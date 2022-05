TAMPA, Fla. (WFLA) – Mientras hablaba en Fort Myers, el gobernador Ron DeSantis calificó la filtración del primer borrador de las decisiones de la Corte Suprema de EE. UU. sobre si revocar o no Roe v. Wade como “insurrección judicial”.

La filtración del primer borrador, escrito por el juez conservador de la Corte Suprema Samuel Alito, ingresó a los circuitos de noticias nacionales alrededor de las 8 pm del lunes. Como noticia del día, fue una de las primeras cosas sobre las que se le preguntó a DeSantis durante la sesión de preguntas y respuestas del evento.

El primer borrador de Alito para la opinión de la mayoría fue publicado por primera vez por Politico el lunes por la noche.

Al abordar los derechos al aborto, DeSantis duplicó su postura de ser fuertemente provida y dijo que la prohibición del aborto de 15 semanas promulgada como ley hace solo unas semanas era consistente con las constituciones estatales y federales. Dijo que espera desafíos a la ley, pero que el estado ganaría la batalla judicial antes de abordar la filtración en sí.

“Sin embargo, diré que la filtración se hizo pública de la forma en que lo hizo, realmente no tenía precedentes. Creo que fue realmente un ataque a muchos de los jueces, creo que fue algo intencional para realmente tratar de animar al público, de verdad”. tratar de hacerlo muy político, tal vez tratar de intimidarlos para que cambien sus posiciones. Y eso no es algo apropiado para el poder judicial”, dijo DeSantis. “Entonces, espero, sé que iniciaron una investigación. Realmente necesitan averiguar quién hizo eso, y deben responsabilizarlos. Porque eso es un abuso de confianza realmente significativo. ¿Quieres hablar sobre una insurrección? Ya sabes , eso es una insurrección judicial, sacar eso y tratar de aplastar a una mayoría potencial a través de medios extraconstitucionales. Así que me sorprendió ver eso”.

El día después de que se filtró el borrador de SCOTUS, los políticos de todo el espectro político han intervenido en la decisión del borrador del aborto. Los legisladores republicanos y los expertos han dicho que la filtración es el problema, al tiempo que elogiaron que la corte revocaría Roe v. Wade, mientras que los legisladores demócratas y el presidente Joe Biden han dicho que lucharán por el derecho de la mujer a elegir y calificaron el derecho al aborto de “fundamental”. ”

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), pidió que el Senado de los EE. UU. vote sobre la codificación del derecho al aborto a nivel federal, ya que SCOTUS, al anular Roe, pondría la legalidad del aborto en un entorno estado por estado, con límites variables y posibles sanciones dependientes. en cada parte individual de los EE.UU.

En esta etapa, y a pesar de no tener una votación o decisión final sobre el asunto, los políticos de los EE. UU. están esperando un recuento final de jueces para decirles qué tan grande sería la mayoría en la corte liderada por los conservadores. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, es un voto indeciso bien conocido. Si se pusiera del lado de sus colegas liberales, la mayoría aprobaría con un voto de 5-4, en lugar de un 6-3.