentó una demanda en el Tribunal Superior de DC contra los Proud Boys y Tarrio en nombre de una de las iglesias vandalizadas, la Iglesia Episcopal Metodista Africana Metropolitana.

“No permitiremos que la violencia de la supremacía blanca quede sin control por las leyes del país”, dijo el reverendo William H. Lamar IV, pastor de Metropolitan AME, en un comunicado.