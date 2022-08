( The Hill ) – La representante Liz Cheney (R-Wyo.), cuyas críticas al expresidente Trump han alienado a algunos republicanos, dijo en una nueva entrevista que el Partido Republicano está “muy enfermo” y predijo que podría tomar “varios ciclos” para el partido para curarse de los conflictos internos y el extremismo agresivo.

Cheney le dijo a The New York Times un poco más de una semana antes de su desafío principal contra un candidato respaldado por Trump que es republicana de por vida pero no partidaria del estado actual del Partido Republicano.

Ella dijo que el Partido Republicano “continúa conduciéndose a sí mismo en una zanja y creo que tomará varios ciclos si se puede curar”.

Cheney también cuestionó a otras estrellas en ascenso en el Partido Republicano, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y las representantes Marjorie Taylor Green (Ga.) y Lauren Boebert (Colo.).

La legisladora de Wyoming le dijo al Times que DeSantis se ha “alineado casi por completo con Donald Trump”, lo que, según ella, podría ser “peligroso”, y también que preferiría servir con la mayoría de las mujeres demócratas que con las republicanas como Greene y Boebert.

“Lo que el país necesita son personas serias que estén dispuestas a participar en debates sobre políticas”, dijo al Times.

Cheney, el vicepresidente del panel de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de los EE. UU., fue uno de los 10 republicanos de la Cámara que votaron para acusar a Trump por los disturbios.

La congresista también hizo todo lo posible durante una serie de audiencias en el Congreso este verano para colocar a Trump en el centro del ataque al Capitolio, alegando que él era directamente responsable del intento de insurrección después de repetir afirmaciones electorales falsas, presionando para encontrar formas de influir en las elecciones de 2020. a su favor, e instando a los manifestantes a marchar hacia el Capitolio.

La campaña de Cheney contra Trump ha tenido un impacto en la contienda. Ella va detrás de la candidata respaldada por Trump, Harriet Hageman, por delante de las primarias por alrededor de 20 puntos, según una encuesta de Casper Star-Tribune publicada el mes pasado.

Al enfrentarse a una batalla cuesta arriba, Cheney ha incluido instrucciones en su sitio web que informan a los demócratas e independientes cómo registrarse como republicanos para apoyarla en las primarias.

La semana pasada, también emitió un nuevo anuncio de campaña con su padre, el exvicepresidente Dick Cheney, quien dijo que Trump era un “cobarde” y una “amenaza para nuestra república”.

Liz Cheney, sin embargo, ha dicho que decir la verdad sobre el 6 de enero es más importante que ganar la reelección.

“Si tengo que elegir entre mantener un escaño en la Cámara de Representantes o proteger la república constitucional y garantizar que el pueblo estadounidense sepa la verdad sobre Donald Trump, elegiré la Constitución y la verdad todos los días”, dijo. en CNN el mes pasado.