(The Hill) – El expresidente Trump sigue siendo la figura dominante en el Partido Republicano, pero su dominio se está aflojando.

Los candidatos respaldados por Trump han tenido un historial mixto en las primarias republicanas en lo que va de este ciclo, con pérdidas de alto perfil en Georgia, Nebraska y un distrito clave de Carolina del Sur que socavaron muchas otras victorias.

El trabajo del Comité Selecto de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero también pone de lleno el papel de Trump ese día en el centro de atención.

Sin duda, Trump lidera las encuestas preliminares de cara a 2024 por un amplio margen. Pero no hay garantía de que el siempre impredecible Trump entre en la carrera. Y hay un consenso cada vez mayor entre los miembros republicanos de que, si lo hace, se enfrentará a un serio desafío.

Entonces, si el candidato republicano para 2024 termina siendo alguien que no sea Trump, ¿quién podría ser?

Gobernador de Florida Ron DeSantis

DeSantis es el rival más serio de Trump en esta etapa inicial.

El gobernador de Florida tiene un atractivo de varios niveles. A los conservadores les encantó su rechazo a los mandatos de mascarillas y vacunas durante la pandemia. Ha abrazado las guerras culturales con vigor, incluida su defensa de la legislación que los críticos liberales denominaron como proyecto de ley “Don’t Say Gay”.

El mero hecho de que DeSantis provoque tanta ira entre los votantes de izquierda es casi seguro un activo en una primaria republicana.

Más concretamente, DeSantis es un recaudador de fondos prodigioso. Superó los $100 millones en su cofre de guerra de reelección esta primavera.

Algunas figuras cercanas a Trump creen que DeSantis podría asustarse y estaría reacio a participar en una carrera cara a cara con el expresidente.

Pero muchos otros piensan que es el ejemplo más claro del tipo de candidato, populista pero disciplinado, que tendría una oportunidad real de vencer a Trump.

El exvicepresidente Mike Pence

Pence está en el centro de atención, ya sea bienvenido o no, esta semana.

La audiencia del jueves del comité del 6 de enero se centró en los esfuerzos de Trump para presionar a Pence para ayudar a anular la elección. Pence se resistió, poniendo su vida en peligro en el proceso.

La firmeza de Pence en ese tema, aunque elogiada por muchos más allá del Partido Republicano, podría ser un problema en unas primarias presidenciales. La principal carta de presentación de Pence en una carrera de este tipo sería su cercanía con Trump mientras esté en el cargo, pero los partidarios más fervientes de Trump no olvidarán fácilmente lo que ven como una traición el 6 de enero.

“Seguro que hay ‘Never Pencers’ (los que nunca votarían por Pence) por ahí, y eso será un desafío”, dijo el estratega republicano Brad Blakeman, “pero no creo que sea insuperable”.

Otros no están tan seguros de que Pence pueda superar el obstáculo.

“Pence es una bala gastada”, dijo un líder conservador que apoya a Trump. “Fue un gran vicepresidente, pero no tiene apoyo de base. Es la elección de la clase de donantes”.

Pence se ha distanciado aún más de Trump en los últimos meses, afirmando claramente que Trump estaba “equivocado” al pensar que podría anular las elecciones y haciendo campaña por el actual gobernador de Georgia, Brian Kemp (R), a quien Trump estaba desesperado por derrocar.

Es un político astuto y tiene profundas raíces en la derecha religiosa. Simplemente no está claro qué tan lejos lo llevarían esos activos en un campo lleno de gente.

La exembajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley

Nadie en la política republicana duda de que Haley, quien fue elegida dos veces como gobernadora de Carolina del Sur antes de convertirse en embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la administración Trump, tiene la mente puesta en un cargo más alto.

Haley ha sido vista durante mucho tiempo como una estrella en ascenso. Fue la primera mujer gobernadora del estado de Palmetto. Hija de inmigrantes indios, también fue vista como un ejemplo de cómo el Partido Republicano podía llegar más allá de su base blanca.

“Ella es simplemente una figura política atractiva”, dijo Matt Mackowiak, presidente del Partido Republicano del Condado de Travis en Texas. “Ella es conservadora, pero lo hace de una manera persuasiva. Pence tiene una línea sobre ser conservador pero no estar de mal humor por eso, y Haley también tiene esa cualidad”.

Sin embargo, se desconfía de Haley en partes de TrumpWorld, y su juicio político ha resultado cuestionable en ocasiones.

Inmediatamente después de la insurrección, criticó mucho a Trump en una entrevista con Politico, diciendo que “él tomó un camino que no debería haber seguido, y no deberíamos haberlo seguido… y no podemos permitir que eso nunca Vuelve a pasar.”

