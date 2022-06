( NewsNation ) — En un fallo histórico, la Corte Suprema de los EE.UU. anuló el viernes Roe vs Wade, el caso histórico que protegía el derecho al aborto bajo la Constitución de los EE.UU.

La decisión de permitir el acceso al aborto ahora recae en los estados individuales, 13 de los cuales ya tenían las llamadas leyes de activación para prohibir el aborto. Entre los estados que están a punto de criminalizar el acto de practicar el aborto están: Kentucky, Louisiana, Dakota del Sur, Idaho, Tennessee, Texas, Arkansas, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma, Utah y Wyoming.

Las exenciones varían según el estado e incluyen casos en los que el embarazo ha sido resultado de una violación o incesto; si existe peligro para la vida de la persona embarazada; o en los casos en que el tratamiento médico lleve involuntariamente a la interrupción del embarazo.

He aquí un vistazo a algunos de los cargos que los proveedores de servicios de aborto en estos 13 estados podrían enfrentar en ausencia de Roe contra Wade:

Sin embargo, algunas ciudades han prometido ser santuarios para las personas que buscan abortar en estados que planean prohibir el procedimiento médico.

San Antonio y Austin, en Texas, así como Washington DC y Lebanon, Ohio, son algunas de las ciudades que han optado por no hacer cumplir la prohibición del aborto.

José “Chito” Vela es miembro del Concejo Municipal de Austin, donde está impulsando una resolución que haría de las investigaciones sobre abortos la prioridad más baja para las fuerzas del orden público locales. También evitaría el uso de fondos y recursos de la ciudad para investigar y rastrear abortos a través de un grupo de trabajo especial o una base de datos de toda la ciudad.

“Estamos tratando de lograr ese equilibrio con mucho cuidado porque no queremos entrar en un conflicto directo con el estado de Texas”, dijo Vela.

En respuesta, Texas Right to Life está abogando por la Texas Heartbeat Act, que incluye una disposición que permitiría a los ciudadanos demandar a cualquiera que ayude a otra persona a obtener un aborto.

En Oakland, California, el concejo municipal aprobó una resolución declarándose ciudad santuario, a pesar del compromiso del gobernador Gavin Newsome con el acceso al aborto.

El presidente interino del Concejo Municipal de Oakland, Sheng Thao, dijo que la resolución envía un mensaje de que los partidarios de Roe v. Wade “no se irán en silencio”.

“Si a las mujeres no se les brinda acceso seguro y alternativas seguras, eso no significa que no abortarán”, dijo Thao. “Lo que significa es que las mujeres morirán en el intento, tal como lo hicieron antes de Roe. Estamos decididos a no permitir que eso suceda”.

Las leyes que prohíben el aborto generalmente apuntan a los proveedores, pero a principios de este año, una mujer de Texas de 26 años fue acusada de un cargo de asesinato derivado de un aborto autoinducido. En abril, un fiscal de distrito de Texas le pidió al juez que desestimara el cargo, diciendo que la mujer no había cometido ningún delito.

“Dada la política en Texas, nuestro fiscal general actual, y también hay muchos fiscales en Texas que creo que podrían enjuiciar agresivamente a las mujeres que se someten a un aborto, que se autogestionan sus propios abortos, no me siento cómodo con esto”. punto diciendo que solo van a apuntar a los proveedores”, dijo Vela. “Todavía me preocupa que puedan apuntar a las mujeres. Por lo tanto, estamos avanzando para asegurarnos de prevenir eso de todas las formas posibles”.