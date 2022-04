(NewsNation) — Según los informes, algunos colegas de la senadora Dianne Feinstein, demócrata por California, están preocupados por el “rápido deterioro” de su memoria y si es apta para el trabajo, según The San Francisco Chronicle.

Feinstein, de 88 años, es la senadora estadounidense en ejercicio de mayor edad y, en marzo de 2021, se convirtió en la senadora estadounidense de California con más años de servicio.

“Es malo y está empeorando”, dijo un senador demócrata anónimo a The Chronicle, y agregó que Feinstein tiene dificultades para mantenerse al día con las conversaciones.

El periódico afirma que Feinstein ya no parece reconocer completamente a sus colegas de mucho tiempo y que una persona tuvo que volver a presentarse varias veces durante una interacción que duró varias horas.

Según los informes, los miembros del personal también le dijeron a The Chronicle que parece que Feinstein ya no puede cumplir con sus deberes laborales sin la ayuda de su personal.

NewsNation contactó a Feinstein para obtener una respuesta sobre la precisión de los comentarios hechos por sus colegas y recibió la siguiente declaración:

“Sigo comprometido a hacer lo que dije que haría cuando fui reelegido en 2018: luchar por los californianos, especialmente en la economía y los problemas clave para California del agua y los incendios.

“Si bien me he centrado durante gran parte del año pasado en la salud de mi esposo y su fallecimiento final, me he mantenido comprometida a lograr resultados y pondría mi récord contra el de cualquiera.

“En los últimos meses, lideré con éxito la reautorización de la Ley bipartidista de Violencia contra la Mujer, obtuve más fondos gubernamentales directos para mi estado que cualquier otro senador demócrata que no sea el presidente del Comité de Asignaciones y obtuve fondos adicionales para retener a los bomberos federales para ayudar a California a prepararse para la próxima temporada de incendios forestales.

“La verdadera pregunta es si sigo siendo un representante efectivo de 40 millones de californianos, y los registros muestran que lo soy”.

The Chronicle también citó a legisladores que defienden las capacidades de Feinstein.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), dijo que es “inconcebible que, solo unas semanas después de perder a su amado esposo durante más de cuatro décadas y después de décadas de liderazgo destacado en nuestra ciudad y estado, esté siendo objeto de estos ataques ridículos que son por debajo de la dignidad con la que ha liderado y la estima en la que se la tiene”.

El periodista Eric García, corresponsal sénior en Washington de The Independent, dice que es importante reconocer que no se trata de la edad.

“Cuando responde preguntas, muchas veces es noticia porque dice algo que es un poco discordante”, dijo García durante una aparición el jueves por la noche en “Banfield” de NewsNation.

“Fue aguda durante mucho tiempo. Diría que incluso hasta 2018 cuando se postuló para la reelección. Por eso es tan notorio. Esta es una mujer pionera en la política de California”, agregó García.

La estratega conservadora Charmaine Yoast y el estratega demócrata Bernard Whitman también compartieron su punto de vista sobre los límites de edad en el Congreso durante una aparición en “Banfield”. (Vea el video a continuación).

El mandato de Feinstein expirará en 2024.