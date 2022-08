(The Hill) — La representante Liz Cheney (R-Wyo.) dijo, horas después de perder su reelección primaria ante la retadora respaldada por Trump, Harriet Hageman, que está “pensando en” postularse para presidente.

“Esa es una decisión que voy a tomar en los próximos meses, y no voy a hacer ningún anuncio aquí esta mañana. Pero es algo en lo que estoy pensando, y tomaré una decisión en los próximos meses”, dijo Cheney al programa “Today” de NBC el miércoles temprano cuando se le preguntó si estaba pensando en una candidatura a la Casa Blanca.

La revelación se produjo menos de 12 horas después de que las principales cadenas proyectaran que Cheney, la republicana de Wyoming que proviene de una dinastía política, perdió contra Hageman, la candidata elegida por el expresidente Donald Trump para enfrentar a una de sus mayores críticas en el Congreso.

A las 7 a.m. del miércoles y con más del 95 por ciento de los votos, Hageman aventajaba a Cheney, 66.3 por ciento contra 28.9 por ciento, según The New York Times.

Cheney durante la aparición en NBC inicialmente esquivó la pregunta cuando se le preguntó si estaba considerando postularse para presidente, y le dijo a la copresentadora Savannah Guthrie que está enfocada en completar su tiempo en el Congreso, tanto sirviendo a la gente de Wyoming como terminando su trabajo el 6 de enero. comité selecto de la Cámara, y nuevamente prometiendo hacer lo que sea necesario para mantener a Trump fuera de la Oficina Oval.

Crecen las especulaciones sobre el próximo acto político de Cheney ahora que su tiempo en el Congreso tiene fecha de vencimiento. La legisladora de la Cámara durante tres mandatos ha sido vaga al hablar de su futuro político, pero ha dicho constantemente que seguirá oponiéndose a Trump y su falsa afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas.

Cheney se sumó a esa especulación en un discurso la noche de las elecciones mientras concedía la carrera a Hageman y afirmaba que “ahora comienza el verdadero trabajo”.

“Entonces, les pido que esta noche se unan a mí. Mientras nos vamos de aquí, resolvamos que estaremos juntos, republicanos, demócratas e independientes, contra aquellos que destruirían nuestra república”, dijo al final de su discurso.

“Están enojados y decididos, pero no han visto nada como el poder de los estadounidenses unidos en defensa de nuestra Constitución y comprometidos con la causa de la libertad. No hay mayor poder en esta Tierra y con la ayuda de Dios, prevaleceremos”, agregó.

Una referencia a Abraham Lincoln en su discurso de concesión alimentó aún más el rumor sobre si Cheney, la hija del exvicepresidente Dick Cheney, hará una oferta para la Casa Blanca en 2024 o no.

“El gran y original campeón de nuestro partido, Abraham Lincoln, fue derrotado en las elecciones para el Senado y la Cámara antes de ganar la elección más importante de todas. Lincoln finalmente prevaleció, salvó a nuestro sindicato y definió nuestra obligación como estadounidenses para toda la historia”, dijo Liz Cheney el martes por la noche.