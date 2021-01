Despedida final: Trump publica su último discurso en video como presidente

WASHINGTON (AP) - Doce miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos fueron retirados de la misión de seguridad de la inauguración presidencial después de que se descubrió que tenían vínculos con milicias de derecha o publicaron opiniones extremistas en línea, según dos funcionarios estadounidenses. No hubo ninguna amenaza para el presidente electo Joe Biden, dijeron.

Los funcionarios, un alto funcionario de inteligencia y un oficial del Ejército informados sobre el asunto, no dijeron a qué grupo marginal pertenecían los miembros de la Guardia ni a qué unidad servían. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar en público y hablaron con The Associated Press a condición de de anonimato.