Más tarde retrocedió en medio de una reacción violenta. Para abril de 2021, decía que no se postularía en 2024 si Trump lo hace.

Senador Ted Cruz (Texas)

Cruz terminó en segundo lugar detrás de Trump en el proceso de nominación de 2016.

¿Podría beneficiarse de la tendencia del Partido Republicano de nominar a una figura que sea vista como la siguiente en la fila? Quizás.

Cruz es un conservador de línea y su personalidad política beligerante entusiasma a sus seguidores.

Pero también tiene la costumbre de molestar a la gente. El senador Lindsey Graham (RS.C.) bromeó hace años que “si mataras a Ted Cruz en el pleno del Senado y el juicio fuera en el Senado, nadie te condenaría”. (Graham luego se disculpó).

El discurso de Cruz en la Convención Nacional Republicana de 2016, en el que no respaldó a Trump de manera notoria, todavía se le clava en la garganta a muchos de los partidarios del expresidente.

Aún así, Cruz sabe lo que se necesita para construir una campaña presidencial, ha tenido un perfil nacional durante años y es un competidor feroz.

Una complicación adicional: está listo para la reelección al Senado en 2024.

El exsecretario de Estado Mike Pompeo

Las ambiciones presidenciales de Pompeo parecen claras.

Un par de meses después de que el presidente Biden asumiera el cargo, Pompeo estaba visitando Iowa y ayudando a recaudar fondos para un republicano en New Hampshire, tradicionalmente los dos primeros estados en votar en el proceso primario.

El tiempo de Pompeo como Secretario de Estado y, antes de eso, como director de la CIA, le brinda mucha experiencia para resaltar si la conversación política gira en torno a asuntos exteriores o seguridad nacional.

Para los escépticos, Pompeo carece de carisma. También señalan que nunca se ha postulado para un cargo electo en todo el estado. Antes de su nombramiento como director de la CIA en 2017, sirvió tres mandatos en la Cámara en representación de un distrito de Kansas.

Aún así, “él es en muchos sentidos el heredero legítimo del legado de Trump; fue responsable de la mayor parte, si no de toda, su agenda de política exterior; y entiende a Trump y a los votantes de Trump”, dijo Mackowiak. “No subestimaría a Mike Pompeo”.

Senador Tim Scott (SC)

Si los republicanos quieren un candidato que pueda unir las alas pro-Trump y escépticas de Trump de su partido, y tal vez ampliar su atractivo entre el electorado en general, Scott podría ser un verdadero contendiente.

A los conservadores les gusta el historial de Scott y su historia personal, incluso a los opositores políticos a menudo les gusta personalmente, y él es el único senador republicano negro.

Scott trabajó con el senador Cory Booker (DN.J.) en propuestas de reforma policial durante meses en 2021, aunque el esfuerzo finalmente no tuvo éxito.

“Tim Scott es potencialmente el mejor candidato unificador que podrían tener los republicanos”, dijo Doug Heye, exdirector de comunicaciones del Comité Nacional Republicano. “Él es la antítesis de la polarización”.

Es difícil encontrar personas con cosas malas que decir sobre Scott. La duda que más se expresa sobre una posible candidatura presidencial es si realmente la quiere lo suficiente.

Algunos de los que lo conocen creen que estaría tan feliz de regresar a la vida privada como si estuviera caminando por el ala oeste.

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem

Noem asumió el cargo en enero de 2019, pero solo llamó la atención nacional cuando criticó los bloqueos relacionados con COVID, insistiendo en que “la respuesta es más libertad, no más gobierno”.

Ella apoyó el Sturgis Motorcycle Rally que se llevó a cabo en su estado en el verano de 2020. El evento atrajo a multitudes masivas, pero estuvo relacionado con brotes de COVID mucho más allá de Dakota del Sur.

Si Noem decidiera buscar la Casa Blanca, sería una de las candidatas más ostentosamente trumpianas en el campo.

El expresidente parece ser algo así como un fanático, habiendo albergado la esperanza de que Noem pueda desafiar al actual senador John Thune (RS.D.). Ella se negó y Thune ganó fácilmente las primarias republicanas a principios de este mes.

Noem sería claramente un riesgo, especialmente dada su experiencia relativamente escasa en el escenario nacional. Y Dakota del Sur, lejos de los epicentros de los medios y el dinero, no es el estado más fácil desde el que lanzar una campaña presidencial.

Pero incluso algunos republicanos más moderados advierten que no se debe subestimar el poder de las estrellas de Noem y atraer a las bases del partido.