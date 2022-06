MADEIRA BEACH, Fla. (WFLA) —Gob. Ron DeSantis aún no dice si cree que el presidente Joe Biden fue “elegido debida y legalmente” en 2020.

“Me lo han preguntado cientos de veces”, dijo DeSantis a los periodistas durante una conferencia de prensa en el American Legion Post 273 en Madeira Beach el miércoles. “Lo que yo diría es esto. ¿Por qué no hacen audiencias sobre más energía? ¿Por qué no hacen audiencias sobre inflación? ¿Por qué constantemente golpean a este caballo muerto? Sí, lo entendemos, eso fue un año y medio”. hace medio tiempo. Centrémonos en las cosas que preocupan a los estadounidenses de hoy y nos ayuden a superar este período aquí hoy”.

Aunque a DeSantis se le ha hecho la pregunta antes, 8 On Your Side no encontró ningún registro de él respondiendo realmente, en forma impresa o en el aire.

Esta semana, el testimonio de las audiencias del 6 de enero reveló que gran parte del círculo íntimo del expresidente Donald Trump, incluido el exfiscal general Bill Barr y el exjefe de campaña Bill Stepien, creían que las afirmaciones de fraude electoral de Trump eran “tonterías”.

8 On Your Side quería saber cómo estas nuevas revelaciones afectaron la opinión del gobernador sobre los resultados de las elecciones. Pero volvió a eludir la pregunta.

“Entonces, esto es lo que diría. ¿Cuántas personas tuitearon que Rusia robó las elecciones para Trump?” DeSantis le dijo al reportero de Florida POLITICO Gary Fineout en febrero de 2021 durante una conferencia de prensa sobre Big Tech. “Eso sucedió todos los días, miles de veces al día. Nancy Pelosi dijo que Rusia nos quitó las elecciones. ¿Alguna de esas personas fue despojada de la plataforma?”.

“Creo que tuvimos la elección mejor organizada en este estado que probablemente jamás hayamos tenido. Estoy orgulloso de lo que hicieron y obviamente tuvimos que hacer algunos cambios”, dijo, refiriéndose a los supervisores electorales y su reacción a la nueva ley electoral .

En una de sus primeras conferencias de prensa, el nuevo designado de DeSantis para el Secretario de Estado, Cord Byrd, se negó a responder si las elecciones fueron robadas.

“Fue certificado como… fue certificado como presidente”, dijo Byrd a los periodistas en mayo. “Y él es el presidente de los Estados Unidos”.